أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
قصتي
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
27
o
البقاع
25
o
الجنوب
28
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تريد أن تكون الأكثر جاذبية في أي مناسبة؟... لا ترتكب هذه الأخطاء
منوعات
2026-09-27 | 06:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
تريد أن تكون الأكثر جاذبية في أي مناسبة؟... لا ترتكب هذه الأخطاء
منذ أن كان في الثانية عشرة من عمره، بدأ ويليام هانسون اهتمامه بقواعد الإتيكيت، بعدما أهدته جدته كتابًا عن أصول السلوك واللباقة. ومع مرور السنوات، تحوّل هذا الشغف إلى مهنة، فأصبح مؤلفًا لخمسة كتب حول الإتيكيت، وراح يقدّم عبر مواقع التواصل الاجتماعي نصائح حول كيفية التعامل مع مختلف المواقف الاجتماعية. وفي عام 2019، اشترى شركة The English Manner المتخصصة في التدريب على قواعد السلوك، ويديرها بالتعاون مع خبيرة الإتيكيت جو براينت.
ويرى هانسون وبراينت أنّ سرّ الجاذبية الاجتماعية لا يكمن في التظاهر بالكمال، بل في القدرة على جعل الآخرين يشعرون بالراحة والاهتمام. وينصح هانسون بالتحلّي بروح الدعابة والإيجابية، مشيرًا إلى أنّ الشخص المرح والإيجابي غالبًا ما يكون أكثر قبولًا من شخص يبدأ حديثه بالشكوى والتذمّر.
كما يشدّد الخبيران على أهمية طرح الأسئلة والإصغاء إلى الآخرين، بدل تحويل كل قصة يرويها الطرف الآخر إلى فرصة لسرد تجربة شخصية مشابهة. فحتى لو كانت لديك قصة أكثر إثارة، قد يكون من الأفضل الاحتفاظ بها لوقت آخر وترك مساحة للآخر لإكمال حديثه.
ومن القواعد التي يوصي بها الخبيران أيضًا عدم المبالغة في تكرار أسماء الآخرين خلال الحديث أو اللجوء إلى "حيل" سريعة بهدف جعلهم يشعرون بالتميّز، إذ إنّ بناء علاقات حقيقية يحتاج إلى الوقت ولا يتحقق من خلال أساليب مصطنعة.
وينصح هانسون كذلك بعدم إحراج الشريك إذا أعاد رواية قصة سبق أن سمعها الحاضرون، بل التعامل معها كما لو كانت تُروى للمرة الأولى والتفاعل معها في اللحظات المناسبة. وفي المقابل، يمكن لبعض التعليقات الجريئة والمرحة أن تضفي حيوية على الأجواء، شرط إدراك حدود الموقف وطبيعة الأشخاص الموجودين.
أما مشاركة التفاصيل الشخصية، فلها حدودها أيضًا. وترى براينت أنّ الكشف عن تفصيل شخصي بسيط قد يساعد على تعزيز التقارب، في حين يحذّر هانسون من تحوّل الحديث إلى نميمة، خصوصًا عندما يتعلّق بأشخاص يعرفهم الطرفان.
ولا داعي أيضًا إلى القلق من لحظات الصمت خلال المناسبات الاجتماعية، إذ قد يكون من الطبيعي أحيانًا الاستمتاع بالطعام والابتسام بدل الشعور بضرورة إبقاء الحديث مستمرًا طوال الوقت.
وبالنسبة إلى مواضيع مثل السياسة والدين والمال، لا يعتبرها الخبيران محرّمة تمامًا، لكنهما ينصحان بقراءة أجواء المكان والانتباه إلى ردود فعل الآخرين، وتغيير الموضوع إذا بدا أنّ الطرف الآخر غير مرتاح لمناقشته.
ويختصر هانسون وبراينت نصائحهما بالتشديد على تجنّب التفاخر والمبالغة في استعراض الإنجازات، سواء تعلّق الأمر بالنجاحات الشخصية أو الرياضية أو بإنجازات الأبناء، إذ قد يجعل التباهي صاحبه أقل جاذبية بدلًا من أن يعزز حضوره.
فاللباقة، وفق الخبيرين، لا تعني حفظ قائمة طويلة من القواعد، بقدر ما تتمثل في القدرة على الإصغاء، وجعل الآخرين يشعرون بأهميتهم، ومعرفة متى تتحدث ومتى تترك المجال لغيرك.
المصدر
منوعات
الأكثر
جاذبية
مناسبة؟...
