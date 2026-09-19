أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قبل أن تنصح… تعلّم كيف تستمع: 8 قواعد لتقديم النصيحة بطريقة أفضل

منوعات
2026-09-19 | 06:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قبل أن تنصح… تعلّم كيف تستمع: 8 قواعد لتقديم النصيحة بطريقة أفضل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
قبل أن تنصح… تعلّم كيف تستمع: 8 قواعد لتقديم النصيحة بطريقة أفضل

ليس كل من يشاركك مشكلة يبحث بالضرورة عن حل. فقد يرغب الشخص أحياناً في التعبير عن مشاعره أو الحصول على رد فعل من الطرف الآخر، لا في تلقي نصيحة مباشرة.
 
لذلك، ينصح الخبراء بالسؤال أولاً: "هل تريد نصيحة، أم أنّك تريد فقط أن تفضفض؟". فالرغبة في تقديم الحلول بسرعة قد تجعلنا نفترض أننا نملك جميع الإجابات، بينما يكون الشخص في حاجة أولاً إلى أن يشعر بأنه مسموع ومفهوم.

ويشير الخبراء إلى أهمية الاستماع قبل تقديم النصيحة، لأن المشكلة التي يطرحها الشخص قد لا تكون بالضرورة جوهر المشكلة. ويمكن الوصول إلى ما وراءها من خلال أسئلة مفتوحة مثل: "ما الذي يصعب عليك في هذا الأمر؟" أو "ماذا يحدث فعلاً؟" أو "ما الذي توصلت إليه حتى الآن؟".
 
كما أنّ النصيحة التي يشعر الشخص بأنه ساهم في الوصول إليها بنفسه تكون أكثر قابلية للتطبيق، بدلاً من فرض حل جاهز عليه.

ومن المهم أيضاً عدم تحويل تجربة الشخص إلى تجربة شخصية. فالخبرات السابقة قد تؤثر في النصائح التي نقدمها، وقد تجعلنا نفترض أنّنا نعرف ما هو الأفضل للآخر. مشاركة تجربة مشابهة يمكن أن تكون مفيدة، لكن بشرط إعادة التركيز سريعاً على الشخص الذي يطلب المشورة.
 
كما ينصح الخبراء بتجنب التقليل من مشاعر الآخرين بعبارات مثل "الأمر ليس بهذا السوء"، والتركيز بدلاً من ذلك على مساعدتهم في رؤية خيارات ووجهات نظر جديدة من دون الحكم عليهم.

وفي التعامل مع الأطفال والمراهقين، تصبح السيطرة على الانفعالات أكثر أهمية. وينبغي تجنب توبيخ الطفل أو إشعاره بالخجل، لأن ذلك قد يدفعه إلى التوقف عن طلب المساعدة. ويشير الخبراء إلى ضرورة منح الطرفين الوقت للهدوء قبل خوض محادثة صعبة، خصوصاً عندما تكون المشاعر قوية.

وأخيراً، ليس مطلوباً أن نملك الإجابة دائماً. يمكن أن تكون المساعدة الحقيقية في مساعدة الشخص على العثور على الإجابة بنفسه، أو توجيهه إلى مصدر موثوق أو مختص عند الحاجة. كما أنّ تقديم النصيحة لا ينبغي أن يكون محادثة لمرة واحدة؛ فالسؤال لاحقاً "كيف سارت الأمور؟" يظهر الاهتمام ويعزز الثقة.
 
والأهم، وفق الخبراء، هو طلب ملاحظات صريحة: "هل كانت أي من نصائحي مفيدة؟" لأنّ ما نعتقد أنّه سيساعد قد لا يكون بالضرورة ما يحتاجه الشخص فعلاً.
 

منوعات

نصائح

حل

تعب

صحة نفسية

استمتاع

قواعد.

