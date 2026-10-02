أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
24
o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إطلاق نموذج "كلية إدارة الأعمال الجاهزة لسوق العمل" في جامعة الروح القدس – الكسليك (صور)
منوعات
2026-10-02 | 04:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
إطلاق نموذج "كلية إدارة الأعمال الجاهزة لسوق العمل" في جامعة الروح القدس – الكسليك (صور)
استضافت كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس – الكسليك وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، لمناسبة إطلاق نموذج "كلية الأعمال الجاهزة لسوق العمل" (Work-Ready Business School Model)، الهادف إلى تعزيز جاهزية الطلاب المهنية وربط التعليم الأكاديمي باحتياجات سوق العمل، في حضور عدد من أساتذة الكلية وطلابها.
بداية، عرضت عميدة الكلية الدكتورة دانيال خليفة فريحة النموذج، مشيرة إلى أنه يدمج قابلية التوظيف والمهارات المهنية والتعليم القائم على الخبرة الواقعية في مختلف البرامج الأكاديمية.
وتحدثت عن شراكات الكلية مع مؤسسات وشركات وهيئات مهنية مرموقة، إلى جانب شهادات مهنية مرتبطة بمؤسسات دولية، مشددة على أهمية تزويد الخريجين، إلى جانب المعرفة الأكاديمية، بالخبرة والمهارات والشهادات التي تعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل.
ثم كانت مداخلة للوزير شحادة ضمن مساق التحول الرقمي الذي تقدمه الكلية بالشراكة مع الوزارة، أكد فيها أن التحول الرقمي في لبنان لا يمكن أن ينجح من خلال عمل وزارة واحدة بمعزل عن سائر المؤسسات، بل يحتاج إلى توزيع واضح للأدوار وتنسيق مستمر بين مختلف الجهات المعنية.
وأوضح أن دور الوزارة يتمثل في وضع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الرقمية، وتطوير البنية التحتية الرقمية الوطنية، ووضع الأطر الخاصة بحوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي، بالتكامل مع وزارة التنمية الإدارية التي تتولى الإصلاح الإداري وتهيئة الوزارات والمؤسسات العامة للتحول الرقمي، ومع وزارة الاتصالات في ما يتعلق بالبنية التحتية للاتصالات ومراكز البيانات.
وشدد شحادة على أن الهدف هو بناء دولة رقمية تقوم على وضوح الصلاحيات وتكامل المؤسسات، بحيث تكون التكنولوجيا أداة لتحسين كفاءة الإدارة العامة وجودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، وليس مصدرًا جديدًا لتداخل الصلاحيات.
وأشار إلى أن الأمن السيبراني يشكل جزءًا أساسيًا من منظومة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن حماية المنصات الحكومية وبيانات المواطنين يجب أن تكون جزءًا من عملية التصميم منذ البداية، مع الحفاظ الكامل على الصلاحيات القانونية للقضاء والجهات الأمنية والعسكرية وعدم استبدالها أو الانتقاص منها.
وختم شحادة بالتأكيد أن لبنان أمام فرصة لإعادة بناء الإدارة العامة على أسس رقمية حديثة، من خلال تشريعات واضحة، ومؤسسات متخصصة، وتنسيق حكومي فعّال، والاستثمار في الكفاءات والابتكار، بما يضع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في خدمة الدولة والمواطن.
منوعات
كلية إدارة الأعمال
جامعة الروح القدس
الكسليك
وزير المهجرين
وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي
الدكتور كمال شحادة
إطلاق نموذج
كلية الأعمال الجاهزة لسوق العمل.
