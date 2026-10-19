أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
Yawmiyeh
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جامعة الروح القدس – الكسليك تجمع مشاركين من مختلف أنحاء العالم في النسخة الثانية من برنامج الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات مع كارلوس غصن
منوعات
2026-10-19 | 08:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
جامعة الروح القدس – الكسليك تجمع مشاركين من مختلف أنحاء العالم في النسخة الثانية من برنامج الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات مع كارلوس غصن
أطلقت جامعة الروح القدس – الكسليك النسخة الثانية من برنامجها التدريبي المكثّف في الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات مع كارلوس غصن «Strategic and Crisis Management Bootcamp with Carlos Ghosn»، الذي امتد على ثلاثة أيام، وهدف إلى تزويد المديرين ذوي الخبرة بمهارات متقدمة في الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات، بمشاركة كارلوس غصن ونخبة من الخبراء والمتخصصين في قطاع الأعمال.
أيانيان
في الافتتاح، تحدثت مديرة مكتب العلاقات الاستراتيجية مع الشركات في الجامعة الدكتورة مادونا سلامة أيانيان التي أشارت إلى أنّ النسخة الثانية من البرنامج استقطبت أكثر من 50 مشاركًا من لبنان ودول عدة، من بينها فرنسا ومصر والمكسيك وتشيلي وتايوان وليبيا والبرتغال والأردن وإيطاليا والكاميرون وغيرها …إلى جانب لبنانيين أتوا بشكل خاص من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في هذا الحدث، في تأكيد على الاهتمام المتزايد بهذا النوع من التدريب المتخصص.
وأوضحت أنّ المبادرة انطلقت من الرغبة في إتاحة تجربة كارلوس غصن القيادية والإدارية أمام شريحة أوسع من المهنيين، بعد سنوات من البرامج المتخصصة التي جمعت الجامعة خلالها خبراء دوليين ومشاركين من قطاعات مختلفة. وشدّدت على أهمية تبادل الخبرات وتحدّي أساليب التفكير التقليدية بما يساعد على اتخاذ قرارات أفضل وتحسين أداء المؤسسات.
عازوري
من جهته، رحّب المستشار الأول لرئيس الجامعة البروفسور نعمة عازوري بكارلوس غصن والمشاركين باسم رئيس الجامعة الأب جوزف مكرزل، معتبرًا أنّ مشاركة غصن في هذا البرنامج تشكّل فرصة للمستفيدين للاطلاع على خبرته في القيادة وإدارة التغيير، ولا سيما في معالجة الأزمات وإنقاذ المؤسسات في ظل التحديات الاقتصادية والإدارية.
وأكد أن هذا البرنامج يأتي في إطار سعي الجامعة إلى تعزيز قدرات القيادات الإدارية وتزويدها بالأدوات العملية اللازمة لمواجهة التحديات المعاصرة، وترسيخ ممارسات إدارية مستدامة تدعم النمو والنجاح على المدى الطويل.
عن البرنامج
ثم بدأت أعمال البرنامج الذي تناول، من خلال دراسات حالة واقعية وتمارين تطبيقية جماعية، أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات في البيئات المتغيرة، مع التركيز على تجربة إنعاش شركة "نيسان" في إدارة غصن، وآليات التعامل مع الأزمات الداخلية والخارجية، وتطوير التفكير الاستراتيجي واتخاذ القرارات الفعّالة.
كما تضمن محاور متخصصة حول دور الذكاء الاصطناعي في القيادة وصنع القرار، واستراتيجيات الإدارة المستدامة للشركات العائلية، بمشاركة الخبير في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بيار ضاهر، والرئيسة التنفيذية لمجموعة "ماليا" جوان صرّاف شهاب، إلى جانب كارلوس غصن.
هذا وحصل المشاركون، بعد إتمام البرنامج، على شهادة حضور مشتركة موقّعة من جامعة الروح القدس – الكسليك وكارلوس غصن.
منوعات
جامعة الروح القدس
الكسليك
النسخة الثانية من برنامج الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات
كارلوس غصن.
