على وقع أغنية مصارع شهير… ترامب يدخل تجمعًا انتخابيًا في جورجيا (فيديو)

فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحاضرين في تجمع انتخابي بمدينة دالتون في ولاية جورجيا، بدخول استعراضي مستوحى من عروض المصارعة الحرة، على أنغام الموسيقى الشهيرة للمصارع الأسطوري أندرتيكر، المعروفة باسم "Dead Man Walking".



وحظي ظهور ترامب باهتمام لافت، بعدما حوّل لحظة وصوله إلى مشهد يشبه عروض المصارعة في اتحاد WWE، مستعينًا بإحدى أشهر موسيقى الدخول في تاريخ اللعبة، في خطوة أضفت أجواءً استعراضية على الحدث السياسي.