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فاتورة لا تُدفَع بالمال... كيف تحول التسوق الأسبوعي إلى عبء ذهني ونفسي على العائلات؟
منوعات
2026-09-21 | 10:25
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فاتورة لا تُدفَع بالمال... كيف تحول التسوق الأسبوعي إلى عبء ذهني ونفسي على العائلات؟
لم يعد التسوق الأسبوعي مجرد مشوار عادي لملء أكياس البقالة والعودة إلى المنزل، بل تحول بالنسبة إلى معظم الأمهات والآباء إلى رحلة استنزافية تتطلب جهداً ذهنياً ونفسياً مكثّفاً. هذا الإرهاق الفعلي الذي يشعر به الوالدان بعد كل زيارة للمتجر لم يعد يُربَط فقط بقيمة الفاتورة النهائية، بل إلى كمّ القرارات والمعادلات المعقّدة التي يتعيّن عليهم حلّها خلال هذه المهمة.
تبدأ الرحلة قبل الخروج من البيت بوقت طويل، حيث يتولّى أحد الوالدين، والأمّ على وجه الخصوص، مهمّة تقييم المستهلكات، وفحص محتويات الثلّاجة، والتفكير في وجبات الأيام المقبلة وتنسيق متطلبات الأطفال والدراسة، مع الحرص التامّ على عدم تجاوز الميزانية المحدّدة. هذا التخطيط المسبق يتحول بمجرد دخول المتجر إلى سلسلة متواصلة من المفاضلات والتنازلات.
وتتزايد صعوبة المهمة داخل أروقة المتاجر بسبب وفرة الخيارات والبدائل للسلعة الواحدة، بين العلامات التجارية، والعروض، والأحجام المختلفة. وتُظهر الدراسات النفسية أنّ كثرة البدائل قد تعيق اتّخاذ القرار وتزيد من التوتر بدلاً من تسهيل الشراء. يضاف إلى ذلك ضغط ارتفاع الأسعار المتواصل، الذي يجبر العائلات على إعادة ترتيب أولوياتها باستمرار، والبحث الدائم عن القيمة الأفضل مقابل السعر، والاستغناء عن بعض المنتجات لصالح أخرى أكثر أهمية.
ولا تقتصر الأعباء على الجانب المالي والتخطيطي، بل تزداد تعقيداً عند مرافقة الأطفال، حيث يتواجه الأهل مع طلبات غير مدرجة بالقائمة للحض على شراء الحلوى والمقرمشات، ممّا يضعهم في اختبار دائم بين التمسّك بالميزانية والخيارات الصحية وبين تلبية رغبات أطفالهم. كما تسهم بيئة المتجر نفسها، بما تضمّه من إعلانات، وموسيقى، وازدحام، وترتيب للسلع يحفز على الشراء العشوائي، في استهلاك ما تبقّى من طاقة ذهنية للمتسوّق.
ويرى الخبراء أنّ الحلّ للحدّ من هذا الإرهاق يكمن في تقليل عدد القرارات المجهّزة داخل المتجر، وذلك من خلال الالتزام بقائمة مشتريات صارمة، وتحديد ميزانية مسبقة، وتكرار بعض الوجبات الأسبوعية، والاعتماد على السلع الأساسية المعروفة، ممّا يحوّل التسوّق من تجربة شاقّة إلى مهمّة منظّمة وأقلّ استنزافاً.
المصدر
منوعات
تسوق عائلي
اعباء عائلية
علاقة زوجية.
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