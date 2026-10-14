حين تتحوّل النصيحة بين الزوجين إلى مشكلة... ما هي دوّامة "الملاحقة والانسحاب" في الزواج؟

حذّرت دراسة حديثة من خطورة تحوّل النصيحة الدائمة إلى أسلوب حياة يومي بين الزوجين، مؤكدةً أنّ النوايا الطيبة في المساعدة قد تتحول تدريجياً إلى سبب رئيسي لتدمير العلاقة واهتزاز استقرارها.



فعندما يعتاد أحد الزوجين توجيه الشريك في كل تفصيلة صغيرة تخصّ الأكل، أو النوم، أو إدارة الأموال، أو التعامل مع ضغوط العمل، فإنه يتحول دون قصد من شريك حياة دافئ إلى مشرف أو مدير يراقب الأخطاء. وأثبتت الدراسات أن هذا الضغط النفسي الناتج عن التدخل المستمر يقلل من شعور الطرف الآخر بالاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرار، وهو ما يرتبط ارتباطاً مباشراً بانخفاض رضاه عن العلاقة على المدى القريب والطويل.



هذا النمط المتكرر يوقع الزوجين في حالة روتينية تُعرَف في أبحاث العلاقات الزوجية بدوامة "الملاحقة والانسحاب"، فكلما زاد الإلحاح والتوجيه، مال الطرف الآخر إلى الدفاع عن نفسه أو الانسحاب، وكلما انسحب، زاد الضغط والإلحاح. وغالباً ما يحدث هذا لأن الشخص الذي يمر بمشكلة لا يبحث عن حلول أو تحليل لشخصيته، بل يريد فقط أن يشعر بأن شريكه يصغي إليه ويفهمه ويحتويه عاطفياً.



ولكسر هذه الدائرة دون التوقف عن تبادل الدعم، يقترح الخبراء مجموعة من التغييرات البسيطة في طريقة التواصل.

ويتمثل الحل الأول في طرح سؤال مباشر يمنح الشريك حرية تحديد نوع الدعم الذي يحتاجه، مثل سؤال عمّا إذا كان يريد الاستماع فقط أم يريد رأياً، مع جعل النصح استجابة لحاجة واضحة أو طلب مباشر بدلاً من أن يكون هو الأسلوب الافتراضي الدائم.



كما يُنصح باستبدال توجيه اللوم بالتعبير الواضح عن الاحتياجات، وترك مساحة كافية للطرف الآخر لاتخاذ قراراته وارتكاب الأخطاء والتعلّم منها، مع التذكّر دائماً أنّ شريك الحياة ليس مشروعاً للإصلاح وأنّ العلاقة الزوجية تقوم على الشراكة والاحتواء لا على الإشراف والتوجيه المستمر.