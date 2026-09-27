أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
سبوتلايت
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قد يضيف سنوات إلى حياتك… هذا "الرفيق" يخفض خطر الوفاة بنسبة لافتة

منوعات
2026-09-27 | 15:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قد يضيف سنوات إلى حياتك… هذا &quot;الرفيق&quot; يخفض خطر الوفاة بنسبة لافتة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
قد يضيف سنوات إلى حياتك… هذا "الرفيق" يخفض خطر الوفاة بنسبة لافتة

قد يرتبط العيش لفترة أطول بخيار بسيط قد يكون في نهاية المقود، إذ يشير خبير في طول العمر إلى أنّ اقتناء كلب قد يرتبط بانخفاض خطر الوفاة المبكرة، ولا سيما الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضح دان بويتنر، خبير طول العمر ومؤسس منظمة «المناطق الزرقاء» في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، أنّ مجموعة متزايدة من الدراسات تشير إلى فوائد صحية محتملة لامتلاك الكلاب. وقال في إحدى حلقات برنامجه الصوتي إنّ اقتناء كلب قد يكون من الأمور التي تساعد على إضافة سنوات إلى الحياة، مشيرًا إلى أنّ الكلاب تشجع أصحابها على المشي يوميًا، وتمنحهم شعورًا بالهدف، فضلًا عن توفير الدعم العاطفي.

وارتبط امتلاك الكلاب بانخفاض خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 24 في المئة لدى عامة السكان مقارنة بغير المالكين. أما لدى الأشخاص الذين سبق أن تعرّضوا لأزمة قلبية أو سكتة دماغية، فقد ارتبط العيش مع كلب بانخفاض خطر الوفاة بنسبة وصلت إلى 33 في المئة.

ويربط باحثون هذه النتائج بعدة عوامل محتملة، أولها زيادة النشاط البدني اليومي. فقد أشارت دراسات إلى أنّ أصحاب الكلاب يمشون في المتوسط نحو 22 دقيقة إضافية يوميًا، ما قد يزيد احتمال تحقيق مستويات النشاط البدني الموصى بها أسبوعيًا.

أما العامل الثاني، فيتمثل في تخفيف التوتر، إذ قد يساعد التفاعل مع الحيوانات الأليفة على خفض مستويات الكورتيزول، المعروف بهرمون التوتر، بالتزامن مع تأثيره في مواد كيميائية وهرمونات مرتبطة بالمشاعر الإيجابية والتواصل الاجتماعي، مثل الأوكسيتوسين والدوبامين والسيروتونين.

كما أظهرت دراسة سويدية واسعة امتدت على 12 عامًا وشملت نحو 3.4 ملايين شخص ارتباط امتلاك الكلاب بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة، مع تسجيل فوائد لافتة لدى بعض الفئات.

أما العامل الثالث، فهو الحد من العزلة الاجتماعية. فبحسب الخبراء، قد تكون الكلاب محفزًا طبيعيًا للتواصل، إذ تشجع أصحابها على الخروج والتفاعل مع الآخرين، فضلًا عن توفير الرفقة والارتباط العاطفي، ما قد يساعد في مواجهة الشعور بالوحدة، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم.

وتتقاطع هذه الفوائد مع عدد من المبادئ المرتبطة بما يُعرف بـ«المناطق الزرقاء»، وهي مجتمعات اشتهرت بارتفاع معدلات طول العمر. وتشمل هذه المبادئ الحركة الطبيعية اليومية، والشعور بالهدف، وتخفيف التوتر والحفاظ على روابط اجتماعية قوية.

وبحسب بويتنر، قد يساعد إدخال كلب إلى الروتين اليومي على تبنّي بعض هذه العادات بصورة طبيعية، من دون الحاجة إلى أنظمة معقدة، ليختصر نصيحته للراغبين في تعزيز فرصهم في حياة أطول بالقول: «اذهب وتبنَّ كلبًا!».

ومع ذلك، لا تثبت هذه الدراسات أنّ امتلاك كلب هو السبب المباشر في إطالة العمر، إذ قد تلعب عوامل أخرى مرتبطة بنمط حياة أصحاب الحيوانات الأليفة وصحتهم دورًا في النتائج.

