خدمة تسديد بدلات مؤسّسة مياه بيروت وجبل لبنان عبر OMT

أصبح بإمكانكم تسديد المستحقّات والمتأخّرات العائدة لمؤسّسة مياه بيروت وجبل لبنان عن العام 2026 والأعوام السابقة، في أيّ مركز OMT.



للتسديد، يُرجى إحضار إيصال قديم أو التأكّد من توفّر المعلومات التالية:

1. المنطقة

2. رقم الاشتراك

3. نوع الاشتراك