تدشين كنيسة القديسة رفقا في إهدن وتكريس مذبحها تخليدًا لذكرى المحامي توفيق معوّض
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2026-07-18
جامعة الروح القدس – الكسليك تحيي "ليلة المتاحف" بأمسية جمعت الفن والتكنولوجيا والذاكرة الثقافية (صور)
فنّ
2026-07-18
جامعة الروح القدس – الكسليك تحيي "ليلة المتاحف" بأمسية جمعت الفن والتكنولوجيا والذاكرة الثقافية (صور)
0
منوعات
2026-07-09
جامعة الروح القدس تجمع الأكاديميين ورواد الأعمال لرسم مستقبل تعليم إدارة الأعمال
منوعات
2026-07-09
جامعة الروح القدس تجمع الأكاديميين ورواد الأعمال لرسم مستقبل تعليم إدارة الأعمال
0
منوعات
2026-09-28
"خطوة نحو الدبلوماسية": أكاديمية جامعة الروح القدس تدرّب جيل الدبلوماسيين على التفاوض والوساطة (صور)
منوعات
2026-09-28
"خطوة نحو الدبلوماسية": أكاديمية جامعة الروح القدس تدرّب جيل الدبلوماسيين على التفاوض والوساطة (صور)
0
منوعات
2026-09-21
مركز آشر للابتكار وريادة الأعمال في جامعة الروح القدس – الكسليك يختتم برنامج Validation Sprint بعرض 9 شركات ناشئة (صور)
منوعات
2026-09-21
مركز آشر للابتكار وريادة الأعمال في جامعة الروح القدس – الكسليك يختتم برنامج Validation Sprint بعرض 9 شركات ناشئة (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
13:06
تدشين كنيسة القديسة رفقا في إهدن وتكريس مذبحها تخليدًا لذكرى المحامي توفيق معوّض
منوعات
13:06
تدشين كنيسة القديسة رفقا في إهدن وتكريس مذبحها تخليدًا لذكرى المحامي توفيق معوّض
0
منوعات
08:20
أنهار سويسرا الجليدية تتلاشى بوتيرة مقلقة... أكثر من 5% من الجليد اختفى في عام
منوعات
08:20
أنهار سويسرا الجليدية تتلاشى بوتيرة مقلقة... أكثر من 5% من الجليد اختفى في عام
0
منوعات
2026-10-01
في "اليوم العالمي للقهوة": ما سرّ الرفيق الذي يصبرنا على الأيام؟
منوعات
2026-10-01
في "اليوم العالمي للقهوة": ما سرّ الرفيق الذي يصبرنا على الأيام؟
0
منوعات
2026-10-01
القلق الاجتماعي يسرق "أجمل سنوات الشباب"… هكذا تتغلّب عليه وتستمتع بحياتك الجامعية
منوعات
2026-10-01
القلق الاجتماعي يسرق "أجمل سنوات الشباب"… هكذا تتغلّب عليه وتستمتع بحياتك الجامعية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اسرار
2026-07-24
أسرار الصحف 25-7-2026
اسرار
2026-07-24
أسرار الصحف 25-7-2026
0
منوعات
2026-09-19
ترامب يصعّد المواجهة مع الإعلام… حظر ثلاث مؤسسات من البيت الأبيض
منوعات
2026-09-19
ترامب يصعّد المواجهة مع الإعلام… حظر ثلاث مؤسسات من البيت الأبيض
0
أخبار لبنان
2026-07-01
رئيس الجمهورية بحث مع رئيس وزراء اليونان التطورات الراهنة
أخبار لبنان
2026-07-01
رئيس الجمهورية بحث مع رئيس وزراء اليونان التطورات الراهنة
0
خبر عاجل
2026-02-12
السيد للـLBCI: بعد انتهاء فترة الإيواء المؤقت سيتم دفع أول قسط من الإيجار اي اول 3 أشهر وأسعار الإيجار تتراوح بين 100 و400$ للشقق في طرابلس وقد رصدت الحكومة 300$ لذلك وسنتعاون مع المخاتير والنقابات التي تمتلك قوائم بالشقق لتوجيه الأهالي
خبر عاجل
2026-02-12
السيد للـLBCI: بعد انتهاء فترة الإيواء المؤقت سيتم دفع أول قسط من الإيجار اي اول 3 أشهر وأسعار الإيجار تتراوح بين 100 و400$ للشقق في طرابلس وقد رصدت الحكومة 300$ لذلك وسنتعاون مع المخاتير والنقابات التي تمتلك قوائم بالشقق لتوجيه الأهالي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
في Shark Tank لم يحصلوا على صفقة... لكن ظهورهم في البرنامج جذب مستثمرًا من خارج الـTank
تقارير نشرة الاخبار
14:14
في Shark Tank لم يحصلوا على صفقة... لكن ظهورهم في البرنامج جذب مستثمرًا من خارج الـTank
