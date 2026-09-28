أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
24
o
متن
24
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
24
o
متن
24
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرع 5 دول نموًا سياحيًا في 2025… ودولة عربية تحجز مكانها في القائمة
منوعات
2026-09-28 | 05:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أسرع 5 دول نموًا سياحيًا في 2025… ودولة عربية تحجز مكانها في القائمة
سجّل قطاع السياحة العالمي نموًا بنسبة 4 في المئة خلال عام 2025، مع وصول عدد السياح الدوليين إلى أكثر من 1.5 مليار، واقتراب العائدات السياحية من مستويات ما قبل جائحة كورونا. وتصدّرت أوروبا قائمة المناطق الأكثر استقبالًا للزوار، بنحو 800 مليون سائح ونمو بلغ 6 في المئة.
وفي ظل هذا الانتعاش، برزت خمس دول بين الوجهات السياحية الأسرع نموًا:
1- البرازيل:
شهدت البرازيل نموًا سياحيًا بنسبة 37 في المئة خلال عام 2025، مدعومة بتحسّن الربط الجوي وتنظيم فعاليات كبرى، فضلًا عن تنافسية أسعار الصرف.
2- بوتان:
سجّلت بوتان قفزة في أعداد الزوار بنسبة 30 في المئة، في ظل تركيزها على السياحة المستدامة والتبادل الثقافي، إلى جانب اعتماد رسوم التنمية المستدامة التي تُستخدم لدعم عدد من البرامج والخدمات في البلاد.
3- مصر:
برزت مصر كإحدى الوجهات السياحية الأسرع نموًا في المنطقة، مسجّلة زيادة بنسبة 20 في المئة. وجاء ذلك بالتزامن مع عوامل جذب جديدة، أبرزها المتحف المصري الكبير، إلى جانب تنامي الاهتمام بتجارب السفر الهادئ، مثل الرحلات والجولات على نهر النيل.
4- إثيوبيا:
واصل القطاع السياحي في إثيوبيا نموه، مستفيدًا من تحسين وسائل النقل والخدمات، إضافة إلى تنوّع المعالم التاريخية والطبيعية، لتسجّل البلاد نموًا سياحيًا بنسبة 15 في المئة.
5- سيشيل:
نجحت سيشيل في تعزيز جاذبيتها السياحية من خلال الشراكات والترويج للسياحة الفاخرة والبيئية، إلى جانب الاهتمام بالحفاظ على الحياة البحرية، ما ساهم في زيادة أعداد السياح بنسبة 13 في المئة.
وتعكس هذه المؤشرات تحوّلًا في قطاع السفر، إذ لم يعد نجاح الوجهات السياحية مرتبطًا بأعداد الزوار فحسب، بل أيضًا بنوعية التجارب التي تقدمها ومدى استدامتها وتأثيرها في المجتمعات المحلية.
ويتجه عدد متزايد من المسافرين إلى اكتشاف الثقافات المختلفة والاستمتاع بالطبيعة والابتعاد عن الوجهات المكتظة، بحثًا عن تجارب سفر أكثر أصالة واستدامة.
المصدر
منوعات
سياحة
مصر
البرازيل
سيشيل
اثيوبيا
بوتان
سفر.
