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قبل دخول الجامعة… 5 حقائق قد تغيّر تجربتك
منوعات
2026-09-28 | 09:24
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قبل دخول الجامعة… 5 حقائق قد تغيّر تجربتك
الحنين إلى المنزل لا يعني أنك اخترت الجامعة الخطأ. فكثير من الطلاب يشعرون بالقلق والوحدة ويبدأون بالتشكيك في قرارهم، خصوصاً بعدما اعتادوا سماع أنّ الجامعة ستكون "أفضل سنوات حياتهم".
وتشير بيانات ربيع 2026 الصادرة عن الجمعية الأميركية للصحة الجامعية إلى أنّ نحو 60 بالمئة من الطلاب يشعرون بنقص الرفقة أو العزلة أو الإقصاء على الأقل في بعض الأوقات. وينصح الخبراء الطلاب ببناء حياة داخل الحرم الجامعي من خلال الانضمام إلى أنشطة وأندية مختلفة والتعرف إلى أشخاص يشاركونهم الاهتمامات نفسها، بدلاً من قضاء معظم الوقت في الغرفة أو على وسائل التواصل الاجتماعي.
النوم الجيد أساسي، والقلق الأكاديمي لا يعني أنّ الجامعة ليست مناسبة لك. قلة النوم تؤثر في التركيز والتعلم والذاكرة والقدرة على حل المشكلات، بينما قد يؤدي اختلاف طبيعة الامتحانات بين المدرسة والجامعة إلى زيادة الضغط.
وينصح الخبراء بالحفاظ على مواعيد نوم واستيقاظ منتظمة، والتعرف إلى الأساتذة خلال الأسابيع الأولى والاستفادة من ساعاتهم المكتبية. كما أن القلق يؤثر في الأداء الأكاديمي لدى نحو 30 بالمئة من الطلاب، وفق بيانات ربيع 2026، لذلك من المهم طلب الدعم عند الحاجة.
الكحول قد يسبب مشكلات تتجاوز ليلة واحدة. وعند وجود طالب مخمور لا يستجيب بشكل طبيعي عند محاولة إيقاظه، يجب طلب المساعدة الطبية فوراً وعدم تركه لينام وحده، لأنّمستوى الكحول في الدم قد يستمر في الارتفاع حتى بعد آخر مشروب.
كما أنّ تأثير الكحول في الحكم على الأمور قد يؤدي إلى قرارات لم يكن الشخص ليتخذها وهو بكامل وعيه، بما في ذلك سلوكيات جنسية قد تحمل مخاطر صحية ونفسية وأكاديمية.
ولا تنتظر حتى تصل المشكلة إلى مرحلة حرجة قبل طلب المساعدة. سواء كان الأمر متعلقاً بالمرض، أو القلق، أو الاكتئاب، أو الصعوبات الأكاديمية، فإنّ التدخل المبكر غالباً ما يجعل التعامل مع المشكلة أسهل.
وينصح الطلاب بالاستفادة من مراكز الصحة والإرشاد والدعم الأكاديمي في جامعاتهم منذ بداية العام، إذ تكون هذه الخدمات عادة أقل ازدحاماً في الأسابيع الأولى، قبل أن تزداد فترات الانتظار مع اقتراب منتصف الفصل.
مصدر
منوعات
جامعة
طلاب
خبرة
تجربة علمية
تجربة جامعية
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