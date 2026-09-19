قبل أن تنصح… تعلّم كيف تستمع: 8 قواعد لتقديم النصيحة بطريقة أفضل

ليس كل من يشاركك مشكلة يبحث بالضرورة عن حل. فقد يرغب الشخص أحياناً في التعبير عن مشاعره أو الحصول على رد فعل من الطرف الآخر، لا في تلقي نصيحة مباشرة.

لذلك، ينصح الخبراء بالسؤال أولاً: "هل تريد نصيحة، أم أنّك تريد فقط أن تفضفض؟". فالرغبة في تقديم الحلول بسرعة قد تجعلنا نفترض أننا نملك جميع الإجابات، بينما يكون الشخص في حاجة أولاً إلى أن يشعر بأنه مسموع ومفهوم.



ويشير الخبراء إلى أهمية الاستماع قبل تقديم النصيحة، لأن المشكلة التي يطرحها الشخص قد لا تكون بالضرورة جوهر المشكلة. ويمكن الوصول إلى ما وراءها من خلال أسئلة مفتوحة مثل: "ما الذي يصعب عليك في هذا الأمر؟" أو "ماذا يحدث فعلاً؟" أو "ما الذي توصلت إليه حتى الآن؟".

كما أنّ النصيحة التي يشعر الشخص بأنه ساهم في الوصول إليها بنفسه تكون أكثر قابلية للتطبيق، بدلاً من فرض حل جاهز عليه.



ومن المهم أيضاً عدم تحويل تجربة الشخص إلى تجربة شخصية. فالخبرات السابقة قد تؤثر في النصائح التي نقدمها، وقد تجعلنا نفترض أنّنا نعرف ما هو الأفضل للآخر. مشاركة تجربة مشابهة يمكن أن تكون مفيدة، لكن بشرط إعادة التركيز سريعاً على الشخص الذي يطلب المشورة.

كما ينصح الخبراء بتجنب التقليل من مشاعر الآخرين بعبارات مثل "الأمر ليس بهذا السوء"، والتركيز بدلاً من ذلك على مساعدتهم في رؤية خيارات ووجهات نظر جديدة من دون الحكم عليهم.



وفي التعامل مع الأطفال والمراهقين، تصبح السيطرة على الانفعالات أكثر أهمية. وينبغي تجنب توبيخ الطفل أو إشعاره بالخجل، لأن ذلك قد يدفعه إلى التوقف عن طلب المساعدة. ويشير الخبراء إلى ضرورة منح الطرفين الوقت للهدوء قبل خوض محادثة صعبة، خصوصاً عندما تكون المشاعر قوية.



وأخيراً، ليس مطلوباً أن نملك الإجابة دائماً. يمكن أن تكون المساعدة الحقيقية في مساعدة الشخص على العثور على الإجابة بنفسه، أو توجيهه إلى مصدر موثوق أو مختص عند الحاجة. كما أنّ تقديم النصيحة لا ينبغي أن يكون محادثة لمرة واحدة؛ فالسؤال لاحقاً "كيف سارت الأمور؟" يظهر الاهتمام ويعزز الثقة.

والأهم، وفق الخبراء، هو طلب ملاحظات صريحة: "هل كانت أي من نصائحي مفيدة؟" لأنّ ما نعتقد أنّه سيساعد قد لا يكون بالضرورة ما يحتاجه الشخص فعلاً.