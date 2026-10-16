العفو العام ينهي ملاحقة "دكتور فود" في قضية مخدرات... وهكذا استقبلته والدته (فيديو)

أصدر القضاء اللبناني قرارًا بالإفراج عن صانع المحتوى جورج ديب، المعروف باسم "دكتور فود"، بعد توقيفه على خلفية حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية تتعلق بتصنيع المخدرات والاتجار بها وتهريبها إلى الخارج، وفق ما أفاد به التلفزيون العربي.

وجاء القرار بعد إقرار البرلمان اللبناني قانون العفو العام في 12 آب الماضي، ما أتاح لديب الاستفادة من أحكام القانون، لتنتهي ملاحقته في القضية بقرار من محكمة جنايات جبل لبنان.

وكانت القوى الأمنية قد أوقفت ديب من منزله في شمال لبنان خلال آب الماضي، تنفيذًا للحكم الغيابي الصادر بحقه، فيما تعود القضية إلى نحو عامين، حين صدرت مذكرة توقيف بحقه على خلفية اتهامات مرتبطة بمواد مخدرة عُثر عليها داخل حلوى ومنتجات غذائية مصنّعة في معامله، كانت معدّة للتصدير إلى إحدى الدول الخليجية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.