على وقع أغنية مصارع شهير… ترامب يدخل تجمعًا انتخابيًا في جورجيا (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2026-10-02
إطلاق نموذج "كلية إدارة الأعمال الجاهزة لسوق العمل" في جامعة الروح القدس – الكسليك (صور)
منوعات
2026-10-02
إطلاق نموذج "كلية إدارة الأعمال الجاهزة لسوق العمل" في جامعة الروح القدس – الكسليك (صور)
0
منوعات
2026-09-04
جامعة الروح القدس – الكسليك تطلق برنامج خدمة المجتمع لـ100 ساعة: من التعليم إلى المواطنة
منوعات
2026-09-04
جامعة الروح القدس – الكسليك تطلق برنامج خدمة المجتمع لـ100 ساعة: من التعليم إلى المواطنة
0
رياضة
2026-10-12
جامعة الروح القدس – الكسليك تستقبل أبطالها وتطلق موسمًا رياضيًا جديدًا (صور)
رياضة
2026-10-12
جامعة الروح القدس – الكسليك تستقبل أبطالها وتطلق موسمًا رياضيًا جديدًا (صور)
0
أخبار لبنان
2026-09-23
فيصل كرامي زار جامعة الروح القدس - الكسليك
أخبار لبنان
2026-09-23
فيصل كرامي زار جامعة الروح القدس - الكسليك
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
17:43
على وقع أغنية مصارع شهير… ترامب يدخل تجمعًا انتخابيًا في جورجيا (فيديو)
منوعات
17:43
على وقع أغنية مصارع شهير… ترامب يدخل تجمعًا انتخابيًا في جورجيا (فيديو)
0
منوعات
2026-10-17
قضية خداع صدمت القاضية... امرأة أقنعت حبيبها بأنّه أب لطفلَين لم يولدا أصلاً
منوعات
2026-10-17
قضية خداع صدمت القاضية... امرأة أقنعت حبيبها بأنّه أب لطفلَين لم يولدا أصلاً
0
منوعات
2026-10-17
أقدم من الأهرامات... اكتشاف أسرار أقدم سفينة غارقة في التاريخ قبالة سواحل تركيا
منوعات
2026-10-17
أقدم من الأهرامات... اكتشاف أسرار أقدم سفينة غارقة في التاريخ قبالة سواحل تركيا
0
منوعات
2026-10-16
الكنائس التاريخية في نيويورك مهدّدة بالهدم: قرار رسمي يشعل غضب السكان
منوعات
2026-10-16
الكنائس التاريخية في نيويورك مهدّدة بالهدم: قرار رسمي يشعل غضب السكان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-09-27
رابطة موظفي الإدارة العامة: للالتزام بالإضراب يومي الأربعاء والخميس والاستمرار في الإقفال كل يوم جمعة
أخبار لبنان
2026-09-27
رابطة موظفي الإدارة العامة: للالتزام بالإضراب يومي الأربعاء والخميس والاستمرار في الإقفال كل يوم جمعة
0
منوعات
2026-08-12
ممرّضة ولادة متّهمة بقتل أطفالها الثلاثة... والذهان في قلب معركة قضائية صادمة
منوعات
2026-08-12
ممرّضة ولادة متّهمة بقتل أطفالها الثلاثة... والذهان في قلب معركة قضائية صادمة
0
أخبار دولية
2026-04-23
ترامب: أميركا ستهاجم أي قارب يضع ألغاما في مضيق هرمز
أخبار دولية
2026-04-23
ترامب: أميركا ستهاجم أي قارب يضع ألغاما في مضيق هرمز
0
أخبار لبنان
2026-09-13
إضراب شامل في سجن رومية: السجناء الإسلاميون يدعون لغضبة شعبية
أخبار لبنان
2026-09-13
إضراب شامل في سجن رومية: السجناء الإسلاميون يدعون لغضبة شعبية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:15
الـLBCI ترافق الجيش اللبناني في جولة الى النفق المكتشف بين منطقة الفنار والجديدة
أخبار لبنان
09:15
الـLBCI ترافق الجيش اللبناني في جولة الى النفق المكتشف بين منطقة الفنار والجديدة
0
آخر الأخبار
08:04
تنديد سنيّ بقرار المجلس الدستوريّ المتعلق بقانون العفو العام
آخر الأخبار
08:04
تنديد سنيّ بقرار المجلس الدستوريّ المتعلق بقانون العفو العام
0
تقارير نشرة الاخبار
08:03
وزارة الشؤون اللبنانية في سوريا... والهدف تبادل الخبرات
تقارير نشرة الاخبار
08:03
وزارة الشؤون اللبنانية في سوريا... والهدف تبادل الخبرات
