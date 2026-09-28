كيف تصنعون صداقة تدوم؟ إليكم ما كشفه العلم

قد تبدو الصداقة أمراً عفوياً لا يحتاج إلى قواعد، لكن أبحاثاً علمية تشير إلى أنّ تكوين العلاقات الاجتماعية والحفاظ عليها يتطلبان مهارات يمكن تعلّمها وتطويرها.

وتقول جايمي كريمس، مديرة مركز أبحاث الصداقة في جامعة كاليفورنيا، إن الصداقة تحظى باهتمام أقل بكثير من العلاقات العاطفية، رغم تأثيرها الكبير في الصحة والحياة اليومية. وتشير أبحاث إلى أنّ غياب التواصل الاجتماعي قد يؤثر في الصحة بصورة مشابهة لتدخين ما يصل إلى 15 سيجارة يومياً.



وبحسب كريمس، هناك عنصران أساسيان لتكوين الصداقات: التفاعل المتكرر والانجذاب المتبادل. فالوجود المتكرر في المكان نفسه مع الأشخاص أنفسهم، سواء في نادٍ رياضي أو صف فني أو مقهى، يزيد فرص التعارف وبناء علاقة تدريجية.

وينصح الباحثون بالبحث عن ما يُعرف بـ"أسواق الصداقة"، أي الأماكن التي يجتمع فيها أشخاص لديهم استعداد للتعرف إلى آخرين، خصوصاً في الأنشطة التي توفر فرصاً طبيعية ومتكررة للتفاعل.



وتشير الأبحاث أيضاً إلى أنّ طلب المساعدة وإظهار قدر من الضعف يمكن أن يقوّيا العلاقات. فعلى عكس الاعتقاد بأن طلب خدمة من شخص آخر قد يجعله يشعر بالعبء، تشير الدراسات إلى أنّ مساعدة الآخرين قد تجعلهم يشعرون بالرضا وتقربهم ممن ساعدوهم.

كما أن مشاركة بعض التفاصيل الشخصية والمشاعر بطريقة تدريجية يمكن أن تعزز الثقة، شرط احترام حدود العلاقة وعدم التسرع في كشف أمور تتجاوز قدرتها على الاستيعاب.



أما للحفاظ على الصداقات، فلا داعي لانتظار الوقت المثالي للتواصل. مكالمة قصيرة أو بضع دقائق من الحديث الصادق قد تكون أكثر قيمة من محادثة طويلة يتم تأجيلها باستمرار. وحتى التفاصيل اليومية الصغيرة، مثل الاتصال بقريب لطلب وصفة بدلاً من البحث عنها عبر الإنترنت، يمكن أن تساهم في تقوية الروابط الاجتماعية.

وترتبط العلاقات الاجتماعية القوية، وفق الأبحاث التي استشهدت بها كريمس، بتحسن القدرة على التعامل مع الضغوط وتعزيز وظائف المناعة، كما تشير دراسات إلى انخفاض مخاطر الإصابة بالخرف والسكتة الدماغية لدى كبار السن الذين يحافظون على روابط اجتماعية قوية.