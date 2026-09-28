أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
وأخيراً
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تعود إلى أكثر من ألف عام... ما القصة وراء تسمية "بلوتوث"؟

منوعات
2026-09-28 | 10:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تعود إلى أكثر من ألف عام... ما القصة وراء تسمية &quot;بلوتوث&quot;؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
تعود إلى أكثر من ألف عام... ما القصة وراء تسمية "بلوتوث"؟

إذا سبق لك أن وصّلت هاتفك لاسلكياً بسماعات أو حاسوب محمول، فأنت بالتأكيد تعرف تقنية "بلوتوث". لكن وراء هذا الاسم الحديث قصة تعود لأكثر من ألف عام، إلى ملك من ملوك الفايكنغ لا تزال آثاره حاضرة في مدينة يلينغ الدنماركية، على بعد نحو 250 كيلومتراً غرب كوبنهاغن.

الملك هو هارالد غورمسون، الذي حكم الدنمارك في القرن العاشر، واشتهر بلقب "بلوتوث" (Bluetooth)، أو "بلاتون" باللغة الإسكندنافية القديمة. ويُعتقد أنّ اللقب كان يشير إلى أحد أسنانه التي كانت تبدو زرقاء أو متضررة. ومن أبرز إنجازاته توحيد مناطق واسعة من الدنمارك والنرويج، إلى جانب اعتناق الدنماركيين المسيحية، في خطوة يُعتقد أنها حدثت نحو عام 965.

وتروي أحجار يلينغ الرونية قصة حكم هارالد، إذ يشير أحدها، الذي أمر بنصبه، إلى أنّه "استولى على الدنمارك والنرويج وجعل الدنماركيين مسيحيين". كما يحمل الحجر أحد أقدم التصويرات المعروفة للمسيح في اسكندنافيا. وأسهم اعتناق المسيحية في تعزيز سلطة هارالد وتوطيد علاقات الدنمارك بأوروبا المسيحية، فضلاً عن دعم عملية توحيد الدولة الناشئة.

وبعد أكثر من ألف عام، عاد اسم هارالد إلى الواجهة بطريقة لم تكن متوقعة. ففي أواخر تسعينيات القرن الماضي، كان مهندسون من شركات مثل "إنتل" و"إريكسون" و"نوكيا" و"آي بي إم" و"توشيبا" يطوّرون تقنية جديدة تسمح بربط الأجهزة من شركات مختلفة، وكانوا بحاجة إلى اسم رمزي للمشروع. وخلال تعاون المهندس الأميركي في "إنتل" جيم كارداتش مع مهندسين سويديين، اطّلع على قصة هارالد الذي وحّد الدنمارك والنرويج، ورأى تشابهاً بين ذلك وبين التقنية الجديدة التي تهدف إلى توحيد الأجهزة المختلفة.

لكن الاسم تسرّب قبل الإعلان الرسمي عن التقنية، وسرعان ما أصبح "بلوتوث" الاسم المعتمد. ويقول أمين متحف "كونغرينز يلينغ" آدم باك إنّ مسؤولي العلاقات العامة لم يحبوا الاسم في البداية، بسبب ارتباطه في أذهانهم بـ"سوء نظافة الأسنان"، لكن تميّزه جعله يعلق في أذهان الناس. وحتى شعار "بلوتوث" يحمل إرث الملك، إذ يجمع بين رمزي الرونيتين الإسكندنافيتين اللتين تمثلان الحرفين "H" و"B"، في إشارة إلى هارالد بلوتوث.

واليوم، أصبحت يلينغ موقعاً مهماً في تاريخ الدنمارك، بعدما أُدرجت تلالها وأحجارها الرونية وكنيستها على قائمة اليونسكو للتراث العالمي عام 1994. وفي عام 2023، وبمناسبة مرور 25 عاماً على تقنية "بلوتوث"، زار كارداتش وعدد من مؤسسي التقنية يلينغ، في زيارة مازحة قدّموا خلالها "اعتذاراً" عن استخدام اسم الملك من دون إذنه. ومنحهم المتحف بدوره الإذن بمواصلة استخدام الاسم لـ"الألف عام المقبلة".
 

