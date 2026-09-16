أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جامعة الروح القدس أطلقت عامها الجامعي: الأب مكرزل "الجامعة ليست حجرًا...الجامعة هي نحن" (صور)

منوعات
2026-09-16 | 11:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جامعة الروح القدس أطلقت عامها الجامعي: الأب مكرزل &quot;الجامعة ليست حجرًا...الجامعة هي نحن&quot; (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
جامعة الروح القدس أطلقت عامها الجامعي: الأب مكرزل "الجامعة ليست حجرًا...الجامعة هي نحن" (صور)

أطلقت جامعة الروح القدس – الكسليك فعالية Welcome Day 2026، في أجواء احتفالية جمعت الطلاب الجدد والعائدين وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، احتفاءً بانطلاق عام جامعي جديد حافل بالفرص والتجارب والأنشطة الجامعية، في حضور رئيس الجامعة الأب جوزف مكرزل وأعضاء مجلسي رئيس الجامعة والعمداء.
 
استُهلّت المناسبة بالنشيد الوطني اللبناني، تلته كلمة لطالبة الصحافة والتواصل جاكي مرعب، رحّبت فيها بالطلاب الجدد، مؤكدة أهمية الحياة الجامعية بوصفها مساحة للتعلّم وبناء العلاقات وخوض التجارب وصناعة الذكريات، إلى جانب التحصيل الأكاديمي.
 
وشهدت الفعالية انتقالًا رسميًا في مهام المجلس الطلابي الجامعي (USC)، حيث جرى تكريم أعضاء المجلس السابق تقديرًا لجهودهم في خدمة المجتمع الطلابي، قبل تقديم أعضاء المجلس الجديد للعام 2026–2027، الذي ضم طلابًا يمثلون مختلف كليات الجامعة.
 
وعقب تقديم الأعضاء، أدّى المجلس الطلابي الجديد قسمه الرسمي، في خطوة تؤكد التزامه بتمثيل الطلاب وتعزيز التواصل بينهم وبين إدارة الجامعة والمساهمة في تطوير الحياة الجامعية.
يحشوشي
وفي المناسبة، ألقت نائبة رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والفعاليّة المؤسّساتيّة ونائبة الرئيس للشؤون الإداريّة بالإنابة الدكتورة فاتن الحاج يحشوشي كلمة عبّرت فيها عن سعادتها برؤية الطلاب يملؤون الحرم الجامعي بحيويتهم وطاقتهم الإيجابية، داعية إياهم إلى أن يكونوا جزءًا فاعلًا من الحياة الجامعية.
 
وقالت: "بناء على تجربتي، أنصحكم بالانخراط والمشاركة، لأن ما ستتذكرونه بعد التخرج لن يقتصر على المقررات والعلامات والامتحانات، بل على التجربة التي عشتموها وصنعتموها خلال سنواتكم الجامعية. اغتنموا هذه السنوات، شاركوا، بادروا، وكونوا حاضرين في مجتمعكم الجامعي. نحن بحاجة إلى أفكاركم وآرائكم وملاحظاتكم، فمشاركتكم تسهم في تطوير الجامعة وتعزيز تجربتكم فيها".
 
الأب مكرزل
ثم رحّب رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك، الأب جوزف مكرزل بالطلاب، ولا سيما الجدد منهم، متوجّهًا إليهم بكلمة حملت دعوة إلى عيش الحياة الجامعية بروح العائلة والانتماء والمشاركة في بنائها، مؤكدًا أن رسالة الجامعة لا تقتصر على التعليم الأكاديمي، بل تقوم أولًا على بناء الإنسان وتخريج قادة يكونون سفراء لجامعتهم ولوطنهم.
 
وشدد الأب مكرزل على مفهوم "عائلة جامعة الروح القدس"، داعيًا الجميع إلى تحويل هذه العبارة إلى واقع يومي في الحياة الجامعية. وقال: "نحن هنا نتعامل مع بعضنا البعض كعائلة، ومع الوقت ستصبح الجامعة بيتكم الثاني"، مشيرًا إلى أن الطالب يمضي في الجامعة وقتًا طويلًا من حياته، ما يجعل العلاقة بين أفراد الأسرة الجامعية جزءًا أساسيًا من التجربة الجامعية.
 
وخصّ الأب مكرزل أعضاء المجلس الطلابي برسالة واضحة، مشددًا على مسؤوليتهم في أن يكونوا "صوت رفاقهم الطلاب، وفي الوقت نفسه صوت الجامعة لدى رفاقهم"، ومؤكدًا أهمية دورهم كصلة وصل تساهم في تعزيز التواصل والتوازن بين الطلاب والإدارة وسائر مكوّنات الجامعة.
 
وفي رسالة تعكس رؤية الجامعة لدورها، شدد الأب مكرزل على أن الجامعة لا تختصر بجدرانها أو مبانيها أو برامجها الأكاديمية، بل يصنعها طلابها وأساتذتها وموظفوها وكل أفراد مجتمعها.
وقال: "الجامعة عائلتكم، فهي ليست مكانًا نأتي إليه لنتعلّم ثم نغادر، بل هي بيتنا الثاني ومساحتنا المشتركة التي نبنيها معًا. ستعيشون فيها أوقاتًا جميلة، وستكتسبون فيها الكثير من العلم والخبرة، لكن الأهم أنكم ستساهمون في صنع هويتها. فالجامعة ليست حجرًا ولا جدرانًا، الجامعة هي نحن".
 
