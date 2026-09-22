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الإعلام الأميركي يتحدى ترامب… مقاطعة جماعية لتغطية فعالياته

منوعات
2026-09-22 | 08:00
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الإعلام الأميركي يتحدى ترامب… مقاطعة جماعية لتغطية فعالياته
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الإعلام الأميركي يتحدى ترامب… مقاطعة جماعية لتغطية فعالياته

أوقفت شبكات تلفزيونية أميركية كبرى، الإثنين، مشاركتها في نظام التغطية التلفزيونية المشتركة لفعاليات الرئيس دونالد ترامب، في خطوة جاءت بعد منع CNN وPolitico وMS NOW من دخول البيت الأبيض.
 
وكان ترامب قد أعلن الجمعة حظر هذه المؤسسات، متهماً إياها بنشر "أخبار مختلقة أو أكاذيب" بشأن إدارته، فيما قالت المؤسسات الثلاث إنّ صحافييها مُنعوا من دخول البيت الأبيض اعتباراً من السبت.

وتتولى شبكات كبرى عادةً بالتناوب مهمة تصوير فعاليات الرئيس وتوفير اللقطات لبقية وسائل الإعلام ضمن ما يُعرف بـ"التغطية المشتركة"، ما يتيح للمؤسسات الإعلامية تغطية تحركات الرئيس دون الحاجة إلى إرسال فرق تصوير منفصلة.
 
وبعد منع CNN من أداء دورها في تغطية رحلة ترامب إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قررت الشبكات الأخرى عدم استبدالها، ما أدى إلى غياب اللقطات التلفزيونية المعتادة لوصول ترامب ومغادرته على متن الطائرة الرئاسية.

وفي تطور آخر، رفعت CNN وMS NOW وPolitico دعوى قضائية ضد إدارة ترامب أمام محكمة اتحادية في واشنطن، معتبرة أنّ سحب تصاريح صحافييها تم من دون إشعار أو إجراءات واضحة، وأن القرار يهدد حق الصحافة في العمل بصورة مستقلة عن تدخل الحكومة. وطالبت المؤسسات الثلاث بتدخل قضائي عاجل لإعادة وصول صحافييها إلى البيت الأبيض.

وفي المقابل، أطلق البيت الأبيض قناة بث خاصة به تحمل اسم Trump TV وتبث على مدار الساعة مقاطع لترامب. كما ظهر الرئيس لاحقاً على شاشات التلفزيون بعد اجتماعه مع رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، وردّ على مقاطعة التغطية قائلاً إنّ وسائل الإعلام "قالت إنها ستقاطعه"، لكنه أشار إلى أنّ الصحافة كانت حاضرة بأعداد كبيرة خلال ظهوره.

وتأتي المواجهة في وقت تصاعد فيه الخلاف بين الإدارة الأميركية وعدد من المؤسسات الإعلامية بشأن الوصول إلى البيت الأبيض وتغطية أنشطة الرئيس. وتتمحور الدعوى الجديدة حول حقوق الصحافة المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأميركي، فيما من المقرر أن تنظر المحكمة في القضية خلال الأيام المقبلة.
 

منوعات

شبكات تلفزيونية أميركية

وسائل إعلام

أميركا

الولايات المتحدة الأميركية

الرئيس دونالد ترامب

ترامب

الرئيس الأميركي.

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