مفاجأة صادمة داخل حقيبة مسافر... الأمن يعثر على رأس حيوان في المطار! (صورة)

واجه مسافر إيطالي موقفًا لم يكن في الحسبان لدى وصوله إلى مطار تورينو، بعدما عثر عناصر الجمارك داخل حقيبته على رأس تمساح مجفف وملفوف بالورق.

وكان الرجل عائدًا من ميامي عبر إسطنبول عندما أخضعته السلطات لتفتيش دقيق، لتكتشف رأس الحيوان بين أمتعته وتصادره على الفور.

وبحسب السلطات الإيطالية، ينتمي التمساح إلى نوع محمي بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بالاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة، فيما لم يكن المسافر يحمل الشهادات أو التراخيص اللازمة لإدخال العينة إلى البلاد.

ووُضع الرجل قيد التحقيق، وقد يواجه في حال إدانته غرامة تتراوح بين 20 ألفًا و200 ألف يورو، أو عقوبة بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وعام.

وتأتي الحادثة في إطار تشديد السلطات الإيطالية عمليات تفتيش الحقائب، خصوصًا مع ازدياد حركة المسافرين القادمين من وجهات تُصنَّف أكثر عرضة لعمليات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية.