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قد يضيف سنوات إلى حياتك… هذا "الرفيق" يخفض خطر الوفاة بنسبة لافتة
منوعات
2026-09-27 | 15:23
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قد يضيف سنوات إلى حياتك… هذا "الرفيق" يخفض خطر الوفاة بنسبة لافتة
قد يرتبط العيش لفترة أطول بخيار بسيط قد يكون في نهاية المقود، إذ يشير خبير في طول العمر إلى أنّ اقتناء كلب قد يرتبط بانخفاض خطر الوفاة المبكرة، ولا سيما الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.
وأوضح دان بويتنر، خبير طول العمر ومؤسس منظمة «المناطق الزرقاء» في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، أنّ مجموعة متزايدة من الدراسات تشير إلى فوائد صحية محتملة لامتلاك الكلاب. وقال في إحدى حلقات برنامجه الصوتي إنّ اقتناء كلب قد يكون من الأمور التي تساعد على إضافة سنوات إلى الحياة، مشيرًا إلى أنّ الكلاب تشجع أصحابها على المشي يوميًا، وتمنحهم شعورًا بالهدف، فضلًا عن توفير الدعم العاطفي.
وارتبط امتلاك الكلاب بانخفاض خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 24 في المئة لدى عامة السكان مقارنة بغير المالكين. أما لدى الأشخاص الذين سبق أن تعرّضوا لأزمة قلبية أو سكتة دماغية، فقد ارتبط العيش مع كلب بانخفاض خطر الوفاة بنسبة وصلت إلى 33 في المئة.
ويربط باحثون هذه النتائج بعدة عوامل محتملة، أولها زيادة النشاط البدني اليومي. فقد أشارت دراسات إلى أنّ أصحاب الكلاب يمشون في المتوسط نحو 22 دقيقة إضافية يوميًا، ما قد يزيد احتمال تحقيق مستويات النشاط البدني الموصى بها أسبوعيًا.
أما العامل الثاني، فيتمثل في تخفيف التوتر، إذ قد يساعد التفاعل مع الحيوانات الأليفة على خفض مستويات الكورتيزول، المعروف بهرمون التوتر، بالتزامن مع تأثيره في مواد كيميائية وهرمونات مرتبطة بالمشاعر الإيجابية والتواصل الاجتماعي، مثل الأوكسيتوسين والدوبامين والسيروتونين.
كما أظهرت دراسة سويدية واسعة امتدت على 12 عامًا وشملت نحو 3.4 ملايين شخص ارتباط امتلاك الكلاب بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة، مع تسجيل فوائد لافتة لدى بعض الفئات.
أما العامل الثالث، فهو الحد من العزلة الاجتماعية. فبحسب الخبراء، قد تكون الكلاب محفزًا طبيعيًا للتواصل، إذ تشجع أصحابها على الخروج والتفاعل مع الآخرين، فضلًا عن توفير الرفقة والارتباط العاطفي، ما قد يساعد في مواجهة الشعور بالوحدة، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم.
وتتقاطع هذه الفوائد مع عدد من المبادئ المرتبطة بما يُعرف بـ«المناطق الزرقاء»، وهي مجتمعات اشتهرت بارتفاع معدلات طول العمر. وتشمل هذه المبادئ الحركة الطبيعية اليومية، والشعور بالهدف، وتخفيف التوتر والحفاظ على روابط اجتماعية قوية.
وبحسب بويتنر، قد يساعد إدخال كلب إلى الروتين اليومي على تبنّي بعض هذه العادات بصورة طبيعية، من دون الحاجة إلى أنظمة معقدة، ليختصر نصيحته للراغبين في تعزيز فرصهم في حياة أطول بالقول: «اذهب وتبنَّ كلبًا!».
ومع ذلك، لا تثبت هذه الدراسات أنّ امتلاك كلب هو السبب المباشر في إطالة العمر، إذ قد تلعب عوامل أخرى مرتبطة بنمط حياة أصحاب الحيوانات الأليفة وصحتهم دورًا في النتائج.
المصدر
منوعات
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