وأشار إلى التميز الذي تتمتع به الجامعة على المستوى الأكاديمي، داعيًا الطلاب إلى اكتشاف ما تقدمه لهم من اختصاصات وفرص، مؤكدًا أن الهدف الأسمى يبقى بناء الإنسان، الإنسان الذي عندما يغادرنا سيكون أفضل سفير لجامعته ولوطنه".
 
وختم موجّهًا إلى الطلاب دعوة إلى المشاركة الفاعلة في الحياة الجامعية والاستفادة من سنواتهم بكل ما تحمله من فرص، قائلًا: "مع بعضنا سوف نبني فكرة الجامعة. هذه جامعتكم، افرحوا فيها، تفاعلوا، تعلموا، ادرسوا جيدًا، انجحوا، وأبدعوا".
 
واختُتم الافتتاح الرسمي بإطلاق Welcome Day 2026 بأجواء احتفالية وموسيقية، لتبدأ بعدها الأنشطة المخصّصة للطلاب.
 

منوعات

رئيس الجامعة الأب جوزف مكرزل

جامعة الروح القدس الكسليك

جامعة

طلاب

حدث جامعي

لبنان.

"قانون الأطفال"… أوروبا تتحرك لتقييد وسائل التواصل لمن هم دون 13 عامًا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2026-07-18

جامعة الروح القدس – الكسليك تحيي "ليلة المتاحف" بأمسية جمعت الفن والتكنولوجيا والذاكرة الثقافية (صور)

LBCI
منوعات
2026-06-19

جامعة الروح القدس – الكسليك احتفلت بتخريج دفعة 2026 تحت شعار "النور الحي" (صور)

LBCI
منوعات
2026-08-27

"جامعة الروح القدس" توقّع مذكرة تفاهم مع "فونيكس" لتعزيز التنقّل المستدام

LBCI
منوعات
2026-07-07

ندوة في جامعة الروح القدس عن كتاب "عمشيت في التاريخ"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
08:54

"قانون الأطفال"… أوروبا تتحرك لتقييد وسائل التواصل لمن هم دون 13 عامًا

LBCI
منوعات
08:51

بعد أسابيع من الفيضانات المميتة… العثور على رفات بشرية في غراند كانيون

LBCI
منوعات
08:20

مفاجأة صادمة داخل حقيبة مسافر... الأمن يعثر على رأس حيوان في المطار! (صورة)

LBCI
منوعات
08:15

هدية زفاف بمئات آلاف الدولارات... زوجة دونالد ترامب الابن تكشف هوية الممول الروسي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

أصالة تعود إلى الشام... عودة وطن وذكريات بعد 16 عامًا من الغياب

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-20

مكتب رئيس الوزراء البريطاني: الاتفاق يشمل عمليات أميركية ضد مواقع الصواريخ ووسائل مهاجمة السفن في مضيق هرمز ونعمل مع الشركاء الدوليين لوضع خطة قابلة للتنفيذ لحماية الملاحة الدولية بمضيق هرمز

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-27

مصدر دبلوماسي للجزيرة: روبيو أكد لنظرائه في مجموعة الـ7 أن الولايات المتحدة بصدد تحقيق أهدافها في إيران وأنها تريد التفاوض

LBCI
خبر عاجل
2026-05-15

وزيرة التربية: "انبسطوا ما في بروفيه"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

أصالة تعود إلى الشام... عودة وطن وذكريات بعد 16 عامًا من الغياب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

لبنان يعيد إلى مصر جزءًا من تاريخها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

٢٥٪؜ من أطفال لبنان يتعرضون للتحرش الكترونياً .. و"أبعاد" تشرك الأطفال في المواجهة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

يومان من المناقشة… واللبناني ينتظر النتيجة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

سجالات نيابية حادّة في اليوم الثاني لمناقشة الحكومة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

تسريب اسم الرئيس ميشال عون في تحقيقات المرفأ وعون يدّعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

واشنطن تترقب قرار الفائدة.. تحركات أميركية وإقليمية ولبنان يسعى لاتفاق أمني مع إسرائيل

LBCI
عالم الطبخ
13:13

سمك السلمون مع الكلامار وصلصة الترياكي: وصفة بحرية مع الشيف حنا طويل (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
13:11

إسرائيل تعتبر اجتماع ألمانيا إنجازاً: تعاون إقليمي لمواجهة إيران والحوثيين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
07:07

بعد أيام على ولادة طفلها... يومي تشارك متابعيها صورًا مؤثرة مع ابنها GEE وتفاصيل استقبال المولود (صور)

LBCI
أخبار لبنان
07:54

رئيس الجمهورية السابق ميشال عون يتقدم بشكوى جزائية بجرائم "اختلاق الأضاليل والافتراء وإفشاء سرّية التحقيق" في قضية انفجار المرفأ

LBCI
حال الطقس
01:27

طقس حار حتى الخميس... منخفض ممطر الجمعة

LBCI
اسرار
23:37

أسرار الصحف 16-9-2026

LBCI
أخبار لبنان
13:20

كلمة سلام في ختام جلسة مناقشة الحكومة في المجلس النيابي...

LBCI
أخبار لبنان
08:13

سلام دان استهداف مكة المكرمة بمسيرة حوثية: هذه التصرفات تسهم في زعزعة أمن المنطقة

LBCI
آخر الأخبار
15:49

نتنياهو وكاتس في بيان مشترك: الجيش الإسرائيلي هاجم قبل قليل قائد لواء رفح في حركة حماس

LBCI
أخبار لبنان
10:17

عون من باريس: تعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن أولوية وطنية وحصر السلاح بيد الشرعية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More