ترتكب
الأخطاء
التالي
"بوابة إلى العالم الآخر"… اكتشاف مقبرة مسؤول رفيع عمرها 4 آلاف عام في مصر
"يمكن إصلاح الأمر"… ما الذي يساعد فعلًا على إنقاذ العلاقات المتعثرة؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-09-23
كوشنر: مخاوف لدى الجانب الإسرائيليّ من ارتكاب أخطاء في غزة
أخبار دولية
2026-09-23
كوشنر: مخاوف لدى الجانب الإسرائيليّ من ارتكاب أخطاء في غزة
0
آخر الأخبار
2026-09-08
روبيو: الولايات المتحدة لا تريد حدوث أي شيء يزعزع الاستقرار الآن في الضفة الغربية
آخر الأخبار
2026-09-08
روبيو: الولايات المتحدة لا تريد حدوث أي شيء يزعزع الاستقرار الآن في الضفة الغربية
0
آخر الأخبار
2026-09-08
روبيو: الولايات المتحدة لا تريد حدوث أي شيء يزعزع الاستقرار الآن في الضفة الغربية
آخر الأخبار
2026-09-08
روبيو: الولايات المتحدة لا تريد حدوث أي شيء يزعزع الاستقرار الآن في الضفة الغربية
0
منوعات
2026-06-29
هل يسرق منزلك راحتك النفسية؟... خبيرة ترتيب تكشف الأخطاء الأكثر شيوعاً
منوعات
2026-06-29
هل يسرق منزلك راحتك النفسية؟... خبيرة ترتيب تكشف الأخطاء الأكثر شيوعاً
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
06:10
"بوابة إلى العالم الآخر"… اكتشاف مقبرة مسؤول رفيع عمرها 4 آلاف عام في مصر
منوعات
06:10
"بوابة إلى العالم الآخر"… اكتشاف مقبرة مسؤول رفيع عمرها 4 آلاف عام في مصر
0
منوعات
2026-09-25
"يمكن إصلاح الأمر"… ما الذي يساعد فعلًا على إنقاذ العلاقات المتعثرة؟
منوعات
2026-09-25
"يمكن إصلاح الأمر"… ما الذي يساعد فعلًا على إنقاذ العلاقات المتعثرة؟
0
منوعات
2026-09-25
خدمة تسديد بدلات مؤسّسة مياه بيروت وجبل لبنان عبر OMT
منوعات
2026-09-25
خدمة تسديد بدلات مؤسّسة مياه بيروت وجبل لبنان عبر OMT
0
منوعات
2026-09-25
90 عامًا و19 لقبًا… سرّ الياباني الذي يرفض أن يتقاعد من كمال الأجسام
منوعات
2026-09-25
90 عامًا و19 لقبًا… سرّ الياباني الذي يرفض أن يتقاعد من كمال الأجسام
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-06-27
وزير الدفاع الإسرائيليّ: لن ننسحب من جنوب لبنان وسنواصل التموضع
أخبار لبنان
2026-06-27
وزير الدفاع الإسرائيليّ: لن ننسحب من جنوب لبنان وسنواصل التموضع
0
خبر عاجل
2026-05-24
نيويورك تايمز: التفاوض في غضون 30 إلى 60 يوما على خطة بشأن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب وسط إصرار أميركي على التخلي عنه
خبر عاجل
2026-05-24
نيويورك تايمز: التفاوض في غضون 30 إلى 60 يوما على خطة بشأن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب وسط إصرار أميركي على التخلي عنه
0
آخر الأخبار
2026-07-13
أيه بي سي نيوز عن مسؤول أميركي: إيران أطلقت النار الأحد على سفن تجارية في مضيق هرمز أثناء قصف قواتنا أهدافا إيرانية
آخر الأخبار
2026-07-13
أيه بي سي نيوز عن مسؤول أميركي: إيران أطلقت النار الأحد على سفن تجارية في مضيق هرمز أثناء قصف قواتنا أهدافا إيرانية
0
أخبار دولية
2026-04-09
رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض: ترامب يدرس سحب بعض القوات الأميركية من أوروبا
أخبار دولية
2026-04-09
رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض: ترامب يدرس سحب بعض القوات الأميركية من أوروبا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:28
أبو فاعور: نجاح النقل المشترك يحتاج إلى التطوير والترويج
أخبار لبنان
07:28
أبو فاعور: نجاح النقل المشترك يحتاج إلى التطوير والترويج
0
أخبار لبنان
07:16
إبراهيم الموسوي: قرار السلم والحرب كان دائما بيد إسرائيل... والدولة تمعن في الاستسلام والتنازل
أخبار لبنان
07:16
إبراهيم الموسوي: قرار السلم والحرب كان دائما بيد إسرائيل... والدولة تمعن في الاستسلام والتنازل
0
