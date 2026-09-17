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الجليد يذوب والبحار ترتفع… 11.3 تريليون طن مفقودة خلال 50 عامًا!

منوعات
2026-09-17 | 07:01
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الجليد يذوب والبحار ترتفع… 11.3 تريليون طن مفقودة خلال 50 عامًا!
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الجليد يذوب والبحار ترتفع… 11.3 تريليون طن مفقودة خلال 50 عامًا!

فقدت غرينلاند والقارة القطبية الجنوبية نحو 11.3 تريليون طن من الجليد خلال نحو خمسة عقود، ما أدى إلى ارتفاع مستوى سطح البحر عالمياً بأكثر من 3 سنتيمترات، وفق دراسة جديدة أعدها فريق دولي من علماء المناطق القطبية.
 
وتُعد الدراسة من أكثر التقييمات شمولاً لخسائر الجليد في أكبر صفيحتين جليديتين على الأرض.

وأظهرت النتائج أنّ ذوبان الجليد في غرينلاند ساهم في ارتفاع مستوى سطح البحر بنحو 1.8 سنتيمتر، مقابل 1.3 سنتيمتر للقارة القطبية الجنوبية منذ عام 1976. كما تبين أنّ نحو 84 بالمئة من إجمالي فقدان الجليد نتج عن تسارع حركة الأنهار الجليدية وتدفق كميات أكبر من الجليد إلى المحيطات، بينما شكّل ذوبان الجليد على السطح نحو 16% فقط.

واعتمد الباحثون على 42 مسحاً مستقلاً بواسطة الأقمار الاصطناعية، استندت إلى بيانات من 27 مهمة فضائية تعود إلى سبعينيات القرن الماضي. وبين عامي 1979 و2023، فقدت غرينلاند والقارة القطبية الجنوبية نحو 11.309 تريليون طن من الجليد، مع ارتفاع وتيرة الخسائر بشكل واضح في العقود الأخيرة.
 
ورغم تسجيل تباطؤ مؤقت في فقدان الجليد بين عامي 2020 و2023، نتيجة تساقط قياسي للثلوج في شرق القارة القطبية وصيف أكثر اعتدالاً في غرينلاند، أكد العلماء أنّ ذلك لا يمثل انعكاساً للاتجاه طويل الأمد.

وحذر الباحثون من أنّ ارتفاع مستوى سطح البحر يعرّض ملايين الأشخاص حول العالم لمخاطر أكبر جراء الفيضانات الساحلية وتآكل الشواطئ، مشيرين إلى أنّ الصفائح الجليدية تمثل أحد أكبر مصادر عدم اليقين في التوقعات المستقبلية لارتفاع مستوى البحار.
 
ووفق الدراسة، ارتفع متوسط مستوى سطح البحر عالمياً بنحو 9.38 سنتيمترات خلال السنوات الـ26 الماضية، فيما تسارعت الزيادة بعد عام 2012 لتصل إلى نحو 4.1 مليمترات سنوياً.

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