تنكّر بزيّ نسائي وحمل رضيعًا محاولًا الفرار... توقيف مشتبه به بعد 30 ساعة من المطاردة! (فيديو)

ألقت الشرطة البرازيلية القبض على رجل يبلغ 33 عامًا، يُشتبه في ارتكابه ما لا يقل عن 16 جريمة قتل، بعدما حاول الإفلات من قوات الأمن متنكرًا بملابس نسائية وشعر مستعار.

وجاء توقيفه بعد مطاردة استمرت نحو 30 ساعة في منطقة حرجية بولاية بارايبا شمال شرقي البرازيل، وكان يحمل طفلًا رضيعًا لحظة إلقاء القبض عليه.

وبحسب الشرطة، اعترف المشتبه به خلال التحقيق بارتكاب 11 من أصل 16 جريمة قتل تنسبها إليه السلطات منذ أيار الماضي، كما زعم مشاركته في 80 جريمة قتل إجمالًا، إلا أن المحققين لم يؤكدوا صحة هذا الرقم حتى الآن.

وكان الرجل قد نجح قبل أسابيع في الفرار عقب مواجهة مع قوات الأمن، فيما تقول الشرطة إنه ينتمي إلى جماعة إجرامية شديدة العنف، وهو ما نفاه خلال استجوابه.

وزعم المشتبه به أن ضحاياه كانوا مرتبطين بعالم الجريمة وأنه كان يتصرف بمفرده، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الجرائم والتحقق من أقواله.

وكالة فرانس برس