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
مشروع الـ250 مليون دولار من البنك الدولي لتأهيل المرافق العامة المتضررة من الحرب… انطلق
تقارير نشرة الاخبار
14:07
مشروع الـ250 مليون دولار من البنك الدولي لتأهيل المرافق العامة المتضررة من الحرب… انطلق
0
حال الطقس
14:05
الطقس المتقلب مستمر امطار وانفراجات
حال الطقس
14:05
الطقس المتقلب مستمر امطار وانفراجات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
صيد ثمين لأمن الدولة في المرفأ حصيلته... ٦،٥ مليون دولار
تقارير نشرة الاخبار
13:49
صيد ثمين لأمن الدولة في المرفأ حصيلته... ٦،٥ مليون دولار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
رئيس الجمهورية يطعن بالمادة ٣ من قانون اصلاح المصارف... ماذا عن الـIMF؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
رئيس الجمهورية يطعن بالمادة ٣ من قانون اصلاح المصارف... ماذا عن الـIMF؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
سوريا تحت الضغط: أمن هشّ ورسائل بالنار
تقارير نشرة الاخبار
13:22
سوريا تحت الضغط: أمن هشّ ورسائل بالنار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
لقاء بين ممثلين عن الحكومة السورية وحزب الله في تركيا... ما خلفيات الاجتماع وما مدى صحته؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
لقاء بين ممثلين عن الحكومة السورية وحزب الله في تركيا... ما خلفيات الاجتماع وما مدى صحته؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
سنكري أنقذ طائرة فلاي دبي والتحقيقات مستمرة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
سنكري أنقذ طائرة فلاي دبي والتحقيقات مستمرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
حادثة فلاي دبي: الموساد يقود التحقيقات وتدريبات لمحاكاة خطف الطائرات
تقارير نشرة الاخبار
13:17
حادثة فلاي دبي: الموساد يقود التحقيقات وتدريبات لمحاكاة خطف الطائرات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
01:54
انخفاض طفيف بأسعار المحروقات...
اقتصاد
01:54
انخفاض طفيف بأسعار المحروقات...
2
فنّ
10:35
بعد ظهور "الكوكايين" في عينات شعرها... عفراء ساراتشوغلو تكسر صمتها
فنّ
10:35
بعد ظهور "الكوكايين" في عينات شعرها... عفراء ساراتشوغلو تكسر صمتها
3
اسرار
23:19
أسرار الصحف 2-10-2026
اسرار
23:19
أسرار الصحف 2-10-2026
4
حال الطقس
14:05
الطقس المتقلب مستمر امطار وانفراجات
حال الطقس
14:05
الطقس المتقلب مستمر امطار وانفراجات
5
أخبار دولية
14:45
السعودية: التحقيقات الأولية تشير إلى اعتداء مساعد الطيار بطائرة فلاي دبي على قائدها
أخبار دولية
14:45
السعودية: التحقيقات الأولية تشير إلى اعتداء مساعد الطيار بطائرة فلاي دبي على قائدها
6
فنّ
08:00
عبير نعمه تودّع والدها الراحل بكلمات مؤثّرة: "وداعك فوق قدرتي..."
فنّ
08:00
عبير نعمه تودّع والدها الراحل بكلمات مؤثّرة: "وداعك فوق قدرتي..."
7
آخر الأخبار
12:06
مجلس الوزراء اقر مشروع قانون موازنة ٢٠٢٧ كما اقرّ مرسوم تعديل بدل النقل للموظفين في القطاع العام بما يعادل خمسة ليترات بنزين يوميًا
آخر الأخبار
12:06
مجلس الوزراء اقر مشروع قانون موازنة ٢٠٢٧ كما اقرّ مرسوم تعديل بدل النقل للموظفين في القطاع العام بما يعادل خمسة ليترات بنزين يوميًا
8
أخبار لبنان
05:05
"الوطني الحر" رداً على نواف الموسوي: "يمتهن الكذب ويتخيّل تفاصيل وقائع ليوحي بأنه في دائرة القرار"
أخبار لبنان
05:05
"الوطني الحر" رداً على نواف الموسوي: "يمتهن الكذب ويتخيّل تفاصيل وقائع ليوحي بأنه في دائرة القرار"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More