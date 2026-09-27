أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
قصتي
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تريد أن تكون الأكثر جاذبية في أي مناسبة؟... لا ترتكب هذه الأخطاء

منوعات
2026-09-27 | 06:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تريد أن تكون الأكثر جاذبية في أي مناسبة؟... لا ترتكب هذه الأخطاء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
تريد أن تكون الأكثر جاذبية في أي مناسبة؟... لا ترتكب هذه الأخطاء

منذ أن كان في الثانية عشرة من عمره، بدأ ويليام هانسون اهتمامه بقواعد الإتيكيت، بعدما أهدته جدته كتابًا عن أصول السلوك واللباقة. ومع مرور السنوات، تحوّل هذا الشغف إلى مهنة، فأصبح مؤلفًا لخمسة كتب حول الإتيكيت، وراح يقدّم عبر مواقع التواصل الاجتماعي نصائح حول كيفية التعامل مع مختلف المواقف الاجتماعية. وفي عام 2019، اشترى شركة The English Manner المتخصصة في التدريب على قواعد السلوك، ويديرها بالتعاون مع خبيرة الإتيكيت جو براينت.

ويرى هانسون وبراينت أنّ سرّ الجاذبية الاجتماعية لا يكمن في التظاهر بالكمال، بل في القدرة على جعل الآخرين يشعرون بالراحة والاهتمام. وينصح هانسون بالتحلّي بروح الدعابة والإيجابية، مشيرًا إلى أنّ الشخص المرح والإيجابي غالبًا ما يكون أكثر قبولًا من شخص يبدأ حديثه بالشكوى والتذمّر.

كما يشدّد الخبيران على أهمية طرح الأسئلة والإصغاء إلى الآخرين، بدل تحويل كل قصة يرويها الطرف الآخر إلى فرصة لسرد تجربة شخصية مشابهة. فحتى لو كانت لديك قصة أكثر إثارة، قد يكون من الأفضل الاحتفاظ بها لوقت آخر وترك مساحة للآخر لإكمال حديثه.

ومن القواعد التي يوصي بها الخبيران أيضًا عدم المبالغة في تكرار أسماء الآخرين خلال الحديث أو اللجوء إلى "حيل" سريعة بهدف جعلهم يشعرون بالتميّز، إذ إنّ بناء علاقات حقيقية يحتاج إلى الوقت ولا يتحقق من خلال أساليب مصطنعة.

وينصح هانسون كذلك بعدم إحراج الشريك إذا أعاد رواية قصة سبق أن سمعها الحاضرون، بل التعامل معها كما لو كانت تُروى للمرة الأولى والتفاعل معها في اللحظات المناسبة. وفي المقابل، يمكن لبعض التعليقات الجريئة والمرحة أن تضفي حيوية على الأجواء، شرط إدراك حدود الموقف وطبيعة الأشخاص الموجودين.

أما مشاركة التفاصيل الشخصية، فلها حدودها أيضًا. وترى براينت أنّ الكشف عن تفصيل شخصي بسيط قد يساعد على تعزيز التقارب، في حين يحذّر هانسون من تحوّل الحديث إلى نميمة، خصوصًا عندما يتعلّق بأشخاص يعرفهم الطرفان.

ولا داعي أيضًا إلى القلق من لحظات الصمت خلال المناسبات الاجتماعية، إذ قد يكون من الطبيعي أحيانًا الاستمتاع بالطعام والابتسام بدل الشعور بضرورة إبقاء الحديث مستمرًا طوال الوقت.

وبالنسبة إلى مواضيع مثل السياسة والدين والمال، لا يعتبرها الخبيران محرّمة تمامًا، لكنهما ينصحان بقراءة أجواء المكان والانتباه إلى ردود فعل الآخرين، وتغيير الموضوع إذا بدا أنّ الطرف الآخر غير مرتاح لمناقشته.

ويختصر هانسون وبراينت نصائحهما بالتشديد على تجنّب التفاخر والمبالغة في استعراض الإنجازات، سواء تعلّق الأمر بالنجاحات الشخصية أو الرياضية أو بإنجازات الأبناء، إذ قد يجعل التباهي صاحبه أقل جاذبية بدلًا من أن يعزز حضوره.

فاللباقة، وفق الخبيرين، لا تعني حفظ قائمة طويلة من القواعد، بقدر ما تتمثل في القدرة على الإصغاء، وجعل الآخرين يشعرون بأهميتهم، ومعرفة متى تتحدث ومتى تترك المجال لغيرك.

المصدر

منوعات

الأكثر

جاذبية

مناسبة؟...

