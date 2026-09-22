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أجبرت طفلة على عضّ أخرى... صاحبة حضانة تواجه عقوبة السجن بسبب أفعالها مع الأطفال

منوعات
2026-09-22 | 05:04
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أجبرت طفلة على عضّ أخرى... صاحبة حضانة تواجه عقوبة السجن بسبب أفعالها مع الأطفال
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أجبرت طفلة على عضّ أخرى... صاحبة حضانة تواجه عقوبة السجن بسبب أفعالها مع الأطفال

تواجه صاحبة حضانة في ولاية تكساس الأميركية عقوبة قد تصل إلى 10 سنوات خلف القضبان، بعدما اتُهمت بإجبار طفلة تبلغ عامين على عضّ طفلة أخرى من العمر نفسه في ذراعها.

وأوقفت السلطات جينيفر آن غاريت، صاحبة حضانة Gracious Beginnings Day Care، في 15 أيلول، ووجّهت إليها تهمة التسبب بأذى لطفل، وهي جناية من الدرجة الثالثة، على خلفية حادثة وقعت في 26 آب.

وبحسب إفادة التوقيف، أظهرت تسجيلات مصوّرة غاريت وهي تضع يدها خلف رأس إحدى الطفلتين وتدفعه باتجاه ذراع الأخرى، فيما كانت تمسك بذراع الطفلة الثانية وتمنعها من إبعادها أثناء تعرّضها للعضّ. ولم توضح الإفادة مدى الإصابة التي نتجت عن الحادثة.

وأُفرج عن غاريت بكفالة، فيما تواصل السلطات ووزارة خدمات الأسرة والحماية التحقيق في القضية. وفي حال إدانتها، قد تواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن. 

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