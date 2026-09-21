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مركز آشر للابتكار وريادة الأعمال في جامعة الروح القدس – الكسليك يختتم برنامج Validation Sprint بعرض 9 شركات ناشئة (صور)
منوعات
2026-09-21 | 08:00
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مركز آشر للابتكار وريادة الأعمال في جامعة الروح القدس – الكسليك يختتم برنامج Validation Sprint بعرض 9 شركات ناشئة (صور)
اختتم مركز آشر للابتكار وريادة الأعمال (ACIE) في جامعة الروح القدس – الكسليك (USEK) برنامج Validation Sprint 2026، بتنظيم Demo Dayفي حرم الجامعة، بحضور إدارة الجامعة وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية والطلاب، إلى جانب عدد من شركاء منظومة ريادة الأعمال والمرشدين والمدربين وممثلين عن مجتمع الشركات الناشئة.
وشكّل الحدث المحطة الختامية للبرنامج، حيث قدّمت تسع شركات ناشئة تكنولوجية مشاريعها وحلولها المبتكرة، مستعرضة مراحل تطورها أمام جمهور من الأكاديميين ورواد الأعمال والخبراء والجهات المعنية بالابتكار.
كرم:
وأكد نائب رئيس الجامعة الأول الدكتور شادي كرم أهمية توفير منظومة دعم متكاملة للمؤسسين، مشيراً إلى أن دور ACIE يتمثل في الحد من حالة عدم اليقين التي ترافق المراحل الأولى من تأسيس الشركات، من خلال توسيع شبكات العلاقات، وربط المؤسسين بالجهات والخبرات المناسبة، ودعمهم في مرحلة التحقق من الأفكار، والاستفادة من الموارد الأكاديمية والعلمية التي توفرها الجامعة.
صليبا:
بدورها، شددت مديرة ACIE الدكتورة نانسي صليبا على التزام جامعة الروح القدس – الكسليك بدعم ريادة الأعمال، مثمنةً جهود المدربين والمرشدين والخبراء الذين واكبوا الفرق طوال البرنامج. وأكدت أن دور المركز يتجاوز البرامج التدريبية، ليشمل بناء بيئة متكاملة تساعد رواد الأعمال على اختبار أفكارهم، وتطوير مشاريعهم، وتوسيع شبكاتهم، والوصول إلى فرص جديدة.
عقل:
وأشار منسق الدعم المالي والأعمال في ACIE جاد عقل إلى أن البرنامج تلقى أكثر من 96 طلبًا، انتقل منها 20 فريقًا إلى مرحلة مقابلات العرض، قبل اختيار عشرة فرق للمشاركة، وصولاً إلى تسعة فرق بلغت المرحلة النهائية وقدّمت مشاريعها خلال Demo Day.
جلسات تدريبية ودعم من خبراء متخصصين:
وشاركت الفرق خلال البرنامج في ثماني جلسات تدريبية أساسية، إضافة إلى جلسات فردية ودعم متخصص من المدربين والخبراء وفق احتياجات كل شركة ناشئة.
ويُعد Validation Sprint جزءًا أساسيًا من مراحل مسار دعم الشركات الناشئة في ACIE، إذ يركز على مساعدة المؤسسين في المراحل المبكرة على التحقق من أفكارهم وفهم السوق وتطوير حلول أكثر قابلية للنمو، تمهيداً للانتقال إلى مراحل الوصول إلى السوق وبرامج تسريع الأعمال.
واختُتمت الفعالية بتوزيع الشهادات، تلاه لقاء للتواصل وعروض للشركات الناشئة، أتاح للحضور فرصة التعرف عن قرب إلى المشاريع والمؤسسين وبناء علاقات جديدة ضمن منظومة ريادة الأعمال.
منوعات
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