أخبار لبنان
07:08
الراعي: الدولة تحتاج إلى نَفَس طويل لبناء الوحدة الداخلية وتقريب المواقف
أخبار لبنان
07:08
الراعي: الدولة تحتاج إلى نَفَس طويل لبناء الوحدة الداخلية وتقريب المواقف
0
أخبار لبنان
07:00
الموسوي عن باسيل: لا أحد يحب هذا الشخص في لبنان فقط السيد حسن نصرالله كان يتحمّله... والتيار يردّ
أخبار لبنان
07:00
الموسوي عن باسيل: لا أحد يحب هذا الشخص في لبنان فقط السيد حسن نصرالله كان يتحمّله... والتيار يردّ
0
أخبار دولية
06:58
في اليوم الثالث من زيارته لفرنسا... البابا لاون ترأس قداسًا حاشدًا في مزار سيدة لورد
أخبار دولية
06:58
في اليوم الثالث من زيارته لفرنسا... البابا لاون ترأس قداسًا حاشدًا في مزار سيدة لورد
0
أمن وقضاء
06:37
الجنرال ديوداتو أبانيارا: المطلوب مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل توفير أفضل الظروف للحفاظ على الاستقرار
أمن وقضاء
06:37
الجنرال ديوداتو أبانيارا: المطلوب مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل توفير أفضل الظروف للحفاظ على الاستقرار
0
أخبار دولية
00:06
وزير الخارجية الإيراني: ننتظر ردا عبر الوسطاء بعد رفض ترامب لمقترحنا
أخبار دولية
00:06
وزير الخارجية الإيراني: ننتظر ردا عبر الوسطاء بعد رفض ترامب لمقترحنا
0
علوم وتكنولوجيا
13:47
لأول مرة في لبنان والشرق الأوسط… جراحة روبوتية للرئة
علوم وتكنولوجيا
13:47
لأول مرة في لبنان والشرق الأوسط… جراحة روبوتية للرئة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئات الآلاف خلف البابا: هل تستعيد المسيحية حضورها في فرنسا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئات الآلاف خلف البابا: هل تستعيد المسيحية حضورها في فرنسا؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:49
طقس رطب اليوم يليه منخفض جوي بدءًا من الاثنين
حال الطقس
02:49
طقس رطب اليوم يليه منخفض جوي بدءًا من الاثنين
2
أخبار دولية
00:57
رسائل أرسلت لأولياء الأمور... مدارس الرياض تعتمد التدريس عن بعد لمدة أسبوع
أخبار دولية
00:57
رسائل أرسلت لأولياء الأمور... مدارس الرياض تعتمد التدريس عن بعد لمدة أسبوع
3
خبر عاجل
02:42
"التيار الوطني الحر" يردّ على نواف الموسوي: ندعو حزب الله إلى تجنّب الدخول في مشاكل إضافية مع اللبنانيين
خبر عاجل
02:42
"التيار الوطني الحر" يردّ على نواف الموسوي: ندعو حزب الله إلى تجنّب الدخول في مشاكل إضافية مع اللبنانيين
4
أخبار لبنان
05:00
"خلط بقايا اللحوم بلحوم غير صالحة للاستهلاك البشري"... بلدية بيروت تسطّر محاضر ضبط بحق ملاحم مخالفة لشروط الصحة والسلامة الغذائية (صور)
أخبار لبنان
05:00
"خلط بقايا اللحوم بلحوم غير صالحة للاستهلاك البشري"... بلدية بيروت تسطّر محاضر ضبط بحق ملاحم مخالفة لشروط الصحة والسلامة الغذائية (صور)
5
تقارير نشرة الاخبار
13:40
القديسة رفقا وتوفيق معوض… حكايتان جمعتهما كنيسة واحدة في إهدن
تقارير نشرة الاخبار
13:40
القديسة رفقا وتوفيق معوض… حكايتان جمعتهما كنيسة واحدة في إهدن
6
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عدسة سبقت زمنها… ماري الخازن تعود إلى الضوء في إهدن
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عدسة سبقت زمنها… ماري الخازن تعود إلى الضوء في إهدن
7
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئات الآلاف خلف البابا: هل تستعيد المسيحية حضورها في فرنسا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مئات الآلاف خلف البابا: هل تستعيد المسيحية حضورها في فرنسا؟
8
فنّ
13:19
رغم معارضة اصالة نصري سابقاً... شام الذهبي تدخل عالم الغناء (فيديو)
فنّ
13:19
رغم معارضة اصالة نصري سابقاً... شام الذهبي تدخل عالم الغناء (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More