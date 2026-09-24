وداعًا لرعب الإبر… خطوات بسيطة تجعل تطعيم الأطفال أسهل وأقل ألمًا

أظهرت إرشادات طبية محدّثة أنّ مجموعة من الخطوات البسيطة قد تساعد في جعل تجربة تطعيم الأطفال أقل ألمًا وتوترًا، من خلال الحدّ من الخوف والانزعاج المصاحبَين للإبر.وتشمل التوصيات استخدام وسائل التشتيت، والمخدّرات الموضعية، إلى جانب اعتماد طرق أسرع أو أقل تدخّلًا لإعطاء بعض اللقاحات، عندما تكون متاحة ومناسبة.وبحسب الباحثين، يُعدّ الخوف من الإبر شائعًا لدى الأطفال والبالغين، وقد يؤثر في استعداد بعض الأشخاص لتلقّي اللقاحات. وقالت الباحثة الرئيسية آنا تاديو، من جامعة تورونتو، إنّ الهدف يتمثّل في جعل تجربة التطعيم أكثر إيجابية، وتقليل الخوف وتعزيز الشعور بالراحة تجاه اللقاحات مستقبلًا.وتقدّم الإرشادات الكندية، التي تشكّل تحديثًا لتوصيات صدرت عام 2015، إطارًا يُعرف باسم "5P" للمساعدة في الحدّ من التوتر والألم المرتبطَين بالتطعيم.وتشمل هذه الاستراتيجيات تهيئة الشخص وشرح ما سيحدث خلال التطعيم، واعتماد طرق أقل تدخّلًا أو أسرع عند الإمكان، وتوفير وسائل الراحة للرضّع، مثل الرضاعة الطبيعية أو اللهاية، واستخدام مستحضرات مخدّرة موضعية لتخفيف ألم الإبرة، إضافة إلى تشتيت انتباه الأطفال بالألعاب أو الموسيقى أو الغناء أو الأجهزة الإلكترونية أثناء تلقّي اللقاح.وأشار الباحثون إلى أنّ هذه التوصيات تتقاطع جزئيًا مع إرشادات معتمدة في دول أخرى، من بينها الولايات المتحدة، للحدّ من الألم والخوف المرتبطَين بالإبر لدى الأطفال.ولفتت تاديو إلى تراجع الثقة باللقاحات منذ جائحة "كوفيد-19"، مشيرةً إلى أهمية اعتماد استراتيجيات تجعل تجربة التطعيم أكثر راحة وتساعد في إزالة أحد العوائق التي قد تدفع البعض إلى تجنّب اللقاحات.