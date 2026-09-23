أجمل أحياء العالم لعام 2026… وحيّ عربي يخطف المرتبة الثانية

كشفت مجلّة "تايم أوت" العالمية عن قائمتها السنوية لأروع أحياء العالم لعام 2026، مقدّمةً دليلاً جديداً للمسافرين الباحثين عن وجهات تجمع بين الثقافة المحلية والطعام والترفيه والحياة المجتمعية.



وتصدّر حيّ "جونغنو 3-غا" في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول القائمة، محتلاً المرتبة الأولى عالمياً بعدما كان قد حلّ ثالثاً في تصنيف عام 2021.

وأوضحت غريس بيرد، محرّرة شؤون السفر في المجلة، أنّ صعود الحي يعود إلى ازدهار المشاريع والمتاجر المستقلة، إلى جانب انتشار ثقافة تناول الطعام في الهواء الطلق حتى ساعات متأخرة من الليل.



ويشتهر الحي أيضاً بمقاهيه، ومن بينها "Mil Toast"، الذي يستقطب طوابير من الزوار صباحاً لتذوّق الخبز المطهو على البخار والحلويات، وسط أزقّة تمزج بين الطابع التاريخي والمشهد العصري المتنوّع.





وفي حضور عربي لافت، حلّ حي "L’Océan" الساحلي في العاصمة المغربية الرباط في المرتبة الثانية عالمياً. وعلى الرغم من احتضانه فنادق فاخرة، من بينها "فور سيزونز"، حافظ الحي على هويته المحلية، بفضل أجوائه المجتمعية، ومطبخه المغربي، وحضوره الرياضي والثقافي. وفي حضور عربي لافت، حلّ حي "L’Océan" الساحلي في العاصمة المغربية الرباط في المرتبة الثانية عالمياً. وعلى الرغم من احتضانه فنادق فاخرة، من بينها "فور سيزونز"، حافظ الحي على هويته المحلية، بفضل أجوائه المجتمعية، ومطبخه المغربي، وحضوره الرياضي والثقافي.





أما المرتبة الثالثة، فكانت من نصيب حي "نيوس كوزموس" في أثينا، الذي يجمع بين المشهد الفني المعاصر والمعارض الحديثة من جهة، وأجواء الأحياء اليونانية التقليدية الهادئة بعيداً عن الزحام السياحي من جهة أخرى. أما المرتبة الثالثة، فكانت من نصيب حي "نيوس كوزموس" في أثينا، الذي يجمع بين المشهد الفني المعاصر والمعارض الحديثة من جهة، وأجواء الأحياء اليونانية التقليدية الهادئة بعيداً عن الزحام السياحي من جهة أخرى.