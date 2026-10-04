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"مهرجان التفاح" يعيد الحياة إلى شاتين... منتوجات وأنشطة للعائلة كلها ودخول مجاني! (فيديو)

ماريا عقيقي المؤلف ماريا عقيقي
منوعات
2026-10-04 | 04:12
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&quot;مهرجان التفاح&quot; يعيد الحياة إلى شاتين... منتوجات وأنشطة للعائلة كلها ودخول مجاني! (فيديو)
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"مهرجان التفاح" يعيد الحياة إلى شاتين... منتوجات وأنشطة للعائلة كلها ودخول مجاني! (فيديو)

في أجواء تجمع بين الزراعة والتراث والترفيه، انطلق السبت مهرجان التفاح في بلدة شاتين في تنورين، بتنظيم من In Action Events و365 Group، بهدف دعم منتجات المنطقة وتسليط الضوء على المزارعين وأهاليها بالتزامن مع موسم التفاح.

وفي حديث للـLBCI، أوضحت المتحدثة باسم 365 شاتين، غاييل مراد، أن المهرجان يهدف إلى إعادة الهوية للتفاحة في المنطقة، ولا سيما في شاتين، وتعزيز حضور هذا المنتج الذي يشكل جزءًا أساسيًا من هوية البلدة الزراعية.

من جهته، أشار أحد مؤسسي In Action Events جو حرب إلى أن المهرجان يتضمن برنامجًا متنوعًا يناسب مختلف أفراد العائلة، من أنشطة مخصصة للأطفال ومزرعة صغيرة، إلى مأكولات خاصة أُعدّت بمناسبة الحدث، إضافة إلى ورش عمل وأنشطة للمشي تشمل بالوع بلعة وأرز تنورين.

بدوره، شدد رئيس بلدية شاتين وليد يونس على أن التفاحة والأرض الزراعية تشكلان جزءًا أساسيًا من هوية البلدة، لافتًا إلى أن شعار البلدية هو التفاحة، وأن الأراضي الزراعية في شاتين واسعة وكبيرة. وأكد أن مهرجان التفاح يُقام للمرة الأولى في ذروة موسم التفاح، احتفاءً بهذا المنتج ودعمًا للمزارعين.

أما قائمقام البترون روجيه طوبيا، فتوجه إلى مزارعي شاتين مؤكدًا أن الدولة إلى جانبهم من خلال مختلف إداراتها، ولا سيما عبر الاهتمام والعناية من رأس البلاد، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

ويستكمل المهرجان فعالياته اليوم الأحد 4 تشرين الأول، من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً، وسط برنامج متنوع، فيما الدخول مجاني أمام الزوار.

منوعات

مهرجان التفاح

شاتين

تفاح

in action events

تنورين

365 شاتين

رئيس بلدية شاتين

لبنان

تنورين.

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