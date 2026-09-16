جامعة الروح القدس أطلقت عامها الجامعي: الأب مكرزل "الجامعة ليست حجرًا...الجامعة هي نحن" (صور)

أطلقت جامعة الروح القدس – الكسليك فعالية Welcome Day 2026، في أجواء احتفالية جمعت الطلاب الجدد والعائدين وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، احتفاءً بانطلاق عام جامعي جديد حافل بالفرص والتجارب والأنشطة الجامعية، في حضور رئيس الجامعة الأب جوزف مكرزل وأعضاء مجلسي رئيس الجامعة والعمداء.

استُهلّت المناسبة بالنشيد الوطني اللبناني، تلته كلمة لطالبة الصحافة والتواصل جاكي مرعب، رحّبت فيها بالطلاب الجدد، مؤكدة أهمية الحياة الجامعية بوصفها مساحة للتعلّم وبناء العلاقات وخوض التجارب وصناعة الذكريات، إلى جانب التحصيل الأكاديمي.

وشهدت الفعالية انتقالًا رسميًا في مهام المجلس الطلابي الجامعي (USC)، حيث جرى تكريم أعضاء المجلس السابق تقديرًا لجهودهم في خدمة المجتمع الطلابي، قبل تقديم أعضاء المجلس الجديد للعام 2026–2027، الذي ضم طلابًا يمثلون مختلف كليات الجامعة.

وعقب تقديم الأعضاء، أدّى المجلس الطلابي الجديد قسمه الرسمي، في خطوة تؤكد التزامه بتمثيل الطلاب وتعزيز التواصل بينهم وبين إدارة الجامعة والمساهمة في تطوير الحياة الجامعية.

يحشوشي

وفي المناسبة، ألقت نائبة رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والفعاليّة المؤسّساتيّة ونائبة الرئيس للشؤون الإداريّة بالإنابة الدكتورة فاتن الحاج يحشوشي كلمة عبّرت فيها عن سعادتها برؤية الطلاب يملؤون الحرم الجامعي بحيويتهم وطاقتهم الإيجابية، داعية إياهم إلى أن يكونوا جزءًا فاعلًا من الحياة الجامعية.

وقالت: "بناء على تجربتي، أنصحكم بالانخراط والمشاركة، لأن ما ستتذكرونه بعد التخرج لن يقتصر على المقررات والعلامات والامتحانات، بل على التجربة التي عشتموها وصنعتموها خلال سنواتكم الجامعية. اغتنموا هذه السنوات، شاركوا، بادروا، وكونوا حاضرين في مجتمعكم الجامعي. نحن بحاجة إلى أفكاركم وآرائكم وملاحظاتكم، فمشاركتكم تسهم في تطوير الجامعة وتعزيز تجربتكم فيها".

الأب مكرزل

ثم رحّب رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك، الأب جوزف مكرزل بالطلاب، ولا سيما الجدد منهم، متوجّهًا إليهم بكلمة حملت دعوة إلى عيش الحياة الجامعية بروح العائلة والانتماء والمشاركة في بنائها، مؤكدًا أن رسالة الجامعة لا تقتصر على التعليم الأكاديمي، بل تقوم أولًا على بناء الإنسان وتخريج قادة يكونون سفراء لجامعتهم ولوطنهم.

وشدد الأب مكرزل على مفهوم "عائلة جامعة الروح القدس"، داعيًا الجميع إلى تحويل هذه العبارة إلى واقع يومي في الحياة الجامعية. وقال: "نحن هنا نتعامل مع بعضنا البعض كعائلة، ومع الوقت ستصبح الجامعة بيتكم الثاني"، مشيرًا إلى أن الطالب يمضي في الجامعة وقتًا طويلًا من حياته، ما يجعل العلاقة بين أفراد الأسرة الجامعية جزءًا أساسيًا من التجربة الجامعية.

وخصّ الأب مكرزل أعضاء المجلس الطلابي برسالة واضحة، مشددًا على مسؤوليتهم في أن يكونوا "صوت رفاقهم الطلاب، وفي الوقت نفسه صوت الجامعة لدى رفاقهم"، ومؤكدًا أهمية دورهم كصلة وصل تساهم في تعزيز التواصل والتوازن بين الطلاب والإدارة وسائر مكوّنات الجامعة.

وفي رسالة تعكس رؤية الجامعة لدورها، شدد الأب مكرزل على أن الجامعة لا تختصر بجدرانها أو مبانيها أو برامجها الأكاديمية، بل يصنعها طلابها وأساتذتها وموظفوها وكل أفراد مجتمعها.

وقال: "الجامعة عائلتكم، فهي ليست مكانًا نأتي إليه لنتعلّم ثم نغادر، بل هي بيتنا الثاني ومساحتنا المشتركة التي نبنيها معًا. ستعيشون فيها أوقاتًا جميلة، وستكتسبون فيها الكثير من العلم والخبرة، لكن الأهم أنكم ستساهمون في صنع هويتها. فالجامعة ليست حجرًا ولا جدرانًا، الجامعة هي نحن".

وأشار إلى التميز الذي تتمتع به الجامعة على المستوى الأكاديمي، داعيًا الطلاب إلى اكتشاف ما تقدمه لهم من اختصاصات وفرص، مؤكدًا أن الهدف الأسمى يبقى بناء الإنسان، الإنسان الذي عندما يغادرنا سيكون أفضل سفير لجامعته ولوطنه".

وختم موجّهًا إلى الطلاب دعوة إلى المشاركة الفاعلة في الحياة الجامعية والاستفادة من سنواتهم بكل ما تحمله من فرص، قائلًا: "مع بعضنا سوف نبني فكرة الجامعة. هذه جامعتكم، افرحوا فيها، تفاعلوا، تعلموا، ادرسوا جيدًا، انجحوا، وأبدعوا".

واختُتم الافتتاح الرسمي بإطلاق Welcome Day 2026 بأجواء احتفالية وموسيقية، لتبدأ بعدها الأنشطة المخصّصة للطلاب.