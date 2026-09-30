في الـ81 من عمره يعمل لتغطية علاج زوجته من السرطان... حملة إنسانية ومفاجأة غير متوقعة

أثار مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة منزلية في ولاية تكساس الأميركية موجة واسعة من التعاطف، بعدما ظهر دونالد جونسون، البالغ من العمر 81 عاماً، وهو يكافح لحمل حقيبة أمتعة ثقيلة وصعود درج شديد الانحدار، قبل أن يتبيّن أنه يعمل مقاولاً مستقلاً في توصيل الحقائب المفقودة للمساعدة في تغطية تكاليف علاج زوجته جوزيفين، التي تصارع سرطان البنكرياس.



وعن سبب استمراره في العمل رغم تقدّمه في السن، قال جونسون لإيرين هاويل، صاحبة المنزل التي سارعت إلى مساعدته: "إنه العمل الوحيد الذي قبل توظيفي".



وتأثرت هاويل بقصته، فقررت مشاركتها وإطلاق حملة تبرعات عبر الإنترنت لدعم الزوجين، اللذين مضى على زواجهما 57 عاماً، بهدف مساعدة جونسون على التقاعد والتفرّغ لرعاية زوجته.



ولقيت الحملة تفاعلاً واسعاً، ونجحت في جمع أكثر من 700 ألف دولار. وأعرب جونسون حينها عن أمله في أن تسمح له التبرعات بالتوقف عن العمل، قائلاً لوسائل الإعلام: "أعتقد أنني سأتمكن من التوقف عن العمل، وهذا أمر رائع. لم نتجاوز المحنة بالكامل بعد، لكننا نصل إلى هناك بسرعة كبيرة".



من جهتها، عبّرت جوزيفين عن امتنانها للدعم الذي تلقته، قائلةً: "يمكنني مواجهة المرض الآن، وهذا هو الفرق الكبير. تشجيع الناس ودعواتهم يمنحانني شعوراً بالجمال والسعادة".



لكن فرحة العائلة لم تدم طويلاً، إذ أعلنت ابنة الزوجين، أيامي جونسون، في مقطع فيديو إلغاء الحملة وإعادة الأموال إلى المتبرعين بسبب ما وصفته بـ"تفاصيل تقنية".



بدورها، أوضحت منصة GoFundMe أن فرق السلامة التابعة لها رصدت انتهاكاً لشروط الخدمة، التي تشترط "الشفافية والموثوقية من أجل المتبرعين"، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن أسباب القرار.