0
أمن وقضاء
07:51
حفرة بين منطقتَي الفنار والجديدة... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
07:51
حفرة بين منطقتَي الفنار والجديدة... إليكم التفاصيل
0
خبر عاجل
04:40
عون خلال لقائه فهمي: لبنان متمسّك بالحل الدبلوماسي لأنه أقل كلفة بكثير من الحرب المدمّرة
خبر عاجل
04:40
عون خلال لقائه فهمي: لبنان متمسّك بالحل الدبلوماسي لأنه أقل كلفة بكثير من الحرب المدمّرة
0
أخبار لبنان
03:47
الموسوي للسلطة: للتمسك بالوطنية وبمصالح الداخل
أخبار لبنان
03:47
الموسوي للسلطة: للتمسك بالوطنية وبمصالح الداخل
0
أخبار دولية
13:48
من باريس إلى عواصم أوروبا… ماذا كشفت احتجاجات 17 تشرين عن مستقبل القارّة؟
أخبار دولية
13:48
من باريس إلى عواصم أوروبا… ماذا كشفت احتجاجات 17 تشرين عن مستقبل القارّة؟
0
أخبار دولية
13:27
لافروف من المنامة: موسكو تدعم جهود الوسطاء لمنع التصعيد وتؤكد شراكتها مع دول الخليج
أخبار دولية
13:27
لافروف من المنامة: موسكو تدعم جهود الوسطاء لمنع التصعيد وتؤكد شراكتها مع دول الخليج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
حنين السيد من داريا: عودة السوريين من لبنان وتحديات إعادة الإعمار والرعاية الاجتماعية
تقارير نشرة الاخبار
13:25
حنين السيد من داريا: عودة السوريين من لبنان وتحديات إعادة الإعمار والرعاية الاجتماعية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:40
معلومات للـLBCI عن نفق رويسات الفنار...اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
09:40
معلومات للـLBCI عن نفق رويسات الفنار...اليكم التفاصيل
2
خبر عاجل
07:26
وحدات مختصّة من الجيش تكشف أنّ نفق منطقة الفنار لا يحتوي على أي أسلحة أو عتاد عسكري
خبر عاجل
07:26
وحدات مختصّة من الجيش تكشف أنّ نفق منطقة الفنار لا يحتوي على أي أسلحة أو عتاد عسكري
3
أخبار لبنان
03:39
معلومات الـLBCI: نفق داخل حرش يقع بين منطقتَي الفنار والزعيترية والاجهزة المختصة تتحرك
أخبار لبنان
03:39
معلومات الـLBCI: نفق داخل حرش يقع بين منطقتَي الفنار والزعيترية والاجهزة المختصة تتحرك
4
أخبار لبنان
09:15
الـLBCI ترافق الجيش اللبناني في جولة الى النفق المكتشف بين منطقة الفنار والجديدة
أخبار لبنان
09:15
الـLBCI ترافق الجيش اللبناني في جولة الى النفق المكتشف بين منطقة الفنار والجديدة
5
حال الطقس
02:30
استقرار نسبيّ قُبيل تساقط امطار
حال الطقس
02:30
استقرار نسبيّ قُبيل تساقط امطار
6
خبر عاجل
03:59
معلومات الـLBCI: عناصر من فوج الهندسة في الجيش اللبناني يتوجّهون إلى الحرش الواقع بين الفنار والزعيترية للكشف على الموقع الذي لم تتحدّد طبيعته بعد وما إذا كان نفقاً أو مجرّد حفرة عميقة ولا يمكن في هذه المرحلة الجزم بطبيعة استخدامه
خبر عاجل
03:59
معلومات الـLBCI: عناصر من فوج الهندسة في الجيش اللبناني يتوجّهون إلى الحرش الواقع بين الفنار والزعيترية للكشف على الموقع الذي لم تتحدّد طبيعته بعد وما إذا كان نفقاً أو مجرّد حفرة عميقة ولا يمكن في هذه المرحلة الجزم بطبيعة استخدامه
7
اسرار
00:43
أسرار الصحف المحلية 19-10-2026
اسرار
00:43
أسرار الصحف المحلية 19-10-2026
8
أخبار لبنان
08:25
عون خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً: لضبط الأمن ومصادرة الأسلحة وتعزيز انتشار الأجهزة الأمنية في القرى الجنوبية
أخبار لبنان
08:25
عون خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً: لضبط الأمن ومصادرة الأسلحة وتعزيز انتشار الأجهزة الأمنية في القرى الجنوبية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More