لقاء لافت في أسبوع الموضة... جورجينا رودريغيز ونجمة التنس أرينا سابالينكا تقارنان خاتميهما الضخمين (فيديو)

شهد أسبوع الموضة في ميلانو لقطة طريفة جمعت جورجينا رودريغيز بنجمة كرة المضرب البيلاروسية أرينا سابالينكا، بعدما قررتا مقارنة خاتميهما خلال حضورهما عرض دار "غوتشي".

وفي مقطع التقطته مجلة "Vanity Fair Italia"، قرّبت سابالينكا خاتمها من خاتم جورجينا، قبل أن تطلب التقاط صورة له لإرسالها إلى خطيبها جورجيوس فرانغوليس، مازحة بأنها تريد أن تُريه ما كان ينبغي أن يفعله، ثم أبدت إعجابها بخاتم جورجينا.

وتملك سابالينكا خاتم خطوبة يتوسطه ألماس بيضاوي يزن أكثر من 12 قيراطًا، ومحاط بأحجار الزمرد المفضلة لديها. وكانت قد أعلنت خطوبتها من فرانغوليس في آذار الماضي.

أما خاتم جورجينا الذي قدّمه لها كريستيانو رونالدو عند خطوبتهما عام 2025، فلم يُكشف رسميًا عن تفاصيله، إلا أن أحد خبراء المجوهرات قدّر وزنه بنحو 37 قيراطًا وقيمته بما يصل إلى 5 ملايين دولار. وتزوج الثنائي مدنيًا في آب 2026.