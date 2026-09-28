أسرع 5 دول نموًا سياحيًا في 2025… ودولة عربية تحجز مكانها في القائمة

سجّل قطاع السياحة العالمي نموًا بنسبة 4 في المئة خلال عام 2025، مع وصول عدد السياح الدوليين إلى أكثر من 1.5 مليار، واقتراب العائدات السياحية من مستويات ما قبل جائحة كورونا. وتصدّرت أوروبا قائمة المناطق الأكثر استقبالًا للزوار، بنحو 800 مليون سائح ونمو بلغ 6 في المئة.



وفي ظل هذا الانتعاش، برزت خمس دول بين الوجهات السياحية الأسرع نموًا:



1- البرازيل:

شهدت البرازيل نموًا سياحيًا بنسبة 37 في المئة خلال عام 2025، مدعومة بتحسّن الربط الجوي وتنظيم فعاليات كبرى، فضلًا عن تنافسية أسعار الصرف.





2- بوتان:

سجّلت بوتان قفزة في أعداد الزوار بنسبة 30 في المئة، في ظل تركيزها على السياحة المستدامة والتبادل الثقافي، إلى جانب اعتماد رسوم التنمية المستدامة التي تُستخدم لدعم عدد من البرامج والخدمات في البلاد. 2- بوتان:سجّلت بوتان قفزة في أعداد الزوار بنسبة 30 في المئة، في ظل تركيزها على السياحة المستدامة والتبادل الثقافي، إلى جانب اعتماد رسوم التنمية المستدامة التي تُستخدم لدعم عدد من البرامج والخدمات في البلاد.



3- مصر:

برزت مصر كإحدى الوجهات السياحية الأسرع نموًا في المنطقة، مسجّلة زيادة بنسبة 20 في المئة. وجاء ذلك بالتزامن مع عوامل جذب جديدة، أبرزها المتحف المصري الكبير، إلى جانب تنامي الاهتمام بتجارب السفر الهادئ، مثل الرحلات والجولات على نهر النيل. 3- مصر:برزت مصر كإحدى الوجهات السياحية الأسرع نموًا في المنطقة، مسجّلة زيادة بنسبة 20 في المئة. وجاء ذلك بالتزامن مع عوامل جذب جديدة، أبرزها المتحف المصري الكبير، إلى جانب تنامي الاهتمام بتجارب السفر الهادئ، مثل الرحلات والجولات على نهر النيل.



4- إثيوبيا:

واصل القطاع السياحي في إثيوبيا نموه، مستفيدًا من تحسين وسائل النقل والخدمات، إضافة إلى تنوّع المعالم التاريخية والطبيعية، لتسجّل البلاد نموًا سياحيًا بنسبة 15 في المئة. 4- إثيوبيا:واصل القطاع السياحي في إثيوبيا نموه، مستفيدًا من تحسين وسائل النقل والخدمات، إضافة إلى تنوّع المعالم التاريخية والطبيعية، لتسجّل البلاد نموًا سياحيًا بنسبة 15 في المئة.





5- سيشيل:

نجحت سيشيل في تعزيز جاذبيتها السياحية من خلال الشراكات والترويج للسياحة الفاخرة والبيئية، إلى جانب الاهتمام بالحفاظ على الحياة البحرية، ما ساهم في زيادة أعداد السياح بنسبة 13 في المئة. 5- سيشيل:نجحت سيشيل في تعزيز جاذبيتها السياحية من خلال الشراكات والترويج للسياحة الفاخرة والبيئية، إلى جانب الاهتمام بالحفاظ على الحياة البحرية، ما ساهم في زيادة أعداد السياح بنسبة 13 في المئة.