منوعات

بلوتوث

تقنية بلوتوث

هواتف

ملك

فايكينغ

كوبنهاغن

كوبنهاغن

تاريخ

تسمية.

قبل دخول الجامعة… 5 حقائق قد تغيّر تجربتك
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2026-08-31

بعد أيام على طرحها… أغنية لكاظم الساهر تختفي من المنصات وقصة تعود إلى عام 1979 وراء القرار

LBCI
منوعات
2026-07-26

ترامب يعلن عن "شرف كبير"... طريق في المغرب بطول أكثر من ألف كيلومتر يحمل اسمه

LBCI
منوعات
2026-07-22

"كنت أشعر كأنني صياد"... بعد ظهور اسمه بأكثر من ألف وثيقة من ملفات إبستين: العثور على دانيال سياد ميتاً قرب باريس

LBCI
أخبار دولية
2026-09-02

ترامب يقترح إعادة تسمية مضيق هرمز بـ"مضيق ترامب"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:24

قبل دخول الجامعة… 5 حقائق قد تغيّر تجربتك

LBCI
منوعات
09:18

كيف تصنعون صداقة تدوم؟ إليكم ما كشفه العلم

LBCI
منوعات
09:00

لقاء لافت في أسبوع الموضة... جورجينا رودريغيز ونجمة التنس أرينا سابالينكا تقارنان خاتميهما الضخمين (فيديو)

LBCI
منوعات
08:11

"خطوة نحو الدبلوماسية": أكاديمية جامعة الروح القدس تدرّب جيل الدبلوماسيين على التفاوض والوساطة (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-07-11

الصين تجلي أكثر من مليون شخص مع اقتراب الإعصار بافي

LBCI
أخبار دولية
2026-02-02

طهران تنفي أن يكون ترامب حدّد لها مهلة في المفاوضات بشأن ملفها النووي

LBCI
أخبار دولية
2026-07-24

رئيس الوزراء البريطاني الجديد يعلن خفض ضريبي للحانات والنوادي الليلية

LBCI
خبر عاجل
2026-07-14

ترامب: سنفرض حصارا كاملا ولكن فقط على السفن القادمة من الموانئ الإيرانية والمغادرة منها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

أربعة أيام للبابا في فرنسا امتلأت بالرسائل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

جبل موسى مكان يجمع الإرث والطبيعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

حين عجز الطلاب عن الوصول إلى الجامعة… الـUSJ وصلت إليهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

هاكرز واتساب… الثقة سلاحهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

لقاء سلام وروبيو في واشنطن... هل يكسر جمود تنفيذ اتفاق الإطار والانسحاب الإسرائيلي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

عودة تقنين المولّدات في مناطق عديدة... والمواطنون يبحثون عن بدائل لتأمين الكهرباء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

عودة تقنين المولّدات في مناطق عدة... والمواطنون يبحثون عن بدائل لتأمين الكهرباء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

نتنياهو في الإمارات لإنقاذ وضعه الإنتخابي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

زيادة بدل النقل و١٢ مليون ليرة شهريا للسائق العمومي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
07:54

توقيف والدَين عنّفا طفلَيهما القاصرَين... أحدهما بجنزير حديدي والآخر بسلك كهربائي (فيديو)

LBCI
حال الطقس
02:52

منخفض جوي وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة...

LBCI
فنّ
03:37

إلهام شاهين وماجدة الرومي وليلى علوي في عنايا… زيارة إلى مار شربل تجمع نجمات لبنان ومصر (صور)

LBCI
اقتصاد
07:02

تذكير من "المالية" إلى المكلفين المسجلين في الضريبة على القيمة المضافة

LBCI
اقتصاد
13:10

المالية: بإمكان جميع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام والعاملين في الأجهزة العسكرية سحب رواتبهم اعتبارا من صباح الغد

LBCI
أمن وقضاء
03:35

الرأس المدبّر لعمليات سلب في مناطق جبل لبنان وبحقه 5 مذكرات عدلية بجرائم مختلفة في قبضة شعبة المعلومات

LBCI
اقتصاد
11:05

12 مليون ليرة شهرياً للسائقين العموميين المستحقين لثلاثة أشهر ضمن معالجة أزمة النقل

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 28-9-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More