قد يضيف سنوات إلى حياتك… هذا "الرفيق" يخفض خطر الوفاة بنسبة لافتة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-09-05
ملكة جمال لبنان بيرلا حرب تحجز مكانًا لها ضمن قائمة الـTop 10 عن قارّتَي آسيا وأوقيانيا و بين أفضل 40 متسابقة عالميًا في مسابقة ملكة جمال العالم (فيديو)
آخر الأخبار
2026-09-05
ملكة جمال لبنان بيرلا حرب تحجز مكانًا لها ضمن قائمة الـTop 10 عن قارّتَي آسيا وأوقيانيا و بين أفضل 40 متسابقة عالميًا في مسابقة ملكة جمال العالم (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-24
الترويج السياحيّ والتكامل السياحيّ العربيّ
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-24
الترويج السياحيّ والتكامل السياحيّ العربيّ
0
آخر الأخبار
2026-07-23
بيان لثماني دول عربية وإسلامية: نؤكد أن كامل مساحة الحرم القدسي هي مكان عبادة خالص للمسلمين كما نؤكد أن إدارة أوقاف القدس تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأردنية
آخر الأخبار
2026-07-23
بيان لثماني دول عربية وإسلامية: نؤكد أن كامل مساحة الحرم القدسي هي مكان عبادة خالص للمسلمين كما نؤكد أن إدارة أوقاف القدس تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأردنية
0
آخر الأخبار
2026-09-07
وزير الخارجية المصري في الدورة 166 لجامعة الدول العربية: نرفض محاولات تقسيم دول المنطقة والتعرض لسيادتها
آخر الأخبار
2026-09-07
وزير الخارجية المصري في الدورة 166 لجامعة الدول العربية: نرفض محاولات تقسيم دول المنطقة والتعرض لسيادتها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
15:23
قد يضيف سنوات إلى حياتك… هذا "الرفيق" يخفض خطر الوفاة بنسبة لافتة
منوعات
15:23
قد يضيف سنوات إلى حياتك… هذا "الرفيق" يخفض خطر الوفاة بنسبة لافتة
0
منوعات
2026-09-27
"بوابة إلى العالم الآخر"… اكتشاف مقبرة مسؤول رفيع عمرها 4 آلاف عام في مصر
منوعات
2026-09-27
"بوابة إلى العالم الآخر"… اكتشاف مقبرة مسؤول رفيع عمرها 4 آلاف عام في مصر
0
منوعات
2026-09-27
تريد أن تكون الأكثر جاذبية في أي مناسبة؟... لا ترتكب هذه الأخطاء
منوعات
2026-09-27
تريد أن تكون الأكثر جاذبية في أي مناسبة؟... لا ترتكب هذه الأخطاء
0
منوعات
2026-09-25
"يمكن إصلاح الأمر"… ما الذي يساعد فعلًا على إنقاذ العلاقات المتعثرة؟
منوعات
2026-09-25
"يمكن إصلاح الأمر"… ما الذي يساعد فعلًا على إنقاذ العلاقات المتعثرة؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-07-12
ترامب: مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية
أخبار دولية
2026-07-12
ترامب: مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية
0
آخر الأخبار
2026-07-08
ترامب: قد يكون هجومنا على إيران كبيرا
آخر الأخبار
2026-07-08
ترامب: قد يكون هجومنا على إيران كبيرا
0
آخر الأخبار
2026-07-30
رويترز: العقود الآجلة لخام برنت تغير اتجاهها وترتفع 1% إلى 91.65 د/ب
آخر الأخبار
2026-07-30
رويترز: العقود الآجلة لخام برنت تغير اتجاهها وترتفع 1% إلى 91.65 د/ب
0
آخر الأخبار
2026-08-11
مجلس النواب استأنف الجلسة العامة بمتابعة مناقشة قانون الاعلام
آخر الأخبار
2026-08-11
مجلس النواب استأنف الجلسة العامة بمتابعة مناقشة قانون الاعلام
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
انجازات عربية عابرة للحدود كرمتها مؤسسة "تكريم"
تقارير نشرة الاخبار
13:45
انجازات عربية عابرة للحدود كرمتها مؤسسة "تكريم"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في زيارة نادرة إلى لورد… البابا لاون يضع الألم في قلب رسالته
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في زيارة نادرة إلى لورد… البابا لاون يضع الألم في قلب رسالته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
