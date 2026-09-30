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المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى سان جون يحتفل بعيد القديس يوحنا الحبيب ويُحيي 5 سنوات من "الطب بإنسانية"
منوعات
2026-09-30 | 07:11
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المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى سان جون يحتفل بعيد القديس يوحنا الحبيب ويُحيي 5 سنوات من "الطب بإنسانية"
احتفل المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى سان جون بعيد القديس يوحنا الحبيب وبالذكرى السنوية الخامسة لتأسيس المركز الطبي في أيلول 2026، بحضور المسؤولين عن النظام الصحي للجامعة اللبنانية الأميركية وإدارة المركز الطبي، إلى جانب عدد كبير من الأطباء والممرضين والموظفين.
وأُقيم الاحتفال في دير مار يوحنا تحت شعار "القيم الخمس: الرعاية، الانسانية، الشجاعة، الالتزام والمجتمع"، وهي القيم التي شكلت أساس مسيرة المركز الطبي والتزامه واختياره لشعار "الطب بإنسانية". واستهلّ النشاط بقداس إلهي، تلاه عدد من الكلمات التي تناولت تطور المركز الطبي وإنجازاته خلال السنوات الخمس الماضية.
وفي كلمته، أشاد المدير التنفيذي للمركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى سان جون، الدكتور سالي الربّاع، بتفاني الفرق الطبية والإدارية والتزامها رغم الظروف الصعبة التي مر بها لبنان، واصفا المركز الطبي بالمنارة للبنان. كما أكد أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، انطلاقا من المسؤولية المشتركة والالتزام بخدمة الآخرين.
كما أكّد كل من الأب ايلي ماضي ونائبة الرئيس التنفيذي للنظام الصحي للجامعة اللبنانية الأميركية، الدكتورة زينة خوري ستيفنز، أهمية القيم والرؤية المشتركة التي تجمع العاملين في المركز الطبي والتي تسهم في تعزيز دوره ضمن النظام الصحي للجامعة اللبنانية الأميركية.
وفي المناسبة، كرّم المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى سان جون الدكتور رشيد رحمة والسيد شارل طنوس تقديرًا لجهودهما ودعمهما المتواصل، واختتمت بحفل استقبال جمع العاملين تقديرًا لإنجازاتهم المشتركة.
نبذة عن المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى سان جون
يُعدّ المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى سان جون مركزا طبيا أكاديميا في جونية، وهو يلتزم بتقديم "الطب بإنسانية" من أجل حياة أفضل. كما يركّز على توفير خدمات طبية عالية الجودة في منطقة كسروان، من خلال مرافق متطورة وتجهيزات حديثة وكوادر صحية متخصصة، إلى جانب دعم التعليم الطبي والبحث العلمي والابتكار.
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