"كانت مجرد ملاحظة!"… دراسة تكشف: لهذا السبب تتوتر العلاقة بين الزوجة وأخت الزوج

لا يبدأ التوتر بين الزوجة وأخت الزوج دائمًا بخلافات حادة، بل قد يتسلّل تدريجيًا عبر تعليقات يومية أو مواقف عابرة تُفهَم على أنها انتقاص أو مقارنة أو تدخّل غير مرغوب فيه.



وتشير قراءات نفسية واجتماعية إلى أنّ أحد أسباب هذه الحساسية قد يرتبط بصعوبة التكيّف مع إعادة رسم العلاقات العائلية بعد الزواج وتغيّر الأولويات والوقت الذي يقضيه الفرد مع أسرته، فضلًا عن اختلاف تفسير التصرفات، فما يعتبره طرف مزاحًا أو اهتمامًا قد يراه الطرف الآخر تدخّلًا أو تجاوزًا للحدود.



وبحسب دراسة نُشرت عام 2016 وتناولت العلاقات بين الأشقاء بعد الزواج، فإن التغيّرات في أنماط التواصل ومقدار الوقت الذي يقضيه الأشقاء معًا قد تولّد شعورًا بفقدان القرب الذي كان قائمًا سابقًا، ما قد ينعكس على طبيعة العلاقة مع الشريك الجديد.



كما أظهرت دراسة طويلة الأمد نُشرت عام 2021 أنّ الاختلاف بين الزوجين في نظرتهما إلى العلاقة مع العائلة الممتدة قد يرتبط بجودة العلاقة الزوجية واستقرارها على المدى الطويل.



ويرى مختصون أنّ التوتر قد يتفاقم عندما تتحوّل الملاحظات العابرة إلى نمط متكرر يمسّ خصوصية الزوجين، أو عندما تُنقل تفاصيل الحياة الزوجية إلى أفراد العائلة بطريقة تفتح المجال أمام التدخّل أو إصدار الأحكام.



ولتجنّب تصاعد هذه الخلافات، يشدّد الخبراء على أهمية وضع حدود واضحة تحمي خصوصية الحياة الزوجية من دون الإضرار بالعلاقات العائلية، مع ضرورة تجنّب وضع الزوج أمام اختبارات ولاء بين شريكته وأسرته.



كما يُنصح بالتعبير المباشر والهادئ عن الانزعاج عند حدوثه، بدل تراكم المشاعر أو تفسير النوايا مسبقًا، إذ قد تكون "الملاحظة العابرة" كافية لإشعال خلاف كبير عندما تأتي في سياق من الحساسية وسوء الفهم.