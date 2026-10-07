جامعة الروح القدس تفتح جسرًا بين التعليم والممارسة المهنية بمذكرة تفاهم هي الأولى مع نقابة النفسانيين في لبنان

وقّعت جامعة الروح القدس – الكسليك (USEK) ونقابة النفسانيين في لبنان (LOPsy) مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي والعلمي والمهني، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها في تاريخ النقابة على مستوى الجامعات، وتهدف إلى تعزيز الصلة بين التعليم الجامعي والممارسة المهنية في علم النفس.



وجاء توقيع المذكرة في إطار لقاء حواري بعنوان: "Building Professional Bridges – بناء جسور مهنية"، نظّمه قسم علم النفس والعلوم الاجتماعية في كلية الآداب والعلوم، بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، وجمع أساتذة وباحثين وطلاب علم النفس وممارسين مهنيين مع نقيبة النفسانيين في لبنان البروفسورة رجاء مكي، للبحث في المعايير المهنية والأخلاقيات والمسؤوليات التي تحكم ممارسة علم النفس في لبنان.



ووقّع المذكرة عن الجامعة عميد كلية الآداب والعلوم الأب الدكتور فريد المجبر، وعن نقابة النفسانيين في لبنان النقيبة البروفسورة رجاء مكي، في حضور أساتذة وطلاب وممثلين عن الجامعة والنقابة.



زلاقط: من الإرث الأكاديمي إلى المستقبل

وفي كلمتها خلال اللقاء، أكدت رئيسة قسم علم النفس والعلوم الاجتماعية في الجامعة الدكتورة نادين زلاقط أن المناسبة تحمل معنى خاصًا، لأنها تجمع الجامعة بالنقابة وتقرّب المسافة بين الطالب والمهنة، وبين المعرفة والخبرة، وبين الحلم والمسار الذي يحوّل هذا الحلم إلى رسالة.



وأشارت زلاقط إلى أن علم النفس في جامعة الروح القدس – الكسليك "ليس اختصاصًا وُلد بالأمس"، بل يشكل جزءًا من ذاكرة أكاديمية ومسيرة أجيال بدأت منذ عام 1977، حمل خلالها الأساتذة والطلاب سؤال الإنسان من جيل إلى جيل، مؤكدة أن الوفاء لهذا الإرث يكون بفتحه على المستقبل وتجديده. زلاقط: من الإرث الأكاديمي إلى المستقبلوفي كلمتها خلال اللقاء، أكدت رئيسة قسم علم النفس والعلوم الاجتماعية في الجامعة الدكتورة نادين زلاقط أن المناسبة تحمل معنى خاصًا، لأنها تجمع الجامعة بالنقابة وتقرّب المسافة بين الطالب والمهنة، وبين المعرفة والخبرة، وبين الحلم والمسار الذي يحوّل هذا الحلم إلى رسالة.وأشارت زلاقط إلى أن علم النفس في جامعة الروح القدس – الكسليك "ليس اختصاصًا وُلد بالأمس"، بل يشكل جزءًا من ذاكرة أكاديمية ومسيرة أجيال بدأت منذ عام 1977، حمل خلالها الأساتذة والطلاب سؤال الإنسان من جيل إلى جيل، مؤكدة أن الوفاء لهذا الإرث يكون بفتحه على المستقبل وتجديده.





الأب رحمة: الأخلاقيات حين تصبح المعرفة مسؤولية

من جهته، تناول الأب الدكتور الياس رحمة موضوع "الأخلاقيات في علم النفس: عندما تصبح المعرفة مسؤولية"، مشددًا على أن علم النفس يتعامل مع الإنسان وخصوصيته وألمه وثقته، وأن الأخلاقيات ليست مجرد قواعد، بل مسؤولية تفرض احترام كرامة الإنسان وحريته وسرّيته وحدود العلاقة المهنية.



وأكد أن "كلما كانت معرفتنا أكبر، تصبح مسؤوليتنا أكبر"، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى إلى تخريج نفسانيين لا يمتلكون المعرفة والتقنيات فحسب، بل يدركون أن وراء كل ملف إنسانًا، ووراء كل تشخيص قصة، ووراء كل مهنة مسؤولية.



أسئلة الطلاب: من الأخلاقيات إلى تحديات الممارسة

وشهد الحوار تفاعلًا لافتًا من الطلاب، الذين طرحوا أسئلة تناولت المسؤولية الأخلاقية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر المحتوى النفسي، وكيفية التعامل مع المعلومات المضللة، إضافة إلى الإشراف السريري وحدود الانتقال من التدريب الجامعي إلى الممارسة المستقلة.



كما استفسر الطلاب عن معايير الاعتراف بالتخصصات والمقاربات العلاجية، وحدود تقديم النفساني نفسه كمتخصص أو متدرّب، وعن مسؤولية المهنة في تأمين الوصول العادل إلى خدمات الصحة النفسية في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.



وتطرقت الأسئلة أيضًا إلى قضايا أساسية في بداية الممارسة المهنية، أبرزها السرية والموافقة المستنيرة والحدود المهنية والكفاءة والإحالة إلى الاختصاصيين وحماية الأشخاص الأكثر هشاشة. الأب رحمة: الأخلاقيات حين تصبح المعرفة مسؤوليةمن جهته، تناول الأب الدكتور الياس رحمة موضوع "الأخلاقيات في علم النفس: عندما تصبح المعرفة مسؤولية"، مشددًا على أن علم النفس يتعامل مع الإنسان وخصوصيته وألمه وثقته، وأن الأخلاقيات ليست مجرد قواعد، بل مسؤولية تفرض احترام كرامة الإنسان وحريته وسرّيته وحدود العلاقة المهنية.وأكد أن "كلما كانت معرفتنا أكبر، تصبح مسؤوليتنا أكبر"، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى إلى تخريج نفسانيين لا يمتلكون المعرفة والتقنيات فحسب، بل يدركون أن وراء كل ملف إنسانًا، ووراء كل تشخيص قصة، ووراء كل مهنة مسؤولية.أسئلة الطلاب: من الأخلاقيات إلى تحديات الممارسةوشهد الحوار تفاعلًا لافتًا من الطلاب، الذين طرحوا أسئلة تناولت المسؤولية الأخلاقية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر المحتوى النفسي، وكيفية التعامل مع المعلومات المضللة، إضافة إلى الإشراف السريري وحدود الانتقال من التدريب الجامعي إلى الممارسة المستقلة.كما استفسر الطلاب عن معايير الاعتراف بالتخصصات والمقاربات العلاجية، وحدود تقديم النفساني نفسه كمتخصص أو متدرّب، وعن مسؤولية المهنة في تأمين الوصول العادل إلى خدمات الصحة النفسية في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.وتطرقت الأسئلة أيضًا إلى قضايا أساسية في بداية الممارسة المهنية، أبرزها السرية والموافقة المستنيرة والحدود المهنية والكفاءة والإحالة إلى الاختصاصيين وحماية الأشخاص الأكثر هشاشة.