ترتكب

الأخطاء

LBCI التالي
"بوابة إلى العالم الآخر"… اكتشاف مقبرة مسؤول رفيع عمرها 4 آلاف عام في مصر
"يمكن إصلاح الأمر"… ما الذي يساعد فعلًا على إنقاذ العلاقات المتعثرة؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-09-23

كوشنر: مخاوف لدى الجانب الإسرائيليّ من ارتكاب أخطاء في غزة

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-08

روبيو: الولايات المتحدة لا تريد حدوث أي شيء يزعزع الاستقرار الآن في الضفة الغربية

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-08

روبيو: الولايات المتحدة لا تريد حدوث أي شيء يزعزع الاستقرار الآن في الضفة الغربية

LBCI
منوعات
2026-06-29

هل يسرق منزلك راحتك النفسية؟... خبيرة ترتيب تكشف الأخطاء الأكثر شيوعاً

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:10

"بوابة إلى العالم الآخر"… اكتشاف مقبرة مسؤول رفيع عمرها 4 آلاف عام في مصر

LBCI
منوعات
2026-09-25

"يمكن إصلاح الأمر"… ما الذي يساعد فعلًا على إنقاذ العلاقات المتعثرة؟

LBCI
منوعات
2026-09-25

خدمة تسديد بدلات مؤسّسة مياه بيروت وجبل لبنان عبر OMT

LBCI
منوعات
2026-09-25

90 عامًا و19 لقبًا… سرّ الياباني الذي يرفض أن يتقاعد من كمال الأجسام

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-06-27

وزير الدفاع الإسرائيليّ: لن ننسحب من جنوب لبنان وسنواصل التموضع

LBCI
خبر عاجل
2026-05-24

نيويورك تايمز: التفاوض في غضون 30 إلى 60 يوما على خطة بشأن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب وسط إصرار أميركي على التخلي عنه

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-13

أيه بي سي نيوز عن مسؤول أميركي: إيران أطلقت النار الأحد على سفن تجارية في مضيق هرمز أثناء قصف قواتنا أهدافا إيرانية

LBCI
أخبار دولية
2026-04-09

رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض: ترامب يدرس سحب بعض القوات الأميركية من أوروبا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:28

أبو فاعور: نجاح النقل المشترك يحتاج إلى التطوير والترويج

LBCI
أخبار لبنان
07:16

إبراهيم الموسوي: قرار السلم والحرب كان دائما بيد إسرائيل... والدولة تمعن في الاستسلام والتنازل

LBCI
أخبار لبنان
07:08

الراعي: الدولة تحتاج إلى نَفَس طويل لبناء الوحدة الداخلية وتقريب المواقف

LBCI
أخبار لبنان
07:00

الموسوي عن باسيل: لا أحد يحب هذا الشخص في لبنان فقط السيد حسن نصرالله كان يتحمّله... والتيار يردّ

LBCI
أخبار دولية
06:58

في اليوم الثالث من زيارته لفرنسا... البابا لاون ترأس قداسًا حاشدًا في مزار سيدة لورد

LBCI
أمن وقضاء
06:37

الجنرال ديوداتو أبانيارا: المطلوب مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل توفير أفضل الظروف للحفاظ على الاستقرار

LBCI
أخبار دولية
00:06

وزير الخارجية الإيراني: ننتظر ردا عبر الوسطاء بعد رفض ترامب لمقترحنا

LBCI
علوم وتكنولوجيا
13:47

لأول مرة في لبنان والشرق الأوسط… جراحة روبوتية للرئة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

مئات الآلاف خلف البابا: هل تستعيد المسيحية حضورها في فرنسا؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:49

طقس رطب اليوم يليه منخفض جوي بدءًا من الاثنين

LBCI
أخبار دولية
00:57

رسائل أرسلت لأولياء الأمور... مدارس الرياض تعتمد التدريس عن بعد لمدة أسبوع

LBCI
خبر عاجل
02:42

"التيار الوطني الحر" يردّ على نواف الموسوي: ندعو حزب الله إلى تجنّب الدخول في مشاكل إضافية مع اللبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
05:00

"خلط بقايا اللحوم بلحوم غير صالحة للاستهلاك البشري"... بلدية بيروت تسطّر محاضر ضبط بحق ملاحم مخالفة لشروط الصحة والسلامة الغذائية (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

القديسة رفقا وتوفيق معوض… حكايتان جمعتهما كنيسة واحدة في إهدن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

عدسة سبقت زمنها… ماري الخازن تعود إلى الضوء في إهدن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

مئات الآلاف خلف البابا: هل تستعيد المسيحية حضورها في فرنسا؟

LBCI
فنّ
13:19

رغم معارضة اصالة نصري سابقاً... شام الذهبي تدخل عالم الغناء (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More