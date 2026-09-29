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من شاشة التلفزيون إلى العرش… صحافي أوغندي يصبح ملكاً بعد نزاع على الخلافة (صورة)
منوعات
2026-09-29 | 06:17
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من شاشة التلفزيون إلى العرش… صحافي أوغندي يصبح ملكاً بعد نزاع على الخلافة (صورة)
يتحوّل الصحافي الأوغندي الأمير إدوارد روكيدي كيجانانغوما نيابونغو الأول إلى ملك جديد لمملكة تورو في أوغندا، بعدما أمضى أكثر من عقدين في العمل الإعلامي كمذيع ومحرر في هيئة الإذاعة الحكومية.
ووفق موقع "
بي بي سي
"، سيُتوّج كيجانانغوما البالغ 56 عاماً، ملكاً للمملكة، ليصبح هذه المرة هو نفسه محور اهتمام وسائل الإعلام.
ويأتي تتويجه بعد وفاة الملك السابق أويو نيمبا كابامبا إيغورو روكيدي الرابع الشهر الماضي عن عمر 34 عاماً إثر إصابته بالسرطان. وكان أويو قد اعتلى العرش عام 1995 عندما كان في الثالثة من عمره، ليصبح آنذاك أصغر ملك في العالم، وحكم مملكة تورو لمدة 31 عاماً. لكن اختيار كيجانانغوما خلفاً له أثار خلافاً داخل العائلة المالكة، بعدما أكدت الملكة الأم بيست كيميغيسا أن الملك الراحل ترك ابناً صغيراً ووصية تشير إلى أن الطفل يجب أن يخلفه.
وتقول العائلة المالكة إنّ نجل أويو لم يُقدَّم رسمياً أمام لجنة الخلافة المؤلفة من 21 عضواً من عشيرة بابيتو، التي اختارت كيجانانغوما ملكاً. وفي المقابل، تمسكت الملكة الأم بضرورة احترام وصية ابنها، فيما أكدت سلطات مملكة تورو أن إجراءات اختيار الملك تمت وفق الأعراف والتقاليد، مشيرة إلى أنّ نجل الملك الراحل لم يُعرض على العائلة أو اللجنة بصورة رسمية. وقد دعمت الحكومة الأوغندية اختيار كيجانانغوما، فيما من المقرر أن يحضر الرئيس يويري موسيفيني مراسم التتويج.
وينحدر كيجانانغوما من العائلة المالكة، وهو ابن سميّ والده الأول الذي أطلق عليه الملك روكيدى الثالث اسم "كيجانانغوما"، ويعني "من يأتي مع الطبل الملكي". وُلد عام 1970 ونشأ في قرية كيدوكورو قرب فورت بورتال، ثم درس الاتصال الجماهيري في جامعة ماكيريري وتخرج عام 1999، قبل أن يبدأ مسيرة إعلامية امتدت لأكثر من 20 عاماً في أوغندا ورواندا. وبعد اختياره ملكاً، تعهد باستخدام خبرته وعلاقاته التي بناها خلال عمله الصحافي لخدمة سكان مملكته وتعزيز الوحدة والتنمية.
منوعات
الصحافي الأوغندي
صحافي
الأمير إدوارد روكيدي كيجانانغوما نيابونغو الأول
ملك
مملكة تورو
أوغندا.
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