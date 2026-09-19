أكثر من مليون دولار للفائز... رفع قيمة جائزة نوبل في ذكراها الـ125

قررت مؤسسة نوبل رفع القيمة المالية لجوائزها لعام 2026 إلى 12 مليون كرونة سويدية، أي نحو 1.21 مليون دولار، لكل فئة، بزيادة مليون كرونة مقارنة بالعام الماضي.

وتأتي الخطوة بالتزامن مع مرور 125 عامًا على انطلاق جوائز نوبل، إذ أكدت مديرة المؤسسة هانا ستيارن أن الزيادة تهدف إلى الحفاظ على القيمة المالية للجائزة وأهميتها على المدى الطويل.

وفي حال تقاسم الجائزة أكثر من فائز ضمن الفئة الواحدة، يتم توزيع المبلغ بينهم.

ومن المقرر أن تبدأ إعلانات الفائزين في 5 تشرين الأول مع جائزة نوبل للطب، تليها جوائز الفيزياء والكيمياء والأدب والسلام، على أن تُختتم في 12 تشرين الأول بالإعلان عن جائزة الاقتصاد.

وكانت جوائز نوبل قد مُنحت للمرة الأولى عام 1901، وبلغت قيمتها آنذاك 150782 كرونة سويدية لكل فئة.

وكالة فرانس برس