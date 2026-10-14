مأساة في الهند... مقتل 13 طفلًا بانقلاب قارب أثناء توجههم إلى مهرجان

لقي 13 طفلًا حتفهم في حادثة انقلاب قارب في نهر الغانج بولاية بيهار الهندية، بعدما كان في طريقه إلى مهرجان، وفق ما أعلن مسؤولون الأربعاء.

وأوضحت حاكمة مقاطعة فايشالي، فارشا سينغ، أن القارب انقلب ليل الثلاثاء، وكان يقلّ ما بين 15 و20 شخصًا، فيما لم يُحدَّد بعد العدد الدقيق للركاب الذين كانوا على متنه.

وأضافت سينغ أن الضحايا جميعهم كانوا في سن الخامسة عشرة أو أقل، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين وتحديد العدد النهائي للمفقودين.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن حزنه العميق إزاء الحادثة، واصفًا فقدان الأرواح بأنه مؤلم للغاية، وأعلن تقديم تعويضات مالية لعائلات الضحايا، في وقت لا تزال فيه تداعيات المأساة تلقي بثقلها على المنطقة.

وكالة فرانس برس