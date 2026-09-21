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بعد موجة غضب بسبب تصرفها في حريصا... ضحى العريبي تخرج عن صمتها في رسالة للبنانيين (صورة)

منوعات
2026-09-21 | 10:02
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بعد موجة غضب بسبب تصرفها في حريصا... ضحى العريبي تخرج عن صمتها في رسالة للبنانيين (صورة)
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بعد موجة غضب بسبب تصرفها في حريصا... ضحى العريبي تخرج عن صمتها في رسالة للبنانيين (صورة)

خرجت التيك توكر التونسية ضحى العريبي عن صمتها، بعد موجة من الانتقادات التي طالتها على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد على خلفية تصرفها خلال زيارتها مزار سيدة لبنان في حريصا.

ونشرت العريبي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها في إنستغرام رسالة اعتذار توجهت فيها إلى اللبنانيين، مؤكدة احترامها لجميع الأديان وللمسيحية بشكل خاص، ومشددة على أنها لم تقصد الإساءة.

وأوضحت أن هذه زيارتها الأولى إلى حريصا وأنها تكنّ كل الاحترام للمكان المقدس، معتبرة أن الخطأ الذي وقعت فيه كان نتيجة استخدامها كلمة لم تكن تدرك دلالتها في اللهجة اللبنانية.

وقالت في رسالتها: "أنا جاي أعتذر ليهم عالكلام، افهموني في غلط لأن أنا ما بعرف إن كلمة نصادف شي مش حلو عندكم"، مضيفة أنها كان من المفترض أن تتعلم النطق الصحيح للاسم قبل الحديث.

وتابعت العريبي: "لكن الله غفور ويعترف بغلطه"، داعية منتقديها إلى أخذ نصيحتها بتعلّم اللفظ الصحيح حتى لا يتكرر الخطأ مرة أخرى، قبل أن تختتم رسالتها بالتعبير عن احترامها وتقديرها للبنانيين.

وجاء الاعتذار بعدما أثار المحتوى الذي نشرته خلال زيارتها إلى حريصا ردود فعل غاضبة وانتقادات اعتبرت أن طريقة حديثها لم تراعِ رمزية المكان الدينية.

منوعات

تيك توكر

التونسية

ضحى العريبي

موجة غضب

جدل

مواقع التواصل الاجتماعي.

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