أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إطلاق نموذج "كلية إدارة الأعمال الجاهزة لسوق العمل" في جامعة الروح القدس – الكسليك (صور)

منوعات
2026-10-02 | 04:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إطلاق نموذج &quot;كلية إدارة الأعمال الجاهزة لسوق العمل&quot; في جامعة الروح القدس – الكسليك (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
إطلاق نموذج "كلية إدارة الأعمال الجاهزة لسوق العمل" في جامعة الروح القدس – الكسليك (صور)

استضافت كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس – الكسليك وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، لمناسبة إطلاق نموذج "كلية الأعمال الجاهزة لسوق العمل" (Work-Ready Business School Model)، الهادف إلى تعزيز جاهزية الطلاب المهنية وربط التعليم الأكاديمي باحتياجات سوق العمل، في حضور عدد من أساتذة الكلية وطلابها.
 
بداية، عرضت عميدة الكلية الدكتورة دانيال خليفة فريحة النموذج، مشيرة إلى أنه يدمج قابلية التوظيف والمهارات المهنية والتعليم القائم على الخبرة الواقعية في مختلف البرامج الأكاديمية.
 
وتحدثت عن شراكات الكلية مع مؤسسات وشركات وهيئات مهنية مرموقة، إلى جانب شهادات مهنية مرتبطة بمؤسسات دولية، مشددة على أهمية تزويد الخريجين، إلى جانب المعرفة الأكاديمية، بالخبرة والمهارات والشهادات التي تعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل.
 
ثم كانت مداخلة للوزير شحادة ضمن مساق التحول الرقمي الذي تقدمه الكلية بالشراكة مع الوزارة، أكد فيها أن التحول الرقمي في لبنان لا يمكن أن ينجح من خلال عمل وزارة واحدة بمعزل عن سائر المؤسسات، بل يحتاج إلى توزيع واضح للأدوار وتنسيق مستمر بين مختلف الجهات المعنية.
 
وأوضح أن دور الوزارة يتمثل في وضع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الرقمية، وتطوير البنية التحتية الرقمية الوطنية، ووضع الأطر الخاصة بحوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي، بالتكامل مع وزارة التنمية الإدارية التي تتولى الإصلاح الإداري وتهيئة الوزارات والمؤسسات العامة للتحول الرقمي، ومع وزارة الاتصالات في ما يتعلق بالبنية التحتية للاتصالات ومراكز البيانات.
 
وشدد شحادة على أن الهدف هو بناء دولة رقمية تقوم على وضوح الصلاحيات وتكامل المؤسسات، بحيث تكون التكنولوجيا أداة لتحسين كفاءة الإدارة العامة وجودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، وليس مصدرًا جديدًا لتداخل الصلاحيات.
 
وأشار إلى أن الأمن السيبراني يشكل جزءًا أساسيًا من منظومة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن حماية المنصات الحكومية وبيانات المواطنين يجب أن تكون جزءًا من عملية التصميم منذ البداية، مع الحفاظ الكامل على الصلاحيات القانونية للقضاء والجهات الأمنية والعسكرية وعدم استبدالها أو الانتقاص منها.
 
وختم شحادة بالتأكيد أن لبنان أمام فرصة لإعادة بناء الإدارة العامة على أسس رقمية حديثة، من خلال تشريعات واضحة، ومؤسسات متخصصة، وتنسيق حكومي فعّال، والاستثمار في الكفاءات والابتكار، بما يضع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في خدمة الدولة والمواطن.
 

منوعات

كلية إدارة الأعمال

جامعة الروح القدس

الكسليك

وزير المهجرين

وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي

الدكتور كمال شحادة

إطلاق نموذج

كلية الأعمال الجاهزة لسوق العمل.

