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القلق الاجتماعي يسرق "أجمل سنوات الشباب"… هكذا تتغلّب عليه وتستمتع بحياتك الجامعية
منوعات
2026-10-01 | 04:33
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القلق الاجتماعي يسرق "أجمل سنوات الشباب"… هكذا تتغلّب عليه وتستمتع بحياتك الجامعية
كشفت دراسة صادرة عن جامعة تشيتشستر أنّ أكثر من خُمس طلاب الجامعات يعانون من القلق الاجتماعي، وهو اضطراب قد يؤثر سلباً في التحصيل الدراسي ويزيد الشعور بالعزلة.
وتجسّد الشابة ماري، البالغة من العمر 25 عاماً، جانباً من معاناة المصابين بهذا الاضطراب، إذ بدأت تجربتها مع القلق الاجتماعي خلال مرحلة المراهقة، قبل أن تتفاقم في الجامعة وتصل إلى الاكتئاب وتجنّب تكوين الصداقات، إلى جانب معاناتها من أعراض نفسية وجسدية، بينها الشعور بالانفصال عن الجسد والخجل الشديد.
ويشير نيل غرينينغ، رئيس تحالف القلق الاجتماعي في المملكة المتحدة، إلى أنّ بعض المصابين يميلون إلى اعتبار المشكلة عيباً في شخصياتهم، بدلاً من التعامل معها كحالة نفسية يمكن علاجها. كما لفت إلى أنّ التوسع في استخدام الهواتف الذكية والعمل عن بُعد قد يسهم في زيادة العزلة وتفاقم المشكلة لدى البعض.
وقد يظهر القلق الاجتماعي من خلال سلوكيات مختلفة، بينها الصمت المفاجئ، والإجابات المقتضبة، والانشغال بالهاتف بهدف تفادي التواصل والتفاعل مع الآخرين.
أما على صعيد العلاج، فيُعدّ العلاج السلوكي المعرفي من أبرز العلاجات المستخدمة للقلق الاجتماعي، إذ يساعد على تغيير أنماط التفكير والسلوك المرتبطة به. وقد ساعد هذا العلاج ماري على تحسين حالتها تدريجياً والانخراط في أنشطة وتجارب جديدة.
وفي هذا السياق، يقدّم البروفيسور ديفيد كلارك، عالم النفس في جامعة أكسفورد، مجموعة من النصائح للتعامل مع القلق الاجتماعي، أبرزها تحويل الانتباه نحو المحادثة والمحيط الخارجي بدلاً من مراقبة الذات باستمرار، واختبار المخاوف على أرض الواقع للتحقق من مدى صحة التوقعات السلبية.
كما ينصح بالتخلي تدريجياً عن "سلوكيات الأمان"، مثل تجنّب التواصل البصري، والحد من الاجترار الذهني وإعادة تحليل المواقف الاجتماعية مراراً بعد انتهائها.
المصدر
منوعات
قلق اجتماعي
توتر
خجل
تواصل
صداقات
جامعة
اول يوم جامعة
خوف الجامعة
كسر الخوف
جرأة
قوة شخصية
علم نفس.
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