فيرفورد تحت الاستنفار الأمني... توقيف 5 أشخاص للاشتباه بالتحضير لعمل إرهابي
تقارير نشرة الاخبار
13:30
فيرفورد تحت الاستنفار الأمني... توقيف 5 أشخاص للاشتباه بالتحضير لعمل إرهابي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تحالف خماسي في إسرائيل لمواجهة نتنياهو... والأصوات العربية قد تحسم شكل الحكومة المقبلة
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تحالف خماسي في إسرائيل لمواجهة نتنياهو... والأصوات العربية قد تحسم شكل الحكومة المقبلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
بين حزب الله والتيار الوطني الحرّ… جفاف
تقارير نشرة الاخبار
13:18
بين حزب الله والتيار الوطني الحرّ… جفاف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بعد علي الطاهر… هل يتحضّر الإسرائيلي لمعركة إقليم التفاح؟ وما صعوبتها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بعد علي الطاهر… هل يتحضّر الإسرائيلي لمعركة إقليم التفاح؟ وما صعوبتها؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 27-9-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 27-9-2026
0
أخبار دولية
11:57
عراقجي: الطريق إلى اتفاق واضح يمر عبر الخطة الإيرانية... والموقف في طهران موحّد
أخبار دولية
11:57
عراقجي: الطريق إلى اتفاق واضح يمر عبر الخطة الإيرانية... والموقف في طهران موحّد
0
أخبار دولية
11:16
أكسيوس: ترامب يتوقع إجراء محادثات أميركية إيرانية هذا الأسبوع
أخبار دولية
11:16
أكسيوس: ترامب يتوقع إجراء محادثات أميركية إيرانية هذا الأسبوع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:00
الموسوي عن باسيل: لا أحد يحب هذا الشخص في لبنان فقط السيد حسن نصرالله كان يتحمّله... والتيار يردّ
أخبار لبنان
07:00
الموسوي عن باسيل: لا أحد يحب هذا الشخص في لبنان فقط السيد حسن نصرالله كان يتحمّله... والتيار يردّ
2
خبر عاجل
15:02
مصدر أمني للـLBCI: لا صحة لصدور أي تعميم يطلب من رؤساء الأجهزة الأمنية عدم المشاركة في إحياء الذكرى الثانية لاغتيال حسن نصرالله أو إرسال ممثلين عنهم
خبر عاجل
15:02
مصدر أمني للـLBCI: لا صحة لصدور أي تعميم يطلب من رؤساء الأجهزة الأمنية عدم المشاركة في إحياء الذكرى الثانية لاغتيال حسن نصرالله أو إرسال ممثلين عنهم
3
اسرار
23:30
أسرار الصحف 28-9-2026
اسرار
23:30
أسرار الصحف 28-9-2026
4
فنّ
13:22
"دوم دوم تاك تاك" صارت "تاك تاك"… نجوى كرم تشوّق جمهورها لأغنيتها الجديدة (فيديو)
فنّ
13:22
"دوم دوم تاك تاك" صارت "تاك تاك"… نجوى كرم تشوّق جمهورها لأغنيتها الجديدة (فيديو)
5
أمن وقضاء
03:35
الرأس المدبّر لعمليات سلب في مناطق جبل لبنان وبحقه 5 مذكرات عدلية بجرائم مختلفة في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
03:35
الرأس المدبّر لعمليات سلب في مناطق جبل لبنان وبحقه 5 مذكرات عدلية بجرائم مختلفة في قبضة شعبة المعلومات
6
خبر عاجل
15:07
أكسيوس نقلا عن مصادر: نتنياهو زار أبوظبي اليوم والتقى برئيس دولة الإمارات
خبر عاجل
15:07
أكسيوس نقلا عن مصادر: نتنياهو زار أبوظبي اليوم والتقى برئيس دولة الإمارات
7
أخبار لبنان
14:26
رابطة موظفي الإدارة العامة: للالتزام بالإضراب يومي الأربعاء والخميس والاستمرار في الإقفال كل يوم جمعة
أخبار لبنان
14:26
رابطة موظفي الإدارة العامة: للالتزام بالإضراب يومي الأربعاء والخميس والاستمرار في الإقفال كل يوم جمعة
8
أخبار لبنان
11:10
قاسم: لبنان بلا مقاومة يزول... نريد للرئيس أن يكون حكما وجامعا وليس طرفا
أخبار لبنان
11:10
قاسم: لبنان بلا مقاومة يزول... نريد للرئيس أن يكون حكما وجامعا وليس طرفا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More