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في السادسة من عمره... ألقى بجسده أمام السكين لينقذ شقيقته من والدتهما
منوعات
2026-10-08 | 10:17
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في السادسة من عمره... ألقى بجسده أمام السكين لينقذ شقيقته من والدتهما
في حادثة مروّعة شهدتها ولاية ساوث كارولاينا الأميركية، تعرّض طفلان، يبلغان 6 و3 سنوات، لهجوم بسكين يُشتبه في أن والدتهما نفّذته، فيما قالت جدتهما إن الطفل الأكبر حاول حماية شقيقته الصغرى، ما قد يفسّر تعرّضه لإصابات أشد.
وبحسب السلطات المحلية، وقع الهجوم في مدينة سبارتنبرغ في 26 أيلول، حيث يُشتبه في أن الأم، تايلور غوسنيل، هاجمت طفلَيها، دوسن البالغ 6 سنوات وهيزل البالغة 3 سنوات، بالسكين.
وأفاد مكتب الادعاء العام بأن الطفلين تعرّضا لنحو 50 طعنة، وتسبّب الاعتداء بإصابات خطيرة، بعضها عميق وصل إلى العظام.
ورغم خطورة الجروح، نجا الطفلان ونُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقالت جدتهما، جان ماري مول، إن حفيدها دوسن أصيب بجروح أكثر خطورة من شقيقته، مرجّحةً أن يكون السبب محاولته حمايتها أثناء الهجوم.
وقالت: "الشيء الوحيد الذي أستطيع تخيّله لتفسير سبب تعرّض دوسن لإصابات أكثر من هيزل هو أنه كان يحاول حمايتها".
وأضافت أن حفيدها يتمتع بطبيعة حنونة ومحبة، مشيرةً إلى اعتقادها بأنه اندفع للدفاع عن شقيقته. وكشفت أن الأطباء أبقوه تحت تأثير الأدوية، فيما كانوا يدرسون احتمال اللجوء إلى البتر بسبب خطورة إصاباته.
وبحسب الرواية المتداولة عن الحادثة، تم العثور على الطفلين مصابَين بجروح خطيرة، بعدما كان دوسن قد تواصل مع جدته. وأوقفت السلطات الأم، التي تواجه إجراءات قضائية على خلفية الهجوم، فيما تقرر احتجازها من دون كفالة بانتظار استكمال القضية.
المصدر
منوعات
في السادسة من عمره
ينقذ شقيقته من والدتهما.
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