أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حاولوا إعدامها مرتين ولم تمت... محكومة بالإعدام تستعيد وعيها بعد فشل الحقنة القاتلة

منوعات
2026-10-07 | 08:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حاولوا إعدامها مرتين ولم تمت... محكومة بالإعدام تستعيد وعيها بعد فشل الحقنة القاتلة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
حاولوا إعدامها مرتين ولم تمت... محكومة بالإعدام تستعيد وعيها بعد فشل الحقنة القاتلة

أعلن محامو كريستا بايك التي نجت من محاولتي إعدام بالحقنة القاتلة في سجن في تينيسي، الثلاثاء إنها "استعادت وعيها وبإمكانها التحدث"، بعد ستة أيام من فشل عملية إعدامها في واقعة غير مسبوقة.

وقال محاموها في بيان "خلافا لكل التوقعات، كريستا بايك واعية وبإمكانها التحدث وتواصل تلقي رعاية طبية حيوية".

ونجت كريستا بايك (50 عاما) التي كان من المفترض أن تكون أول امرأة تنفّذ في حقّها العقوبة القصوى منذ أكثر من مئتي عام في ولاية تينيسي الجنوبية، مساء الأربعاء من عملية حقن بجرعتين قاتلتين من عقار بنتوباربيتال، وهو مادة قوية من فئة الباربيتورات.

وكانت منذ ذلك الحين في حالة حرجة وموصلة بجهاز للتنفس الاصطناعي، وفقا للمعلومات المقتضبة التي قدمها محاموها الذين لم يُسمح لهم بزيارتها في المستشفى.

وأضاف محاموها في البيان "نواصل مطالبة حاكم ولاية تينيسي بتخفيف عقوبتها إلى السجن مدى الحياة دون إمكان الإفراج عنها"، مذكّرين بأشكال العنف المروعة، لا سيما العنف الجنسي، التي تعرضت لها كريستا بايك منذ الصغر، وبتمضيتها "نحو 30 عاما في الحبس الانفرادي" في "عنبر المحكوم عليهم بالإعدام".

وحكم بالإعدام على بايك لقيامها في العام 1995 بقتل كولين سليمر (19 عاما) عندما كانت في الثامنة عشرة من العمر.

وأثارت محاولة الإعدام الفاشلة مساء الأربعاء لكريستا بايك الجدل من جديد حول هذه العقوبة في الولايات المتحدة.

وأعلن الحاكم بيل لي الذي أمر الخميس بتعليق عمليات الإعدام في الولاية وبإجراء تحقيق مستقل بشأن فشل عملية إعدام بايك، السبت قبوله استقالة رئيس إدارة السجون في ولاية تينيسي.

منوعات

إعدامها

مرتين

تمت...

محكومة

بالإعدام

تستعيد

وعيها

الحقنة

القاتلة

تويوتا تطلق هايلكس الجديدة كلياً في الشرق الأوسط لتكون رفيقاً موثوقاً مدى الحياة في كل رحلة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-08-18

محكمة الجنايات السورية: الحكم بإعدام وسيم الأسد بعد إدانته بتشكيل مجموعات مسلحة نفذت عمليات قتل جماعية

LBCI
أخبار دولية
2026-09-17

أحكام بالإعدام والسجن لمدانين بالتورط في أحداث الساحل السوري العام الماضي

LBCI
أخبار دولية
2026-08-11

القضاء السوري يصدر أحكاما بالإعدام بحق الأسد ومسؤولين أمنيين سابقين

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-24

نتنياهو: سأعقد اجتماعا بعد قليل مع كاتس وزامير لبحث الرد على العملية القاتلة في حفات جلعاد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
04:36

تويوتا تطلق هايلكس الجديدة كلياً في الشرق الأوسط لتكون رفيقاً موثوقاً مدى الحياة في كل رحلة

LBCI
منوعات
2026-10-06

سرقة "لا تُقدّر بثمن" في فرنسا... كتاب بغلاف صمّمه سلفادور دالي يختفي من متحف

LBCI
منوعات
2026-10-06

النوم طريقك إلى 12 ألف دولار... مسابقة يابانية تكافئ الأسرع في الغفو!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-10-06

راف 4 الجديدة تقود انطلاقة تويوتا في فئة المركبات الـ "هايبرِد" الكهربائية المزودة بتقنية الشحن الخارجي في الشرق الأوسط

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-03-09

مخزومي من بعبدا: المفاوضات المباشرة مع إسرائيل تُعدّ خطوة مهمة إذ إن تحقيق السلام يتطلّب حواراً وتفاوضاً مباشراً

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-26

القناة 12 الإسرائيلية: سقوط صواريخ أطلقت من لبنان في مناطق مفتوحة قرب صفد

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-03

القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر: اعتراض صاروخ وسقوط 2 في منطقة مفتوحة عقب هجوم صاروخي من لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-08

غارة اسرائيلية تستهدف بلدة تول

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:31

الجيش الإيراني: جاهزون لتنفيذ "عمليات استباقية" لردع أي عدوان مستقبلي

LBCI
أخبار دولية
05:43

روبيو: إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز

LBCI
أخبار دولية
05:13

صندوق النقد: مشكلة ارتفاع أسعار الطاقة ستستمر لبعض الوقت حتى لو انتهت الحرب في الخليج قريبا

LBCI
أخبار لبنان
05:04

سلام: الدستور اللبناني ابنُ تعدد... إذا كنا فعلاً متمسكين بالطائف فعلينا أن نطبقه بكامل بنوده

LBCI
أخبار دولية
01:11

ترامب: لا أحد يعرف من يدير إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

جمعية بيروت ماراثون تطلق سباق سينييس ماراثون بيروت تحت شعار بيروت في كل خطوة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

احتجاجات فرنسا تتسع... أكبر يوم تعبئة والحكومة تتهم اليسار بتأجيج الفوضى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

فجر اليمن في يومها الثاني: تحرّك إقليمي في الرياض وتصعيد حوثي يستهدف السعودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

إسرائيل تحوّل ذكرى 7 أكتوبر إلى ساحة للمنافسة الانتخابية وتُصعّد ضد جبهات لبنان وسوريا وغزة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
02:10

بيان لـ"حزب الله" في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى... وهذا ما جاء فيه

LBCI
أخبار لبنان
05:29

الرئيس عون يتسلّم رسالة من نظيره الإماراتي... وهذا ما تضمّنته

LBCI
أمن وقضاء
03:45

إلقاء القبض على أحد أخطر المطلوبين في شعت - بعلبك لإطلاقه النار والقذائف الصاروخية نحو دورية للجيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

وزير المال يلاحق كبار المكلفين... والحصيلة ٣٦ مليون دولار والحبل عالجرار

LBCI
أمن وقضاء
04:11

بالجرم المشهود… شعبة المعلومات توقف عصابة لسرقة ورش قيد الإنشاء في الجنوب

LBCI
أخبار دولية
15:49

تنظيم الدولة الإسلامية أعلن مسؤوليته عن هجوم

LBCI
أمن وقضاء
06:56

مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الشمال يوقف 11 مروّجًا للمخدرات

LBCI
خبر عاجل
09:04

مصدر عسكري للـLBCI: الاشتباكات عند الحدود اللبنانية السورية حصلت بين الجيش اللبناني ومجموعة من المهربين في جرود عرسال من دون وقوع إصابات وذلك أثناء قيامهم بأعمال تهريب من سوريا إلى لبنان وقد أوقف الجيش أحد المواطنين المشاركين في التهريب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More