وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم... وشقيقه حاكم دبي ينعيه بهذه الكلمات المؤثرة (صورة)

أعلن ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في دبي لمدّة عشرة أيام في أعقاب وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم صباح اليوم الاثنين.



وجاء في النعوة الرسمية: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الاثنين. وقد أعلن الديوان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في دبي لمدة عشرة أيام اعتباراً من اليوم الاثنين."



وبدوره، نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم شقيقه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عبر منصة "إكس" قائلا: "رحم الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.. رحمك الله يا أخي … حللت عند رب كريم عظيم .. تغيب عن أعيننا ولا تغيب عن دعائنا وقلوبنا يا أحمد. أسكنك الله فسيح جنانه .. وألهمنا وأحبابك الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".