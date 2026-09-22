هل تتركون ضوء المنزل مضاءً طوال الليل لحمايته؟ هذه العادة قد تجعل الأمور أسوأ

يعتقد كثيرون أن إبقاء الأضواء الخارجية للمنزل مضاءة طوال الليل قد يساعد في ردع اللصوص، إلا أن هذه العادة قد لا تكون فعالة كما يُظن، بل يمكن في بعض الحالات أن تعطي نتيجة عكسية.

وبحسب موقع Hunker، فإن ترك الضوء مضاءً بشكل مستمر قد يمنح أصحاب المنزل شعورًا زائفًا بالأمان، كما يمكن أن يساعد المتسلل على رؤية نقاط الدخول بشكل أوضح. كذلك، قد يؤدي الضوء القوي إلى تكوين ظلال عميقة تجعل مراقبة محيط المنزل أكثر صعوبة.

وأشار التقرير إلى أن نمط الإضاءة الثابت، خصوصًا عند مغادرة المنزل مساءً، قد يكون مؤشرًا لدى شخص يراقب المكان على غياب أصحابه بدل أن يشكّل عامل ردع.

وفي المقابل، يُنصح باستخدام أضواء مزودة بأجهزة استشعار للحركة، إلى جانب مؤقتات أو أنظمة إضاءة ذكية تعمل في أوقات متفاوتة، بحيث يبدو المنزل مأهولًا بدل إبقاء الضوء الخارجي مضاءً طوال الليل.