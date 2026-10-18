أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
دورة جونية جبيل
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

على وقع أغنية مصارع شهير… ترامب يدخل تجمعًا انتخابيًا في جورجيا (فيديو)

منوعات
2026-10-18 | 17:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
على وقع أغنية مصارع شهير… ترامب يدخل تجمعًا انتخابيًا في جورجيا (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
على وقع أغنية مصارع شهير… ترامب يدخل تجمعًا انتخابيًا في جورجيا (فيديو)

فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحاضرين في تجمع انتخابي بمدينة دالتون في ولاية جورجيا، بدخول استعراضي مستوحى من عروض المصارعة الحرة، على أنغام الموسيقى الشهيرة للمصارع الأسطوري أندرتيكر، المعروفة باسم "Dead Man Walking".

وحظي ظهور ترامب باهتمام لافت، بعدما حوّل لحظة وصوله إلى مشهد يشبه عروض المصارعة في اتحاد WWE، مستعينًا بإحدى أشهر موسيقى الدخول في تاريخ اللعبة، في خطوة أضفت أجواءً استعراضية على الحدث السياسي.
 

منوعات

الرئيس الأميركي

دونالد ترامب

تجمع انتخابي

أغنية

مصارع

أندرتيكر

جورجيا.

قضية خداع صدمت القاضية... امرأة أقنعت حبيبها بأنّه أب لطفلَين لم يولدا أصلاً
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2026-09-02

نادر الأتات يهدي عروسه أغنية خاصة في ليلة زفافه: "الندر انوفى" (فيديو)

LBCI
فنّ
2026-09-20

كاظم الساهر يصدم النساء على المسرح: تغيير كلمة في أغنيته لإرضائهنّ (فيديو)

LBCI
فنّ
2026-07-24

بعد محاولة انتحارها... فيديو صادم لطليقة نجم شهير يظهر إلى العلن!

LBCI
أخبار دولية
2026-07-27

إجلاء سياح علقوا بمتنزه شهير بالصين بعد انهيارات طينية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-10-17

قضية خداع صدمت القاضية... امرأة أقنعت حبيبها بأنّه أب لطفلَين لم يولدا أصلاً

LBCI
منوعات
2026-10-17

أقدم من الأهرامات... اكتشاف أسرار أقدم سفينة غارقة في التاريخ قبالة سواحل تركيا

LBCI
منوعات
2026-10-16

الكنائس التاريخية في نيويورك مهدّدة بالهدم: قرار رسمي يشعل غضب السكان

LBCI
منوعات
2026-10-16

العفو العام ينهي ملاحقة "دكتور فود" في قضية مخدرات... وهكذا استقبلته والدته (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-10-14

زيلينسكي يدعو ماسك إلى إعادة تشغيل شبكة "ستارلينك"

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-29

قاليباف: وزير الخزانة الأميركي يكذب بحديثه عن إخراجهم ١٣٠ مليون برميل نفط من مضيق هرمز بآخر ١٤ يوما

LBCI
آخر الأخبار
00:03

جهاز الإسعاف والطوارئ الليبيّ: 9 قتلى في انفجار قذائف هاون خلال تدريبات عسكرية داخل معسكر في مدينة الزاوية

LBCI
أخبار لبنان
2026-10-15

Sky Lounge Services: ملتزمون بكامل موجباتنا التعاقدية وندعم جهود الدولة لاستكمال جهوزية مطار القليعات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:48

من باريس إلى عواصم أوروبا… ماذا كشفت احتجاجات 17 تشرين عن مستقبل القارّة؟

LBCI
أخبار دولية
13:27

لافروف من المنامة: موسكو تدعم جهود الوسطاء لمنع التصعيد وتؤكد شراكتها مع دول الخليج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

حنين السيد من داريا: عودة السوريين من لبنان وتحديات إعادة الإعمار والرعاية الاجتماعية

LBCI
أخبار دولية
13:24

مصر والخليج يدعمان السعودية والمواجهة مع الحوثيين تتصاعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

لينا جوني تحوّل آثار الحرب إلى حكاية حياة

LBCI
أمن وقضاء
13:19

أهالي كفرشوبا وقرى العرقوب يعانون من صعوبات في الوصول إلى أراضيهم وقطاف موسم الزيتون

LBCI
أمن وقضاء
13:16

مستقبل اليونيفيل على المحكّ... فرنسا تبحث عن مخرج لتفادي الفراغ في الجنوب

LBCI
أخبار دولية
13:14

نتنياهو لا يزال يعتبر أن حصانه الرابح هو استئناف الحرب في أي من جبهاتها

LBCI
أخبار دولية
13:12

ترامب يدعم نتنياهو... كيف سينعكس ذلك على نتيجة الإنتخابات وما وقعه على المعارضة الإسرائيلية؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:05

مصادر في مصرف لبنان: التوجه لرفع سقف السحوبات قيد الدرس... والإحتياطي هو أموال للمودعين

LBCI
حال الطقس
03:33

طقس غير مستقر مع امطار رعدية متقطعة ومحلية...

LBCI
أخبار لبنان
06:10

الأمين العام لجامعة الدول العربية يصل إلى بيروت في مستهل زيارة رسمية إلى لبنان

LBCI
أمن وقضاء
04:14

اللحوم المجمّدة تُباع على أنها طازجة في بيروت.. ضبط المخالفين وإيقاف المحلّ عن العمل (صور وفيديو)

LBCI
خبر عاجل
07:53

بري: الجهد الوطني والدولي يجب أن يتوحد ويتكامل من أجل وقف العدوان وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية

LBCI
أخبار دولية
09:02

في أول ظهور منذ جراحة السرطان... البابا يتعهد بالعودة تدريجيا إلى مهامه

LBCI
أخبار لبنان
12:16

سلام أثنى على تعزيز انتشار القوات المسلحة في بيروت الكبرى: الاستقرار ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها

LBCI
خبر عاجل
13:33

طارق متري للجزيرة: الرئيس السوري أحمد الشرع أكد لنا عدم وجود نية سورية للتدخل في الشؤون اللبنانية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More