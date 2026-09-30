تأجيل حفل الافتتاح الرسمي للموسم الموسيقي 2026-2027 وإطلاق "عام 2026 عام وليد غلمية" إلى السابع من تشرين الأول

صدر عن المعهد العالي للموسيقى (الكونسرفتوار الوطني)، بيان إعلامي يعلن فيه عن تأجيل موعد الحفل الكبير المخصص للافتتاح الرسمي للموسم الموسيقي 2026-2027، وإحياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل الدكتور وليد غلمية، وإطلاق الاحتفالية الكبرى "2026 - عام وليد غلمية" (2026 The Year of Walid Gholmieh) تكريماً لإرثه الموسيقي والمؤسسي.



وجاء قرار التأجيل بسبب الظروف الجوية وحالة الطقس الممطرة المصادفة يوم الحدث، ليتقرر إقامة الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء 7 تشرين الأول 2026، بدلاً من الموعد المقرر سابقاً، وذلك في المكان المقرر نفسه: متحف نقولا سرسق – بيروت.



ويأتي هذا الحدث الوطني والثقافي البارز بدعوة من رئيسة المعهد العالي للموسيقى، الدكتورة هبة القواس، ليؤكد الوفاء لمسيرة الموسيقار الراحل وبصماته الخالدة في تاريخ الموسيقى اللبنانية والعربية، وليدشن انطلاقة موسم استثنائي زاخر بالفعاليات الثقافية والفنية.



وستحيي هذه الأمسية الاستثنائية الأوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية بقيادة المايسترو هاروت فازليان، ببرنامج موسيقي غني يستحضر روح وعمق أعمال الراحل الكبير، بحضور حشد من الشخصيات الرسمية، والوجوه الثقافية والإعلامية، ومحبي الموسيقى الراقية.



ويؤكد المعهد أنّ كافة الترتيبات الأخرى تبقى على حالها في متحف سرسق العريق، مجدِّداً دعوته لحضور هذا المحفل الثقافي المميز.



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