تدشين كنيسة القديسة رفقا في إهدن وتكريس مذبحها تخليدًا لذكرى المحامي توفيق معوّض
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2026-07-18

جامعة الروح القدس – الكسليك تحيي "ليلة المتاحف" بأمسية جمعت الفن والتكنولوجيا والذاكرة الثقافية (صور)

LBCI
منوعات
2026-07-09

جامعة الروح القدس تجمع الأكاديميين ورواد الأعمال لرسم مستقبل تعليم إدارة الأعمال

LBCI
منوعات
2026-09-28

"خطوة نحو الدبلوماسية": أكاديمية جامعة الروح القدس تدرّب جيل الدبلوماسيين على التفاوض والوساطة (صور)

LBCI
منوعات
2026-09-21

مركز آشر للابتكار وريادة الأعمال في جامعة الروح القدس – الكسليك يختتم برنامج Validation Sprint بعرض 9 شركات ناشئة (صور)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:06

تدشين كنيسة القديسة رفقا في إهدن وتكريس مذبحها تخليدًا لذكرى المحامي توفيق معوّض

LBCI
منوعات
08:20

أنهار سويسرا الجليدية تتلاشى بوتيرة مقلقة... أكثر من 5% من الجليد اختفى في عام

LBCI
منوعات
2026-10-01

في "اليوم العالمي للقهوة": ما سرّ الرفيق الذي يصبرنا على الأيام؟

LBCI
منوعات
2026-10-01

القلق الاجتماعي يسرق "أجمل سنوات الشباب"… هكذا تتغلّب عليه وتستمتع بحياتك الجامعية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2026-07-24

أسرار الصحف 25-7-2026

LBCI
منوعات
2026-09-19

ترامب يصعّد المواجهة مع الإعلام… حظر ثلاث مؤسسات من البيت الأبيض

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-01

رئيس الجمهورية بحث مع رئيس وزراء اليونان التطورات الراهنة

LBCI
خبر عاجل
2026-02-12

السيد للـLBCI: بعد انتهاء فترة الإيواء المؤقت سيتم دفع أول قسط من الإيجار اي اول 3 أشهر وأسعار الإيجار تتراوح بين 100 و400$ للشقق في طرابلس وقد رصدت الحكومة 300$ لذلك وسنتعاون مع المخاتير والنقابات التي تمتلك قوائم بالشقق لتوجيه الأهالي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

في Shark Tank لم يحصلوا على صفقة... لكن ظهورهم في البرنامج جذب مستثمرًا من خارج الـTank

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

مشروع الـ250 مليون دولار من البنك الدولي لتأهيل المرافق العامة المتضررة من الحرب… انطلق

LBCI
حال الطقس
14:05

الطقس المتقلب مستمر امطار وانفراجات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

صيد ثمين لأمن الدولة في المرفأ حصيلته... ٦،٥ مليون دولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

رئيس الجمهورية يطعن بالمادة ٣ من قانون اصلاح المصارف... ماذا عن الـIMF؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

سوريا تحت الضغط: أمن هشّ ورسائل بالنار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

لقاء بين ممثلين عن الحكومة السورية وحزب الله في تركيا... ما خلفيات الاجتماع وما مدى صحته؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

سنكري أنقذ طائرة فلاي دبي والتحقيقات مستمرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

حادثة فلاي دبي: الموساد يقود التحقيقات وتدريبات لمحاكاة خطف الطائرات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
01:54

انخفاض طفيف بأسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
10:35

بعد ظهور "الكوكايين" في عينات شعرها... عفراء ساراتشوغلو تكسر صمتها

LBCI
اسرار
23:19

أسرار الصحف 2-10-2026

LBCI
حال الطقس
14:05

الطقس المتقلب مستمر امطار وانفراجات

LBCI
أخبار دولية
14:45

السعودية: التحقيقات الأولية تشير إلى اعتداء مساعد الطيار بطائرة فلاي دبي على قائدها

LBCI
فنّ
08:00

عبير نعمه تودّع والدها الراحل بكلمات مؤثّرة: "وداعك فوق قدرتي..."

LBCI
آخر الأخبار
12:06

مجلس الوزراء اقر مشروع قانون موازنة ٢٠٢٧ كما اقرّ مرسوم تعديل بدل النقل للموظفين في القطاع العام بما يعادل خمسة ليترات بنزين يوميًا

LBCI
أخبار لبنان
05:05

"الوطني الحر" رداً على نواف الموسوي: "يمتهن الكذب ويتخيّل تفاصيل وقائع ليوحي بأنه في دائرة القرار"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More