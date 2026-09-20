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"البيبي مون": تقليد جديد يجذب الأزواج قبل استقبال المولود
منوعات
2026-09-20 | 11:39
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"البيبي مون": تقليد جديد يجذب الأزواج قبل استقبال المولود
لم تعد الاستعدادات لولادة طفل جديد تقتصر على التجهيزات التقليدية، بل برزت في السنوات الأخيرة صيحة عالمية تُعرَف برحلات الـ"بيبي مون"، وهي إجازة استجمام يقتطعها الزوجان قبل وضع المولود للابتعاد عن ضغوط الحمل وتجديد الطاقة وتخفيف الأعباء اليومية قبل بدء مرحلة المسؤولية.
ويعود أصل المصطلح للثمانينيات حين صاغته الكاتبة البريطانية شيلا كيتزينجر لوصف أيام التقارب بين الوالدين ومولودهما في المنزل، قبل أن يتحوّل اليوم إلى سياحة قائمة بذاتها تشبه "شهر العسل"، وتتنوع بين السفر للخارج أو الإقامة في منتجع هادئ. وقد أسهم انتشار صور المشاهير والمؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي في تحويل هذه العطلة من تجربة عفوية إلى ظاهرة عالمية تحظى باهتمام واسع بين الأزواج.
وتُتيح هذه الإجازة فرصةً للزوجين للاسترخاء وتوثيق ذكريات مشتركة ومناقشة خطط الأبوّة والأمومة بتأنٍّ. ووفق التوصيات الطبية، تُعدّ الفترة الممتدّة بين الأسبوعين الـ14 والـ28 من الحمل الأنسب عموماً للسفر، حيث تخفّ أعراض الغثيان وتستعيد الحامل طاقتها قبل صعوبة الحركة في الأشهر الأخيرة.
ولضمان رحلة آمنة، يُشدّد الخبراء على ضرورة استشارة الطبيب المعالج واصطحاب السجلّ الطبّي، واختيار وجهات قريبة توفّر رعاية صحية متقدّمة وتجنّب المناطق النائية، إضافةً إلى مراجعة شروط شركات الطيران وتجنّب الأنشطة المرهقة مع مراعاة ميزانية مرنة تأخذ بعين الاعتبار مصاريف الولادة المرتقبة.
المصدر
منوعات
بيبي مون
baby moon
حامل
حمل
ولادة
قبل الولادة
سياحة قبل الولادة
الاستعداد للولادة.
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