المصدر

منوعات

سنوات

حياتك…

"الرفيق"

الوفاة

بنسبة

لافتة

"بوابة إلى العالم الآخر"… اكتشاف مقبرة مسؤول رفيع عمرها 4 آلاف عام في مصر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2026-08-25

مهرجان البندقية السينمائي يضيف وثائقيا عن غزة إلى اختياراته الرسمية: "نازا"

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-08-02

كوكب "فائق الأرض" قد يمتلك غلافًا جويًا يعزز احتمالات صلاحيته للحياة

LBCI
رياضة
2026-07-21

ميسي يكسر صمته بعد خسارة المونديال... ورسالة لافتة من غافي: "ستبقى الرقم 1 دائماً"

LBCI
صحة وتغذية
2026-07-13

الجلوس الطويل قد يرفع خطر الوفاة بالسرطان… والحل أبسط مما تتوقع

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:10

"بوابة إلى العالم الآخر"… اكتشاف مقبرة مسؤول رفيع عمرها 4 آلاف عام في مصر

LBCI
منوعات
06:00

تريد أن تكون الأكثر جاذبية في أي مناسبة؟... لا ترتكب هذه الأخطاء

LBCI
منوعات
2026-09-25

"يمكن إصلاح الأمر"… ما الذي يساعد فعلًا على إنقاذ العلاقات المتعثرة؟

LBCI
منوعات
2026-09-25

خدمة تسديد بدلات مؤسّسة مياه بيروت وجبل لبنان عبر OMT

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-09-25

سلام: نتحمّل مسؤوليتنا في الإصلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضينا لكن من حقنا أن نطلب من المجتمع الدوليّ أن يتحمّل بدوره مسؤولياته في ضمان احترام سيادة لبنان وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-30

كتفه يؤلمه… وسيتجه وزير الخارجية الباكستانية إلى الصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-24

بَلَع الكوكابين وهرّبه الى دبي...اليكم تفاصيل شبكة المخدرات والسيارات المسروقة من كندا واوروبا الى لبنان والإمارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-26

إذا أرضك محتلة... بيعها ممنوع

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

انجازات عربية عابرة للحدود كرمتها مؤسسة "تكريم"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

في زيارة نادرة إلى لورد… البابا لاون يضع الألم في قلب رسالته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

فيرفورد تحت الاستنفار الأمني... توقيف 5 أشخاص للاشتباه بالتحضير لعمل إرهابي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

تحالف خماسي في إسرائيل لمواجهة نتنياهو... والأصوات العربية قد تحسم شكل الحكومة المقبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

بين حزب الله والتيار الوطني الحرّ… جفاف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

بعد علي الطاهر… هل يتحضّر الإسرائيلي لمعركة إقليم التفاح؟ وما صعوبتها؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 27-9-2026

LBCI
أخبار دولية
11:57

عراقجي: الطريق إلى اتفاق واضح يمر عبر الخطة الإيرانية... والموقف في طهران موحّد

LBCI
أخبار دولية
11:16

أكسيوس: ترامب يتوقع إجراء محادثات أميركية إيرانية هذا الأسبوع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:49

طقس رطب اليوم يليه منخفض جوي بدءًا من الاثنين

LBCI
أخبار لبنان
05:00

"خلط بقايا اللحوم بلحوم غير صالحة للاستهلاك البشري"... بلدية بيروت تسطّر محاضر ضبط بحق ملاحم مخالفة لشروط الصحة والسلامة الغذائية (صور)

LBCI
أخبار دولية
00:57

رسائل أرسلت لأولياء الأمور... مدارس الرياض تعتمد التدريس عن بعد لمدة أسبوع

LBCI
خبر عاجل
02:42

"التيار الوطني الحر" يردّ على نواف الموسوي: ندعو حزب الله إلى تجنّب الدخول في مشاكل إضافية مع اللبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
07:00

الموسوي عن باسيل: لا أحد يحب هذا الشخص في لبنان فقط السيد حسن نصرالله كان يتحمّله... والتيار يردّ

LBCI
خبر عاجل
15:02

مصدر أمني للـLBCI: لا صحة لصدور أي تعميم يطلب من رؤساء الأجهزة الأمنية عدم المشاركة في إحياء الذكرى الثانية لاغتيال حسن نصرالله أو إرسال ممثلين عنهم

LBCI
أمن وقضاء
02:32

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بنى تحتية تابعة لحزب الله ردًا على مسيّرة مفخخة أُطلقت باتجاه قواتنا في المنطقة الأمنية

LBCI
أخبار دولية
23:52

وزير الخزانة الأميركي يشيد بنجاح إجراءاته في عزل إيران اقتصاديا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More