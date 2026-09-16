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"قانون الأطفال"… أوروبا تتحرك لتقييد وسائل التواصل لمن هم دون 13 عامًا

منوعات
2026-09-16 | 08:54
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&quot;قانون الأطفال&quot;… أوروبا تتحرك لتقييد وسائل التواصل لمن هم دون 13 عامًا
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"قانون الأطفال"… أوروبا تتحرك لتقييد وسائل التواصل لمن هم دون 13 عامًا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنّ الاتحاد الأوروبي يتجه إلى وضع قواعد موحّدة تمنع الأطفال دون سن 13 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع فرض قيود إضافية على استخدام المنصات الرقمية من قبل المراهقين الأكبر سناً. ويأتي ذلك في إطار توجه متزايد عالمياً للحد من وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت فون دير لاين خلال خطابها عن حالة الاتحاد في ستراسبورغ، إنّ الاتحاد الأوروبي سيمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 13 عاماً، كما لن يُسمح بإنشاء حسابات شخصية قبل سن 15 عاماً.
 
وسيُتاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً استخدام "حسابات مصغّرة" تحت إشراف الوالدين وبميزات محدودة، على ألّا يتجاوز استخدامها ساعة واحدة يومياً.

ومن المقرر أن تقترح المفوضية الأوروبية قانوناً جديداً لحماية الأطفال رقمياً، يُعرف باسم "قانون الأطفال" (Kids Act)، ينقل عبء إثبات السلامة إلى منصات التواصل الاجتماعي، بحيث يتعين على الشركات إثبات أنّ خدماتها آمنة للقاصرين.
 
وتأتي الخطوة بعد أن بدأت دول أوروبية عدة بوضع قيودها الخاصة على أعمار مستخدمي وسائل التواصل، فيما كانت أستراليا أول دولة في العالم تفرض حظراً على استخدام المنصات لمن هم دون 16 عاماً في كانون الأول 2025.

وقد يستغرق تطبيق القواعد الأوروبية الجديدة سنوات، إذ يتعين اعتمادها من الدول الأعضاء. وفي هذا السياق، اتخذت دول مثل إسبانيا والدنمارك والسويد خطوات أو تدرس تشريعات مماثلة، بينما كانت فرنسا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقرّ قانوناً لحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاماً، قبل أن تقضي المحكمة الدستورية الفرنسية بإسقاطه.

وفي ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، قالت فون دير لاين إنّ التكنولوجيا يمكن أن تعود بفوائد على البشرية إذا أُديرت بالشكل الصحيح، لكنها حذرت من مخاطر كبيرة مرتبطة بها، بينها التهديدات السيبرانية. وأعلنت أنها ستدعو كبرى مختبرات الذكاء الاصطناعي إلى مناقشة سبل دعم الجهود الرامية إلى إبطاء وتيرة تطوير هذه التكنولوجيا.
 

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