سلّمت رضيعها ووثائقه لامرأة غريبة في محطة حافلات ثم غادرت... ما حصل مع هذه الأمّ يثير الصدمة (صورة)

أوقفت السلطات في ولاية تكساس الأميركية أمًا تبلغ 18 عامًا، بعدما اتُهمت بترك طفلها البالغ شهرًا واحدًا مع امرأة غريبة التقتها في محطة للحافلات بمدينة سان أنطونيو.

وبحسب الشرطة، اقتربت كارلا إيبارا من جينيفر بينافيديس وطلبت استخدام هاتفها، قبل أن تسلّمها طفلها ووثائقه، ومن بينها شهادة ميلاده وبطاقة الضمان الاجتماعي، وتسألها إن كانت ترغب في أخذه.

وحاولت بينافيديس مساعدتها، فاصطحبتها إلى منزل صديقة قريبة، إلا أن الأم غادرت المكان بسيارة أجرة عبر تطبيق "أوبر"، تاركة طفلها خلفها. وعلى الفور، اتصلت المرأتان بالشرطة وبقيتا مع الرضيع حتى وصول العناصر.

وعادت الأم لاحقًا إلى المنزل حيث جرى توقيفها، ووُجهت إليها تهمة التخلي عن طفل وتعريضه للخطر. وبعد توقيفها، وُضع الرضيع لدى أقارب آخرين، فيما حدد القاضي كفالتها بـ7 آلاف دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون "Baby Moses" (الطفل موسى) في تكساس يسمح للأهل بالتخلي قانونيًا وبشكل مجهول عن رضيع يبلغ 60 يومًا أو أقل، شرط تسليمه في أماكن مخصصة، بينها المستشفيات ومراكز الإطفاء والطوارئ.