LBCI التالي
هربًا من زوج المرأة… رجل يسقط من نافذة أثناء محاولته الهرب (فيديو)
تنكّر بزيّ نسائي وحمل رضيعًا محاولًا الفرار... توقيف مشتبه به بعد 30 ساعة من المطاردة! (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-08-02

هل يمنعكم الحر من النوم؟ إليكم أفضل النصائح لمواجهة الليالي الحارة

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-09

نتنياهو: نعرف كيف نتمسك بموقفنا حتى في مواجهة أفضل أصدقائنا عندما يكون ذلك ضروريا

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-21

قاليباف: من الأفضل للأميركيين أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم فقواتنا مستعدة للرد عليهم بطريقة أخرى

LBCI
أمن وقضاء
2026-07-18

السفارة الاميركية في بيروت تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
07:02

هربًا من زوج المرأة… رجل يسقط من نافذة أثناء محاولته الهرب (فيديو)

LBCI
منوعات
05:20

تنكّر بزيّ نسائي وحمل رضيعًا محاولًا الفرار... توقيف مشتبه به بعد 30 ساعة من المطاردة! (فيديو)

LBCI
منوعات
04:54

أكثر من مليون دولار للفائز... رفع قيمة جائزة نوبل في ذكراها الـ125

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-09-18

"عرضتُ 50 ألفاً ليقتله"... محادثة مع "ChatGPT" تكشف والد حاول قتل طفله

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-05-28

وزير الخزانة الأميركي: سنمنع وصول شركتي الطيران الإيرانيتين لمهابط الطائرات

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-01

بوليتيكو عن مسؤول في الإدارة الأميركية: ترامب يطرح خطة جديدة لإعادة فتح مضيق هرمز

LBCI
أخبار دولية
2026-09-02

إعلام رسمي: الضربات الأميركية تسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل في إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-14

"المعاش": لا يعيش حتى آخر الشهر!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:38

الراعي: "الحقيقة ما بتخوّف... الحقيقة بتحرّر"

LBCI
أخبار لبنان
06:30

مايك هاكابي: إسرائيل ستواصل البقاء في جنوب لبنان إلى أن يصبح الجيش اللبناني قويًا

LBCI
عالم الطبخ
14:46

تناغم النكهات الاستوائية والكريمية: سمك بصلصة المانغا والتشيلي وحلى الماسكاربوني وبوري الحامض مع الشيف فادي زغيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

وجهاً لوجه عند مثلث الهورة في الجنوب… ماذا حصل بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

في القرى المسيحية الحدودية: صامدون في بيوتهم... محاصرون على الطريق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

ما الترند الذي جذب الرئيس الفرنسي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بعد غياب طويل... أصالة عادت إلى جمهورها في دمشق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

21 ألف مخالفة سير بعشرة أيام… والعدّاد بعده ماشي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

تحديات سكة طرابلس-حمص… كيف ستُعالج؟ وكيف سيواجه تحدي الوقت للاستفادة من المتغيرات في المنطقة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:20

الطقس متقلّب... واحتمال تساقط أمطار محلية على الجبال

LBCI
أمن وقضاء
13:29

هذا ما أوضحه الجيش حول المجريات المتعلقة بنقطة المراقبة المستحدَثة التابعة للجيش في بلدة دير ميماس - مرجعيون

LBCI
فنّ
04:40

بالذكاء الاصطناعي... نادين الراسي تعيد شقيقها الراحل جورج إلى الحياة في فيديو مؤثر عن حادثه المروّع (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
10:30

معلومات للـLBCI: اشكال فردي في منطقة الرويسات - المتن ادى الى سقوط ٣ قتلى بينهم طفل وجريح بحالة حرجة ومطلق النار فرّ الى جهة مجهولة

LBCI
أمن وقضاء
04:08

تدابير سير اليوم وغدا في الحمراء وبدارو وضبية بسبب إقامة أنشطة رياضية واجتماعية

LBCI
علوم وتكنولوجيا
03:59

نموذج غوغل للذكاء الاصطناعي "جيميناي" يخترق مواقع ويتكهن بكلمات مرور

LBCI
أخبار دولية
07:34

تصاعد دخان أسود قرب مطار الرياض

LBCI
اسرار
00:08

أسرار الصحف 19-9-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More