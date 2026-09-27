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"بوابة إلى العالم الآخر"… اكتشاف مقبرة مسؤول رفيع عمرها 4 آلاف عام في مصر

منوعات
2026-09-27 | 06:10
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&quot;بوابة إلى العالم الآخر&quot;… اكتشاف مقبرة مسؤول رفيع عمرها 4 آلاف عام في مصر
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"بوابة إلى العالم الآخر"… اكتشاف مقبرة مسؤول رفيع عمرها 4 آلاف عام في مصر

تمكّن علماء آثار من اكتشاف مقبرة يعود تاريخها إلى نحو 4 آلاف عام في جبانة البوباستيون بمنطقة سقارة في مصر، تعود إلى أحد كبار المسؤولين في عصر الدولة القديمة. وكشفت النقوش الهيروغليفية أنّ المقبرة تعود إلى مسؤول رفيع يُدعى ساخنتيو-بتاح، حمل لقب «حافظ أسرار الملك»، ما يعكس مكانته المرموقة داخل البلاط الملكي.

ولا يُعتقد أنّ هذا اللقب كان يشير إلى حراسة الكنوز أو الأسرار الدينية، بل إلى منصب رفيع يرتبط بالتعامل مع الوثائق والمراسيم الملكية السرية. كما شغل صاحب المقبرة مناصب أخرى، بينها المشرف على القصر الملكي، وكاهن الإلهة ماعت، والمشرف على المكتبة الملكية.


وأشارت وزارة السياحة والآثار المصرية إلى أنّ النقوش الهيروغليفية ساعدت في تحديد هوية صاحب المقبرة وألقابه المتعددة، التي تعكس مكانته الرفيعة في النظام الإداري للدولة القديمة.

وتضم المقبرة بقايا مقصورة جنائزية و"بابًا وهميًا"، وهو عنصر معماري رمزي كان المصريون القدماء يعتقدون أنه يتيح لروح المتوفى العبور بين عالم الأحياء والعالم الآخر.


كما عثر علماء الآثار على مجموعة من الأدوات الجنائزية، بينها مائدة للقرابين وحوض للتطهير، إضافة إلى شبكة من آبار الدفن المحيطة بالمقبرة، احتوت على مدافن بشرية وكميات كبيرة من الأغلفة الجنائزية الملوّنة التي كانت توضع حول المومياوات، وتحمل صورًا للآلهة وكتابات هيروغليفية ومشاهد مرتبطة بحماية الموتى في رحلتهم إلى العالم الآخر.

ومن أبرز المكتشفات أكثر من 100 تمثال "أوشابتي"، كان المصريون القدماء يعتقدون أنها تؤدي الأعمال نيابة عن المتوفى في الحياة الآخرة، إلى جانب ثلاثة توابيت حجرية عُثر عليها مغلقة وسليمة في مواقعها الأصلية، وتمثال خشبي لصقر، فضلًا عن مجموعة من الأواني الفخارية والقطع الأثرية.


وتشير المعاينات الأولية إلى أنّ أجزاء من مجمع الدفن تعرّضت للنهب في العصور القديمة، إلا أنّ العديد من القطع المكتشفة بقيت في حالة جيدة بشكل لافت.

ويواصل الباحثون أعمال التنقيب في سقارة، التي تضم هرم زوسر المدرج، أقدم هرم حجري ضخم في مصر، إلى جانب آلاف المقابر والمنشآت الجنائزية التي تعود إلى عصور وسلالات مختلفة من التاريخ المصري القديم.

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