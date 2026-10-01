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تدشين كنيسة القديسة رفقا في إهدن وتكريس مذبحها تخليدًا لذكرى المحامي توفيق معوّض
منوعات
2026-10-01 | 13:06
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تدشين كنيسة القديسة رفقا في إهدن وتكريس مذبحها تخليدًا لذكرى المحامي توفيق معوّض
بحضور رسمي وشعبي، احتفلت رعية إهدن - زغرتا بتدشين كنيسة القديسة رفقا وتكريس مذبحها، تخليدًا لذكرى المحامي توفيق معوّض، خلال قداس ترأسه المطران جوزيف نفّاع بمشاركة المونسنيور إسطفان فرنجية.
جاء تشييد الكنيسة بمبادرة من السيّدة جويّا معوّض، ابنة الراحل توفيق معوّض، التي أرادت تخليد ذكرى والدها ببناء كنيسة مكرّسة للقديسة رفقا. وقد صمّم الكنيسة الوزير السابق المهندس زياد مكاري، معتمدًا الطراز الماروني القديم بما ينسجم مع الطابع المعماري والروحي لإهدن.
وتزامنًا مع اليوبيل الخامس والعشرين لإعلان قداسة رفقا، خرجت الذخيرة الكبيرة للقديسة رفقا من دير مار يوسف – جربتا في زيارة استثنائية، وحُمِلت في مسيرة صلاة. وبعد الاحتفال، فُتحت الكنيسة أمام المؤمنين حتى المساء، لإتاحة المجال أمامهم للصلاة والتبرّك من ذخيرة القديسة رفقا.
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