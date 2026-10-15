السرطان يجمع الشقيقين بظروف صعبة… البابا لاوون الرابع عشر وشقيقه في رحلة علاج

تمرّ عائلة البابا لاوون الرابع عشر بمرحلة صحية صعبة، بعدما كُشف عن إصابة شقيقه الأكبر، لويس بريفوست، بسرطان الدم، بالتزامن مع خضوع البابا لجراحة لاستئصال ورم سرطاني من رئته اليمنى.وكشفت ديبورا بريفوست، زوجة لويس، في تصريحات إعلامية، أنّ زوجها يعاني الورم النقوي المتعدد، وهو نوع من سرطان الدم يصيب الخلايا البلازمية في نخاع العظم، وقد يؤثّر في وظائف الكلى.وأوضحت أنّ لويس شُخّص بالمرض عام 2017، وخضع لعلاجات عام 2019، قبل أن يعود المرض قبل نحو ثلاثة أشهر، ما اضطره إلى استئناف رحلة العلاج.ويخضع لويس حاليًا للعلاج في ولاية فلوريدا الأميركية، وسط تمسّك العائلة بالأمل والصلاة من أجل شفائه وشفاء شقيقه البابا.وفي المقابل، أعلن الفاتيكان أنّ البابا لاوون الرابع عشر، البالغ من العمر 71 عامًا، خضع الثلاثاء 13 تشرين الأول لجراحة في مستشفى جيميلي في روما، بعد اكتشاف عُقيدة في رئته خلال فحوص طبية روتينية.وأكّدت الفحوص إصابته بسرطان الغدة الرئوية، وهو أحد أنواع سرطان الرئة، ما استدعى استئصال الفص السفلي من رئته اليمنى.واستغرقت الجراحة نحو 90 دقيقة، وتكلّلت بالنجاح من دون تسجيل مضاعفات، وفق الفريق الطبي المشرف على علاجه.وأعرب لويس بريفوست عن صدمته لدى علمه بإصابة شقيقه بالسرطان، مشيرًا إلى أنّه تلقّى رسالة تطمئنه إلى نجاح العملية واستيقاظ البابا بحالة جيدة.وفي أحدث تطوّرات وضعه الصحي، أعلن الفاتيكان الخميس أنّ البابا أمضى ليلة هادئة، وأنّ نتائج الفحوص الطبية وصورة الصدر أظهرت تعافيًا طبيعيًا بعد الجراحة، فيما بدأ يستعيد نشاطه تدريجيًا.وبين معركتين صحيتين مختلفتين، تتمسّك عائلة بريفوست بالأمل، وتواصل الصلاة من أجل تعافي الشقيقين.