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جامعة الروح القدس – الكسليك تجمع مشاركين من مختلف أنحاء العالم في النسخة الثانية من برنامج الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات مع كارلوس غصن

منوعات
2026-10-19 | 08:54
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جامعة الروح القدس – الكسليك تجمع مشاركين من مختلف أنحاء العالم في النسخة الثانية من برنامج الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات مع كارلوس غصن
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جامعة الروح القدس – الكسليك تجمع مشاركين من مختلف أنحاء العالم في النسخة الثانية من برنامج الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات مع كارلوس غصن

أطلقت جامعة الروح القدس – الكسليك النسخة الثانية من برنامجها التدريبي المكثّف في الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات مع كارلوس غصن «Strategic and Crisis Management Bootcamp with Carlos Ghosn»، الذي امتد على ثلاثة أيام، وهدف إلى تزويد المديرين ذوي الخبرة بمهارات متقدمة في الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات، بمشاركة كارلوس غصن ونخبة من الخبراء والمتخصصين في قطاع الأعمال.

أيانيان

في الافتتاح، تحدثت مديرة مكتب العلاقات الاستراتيجية مع الشركات في الجامعة الدكتورة مادونا سلامة أيانيان التي أشارت إلى أنّ النسخة الثانية من البرنامج استقطبت أكثر من 50 مشاركًا من لبنان ودول عدة، من بينها فرنسا ومصر والمكسيك وتشيلي وتايوان وليبيا والبرتغال والأردن وإيطاليا والكاميرون وغيرها …إلى جانب لبنانيين أتوا بشكل خاص من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في هذا الحدث، في تأكيد على الاهتمام المتزايد بهذا النوع من التدريب المتخصص.

وأوضحت أنّ المبادرة انطلقت من الرغبة في إتاحة تجربة كارلوس غصن القيادية والإدارية أمام شريحة أوسع من المهنيين، بعد سنوات من البرامج المتخصصة التي جمعت الجامعة خلالها خبراء دوليين ومشاركين من قطاعات مختلفة. وشدّدت على أهمية تبادل الخبرات وتحدّي أساليب التفكير التقليدية بما يساعد على اتخاذ قرارات أفضل وتحسين أداء المؤسسات.

عازوري

من جهته، رحّب المستشار الأول لرئيس الجامعة البروفسور نعمة عازوري بكارلوس غصن والمشاركين باسم رئيس الجامعة الأب جوزف مكرزل، معتبرًا أنّ مشاركة غصن في هذا البرنامج تشكّل فرصة للمستفيدين للاطلاع على خبرته في القيادة وإدارة التغيير، ولا سيما في معالجة الأزمات وإنقاذ المؤسسات في ظل التحديات الاقتصادية والإدارية.
وأكد أن هذا البرنامج يأتي في إطار سعي الجامعة إلى تعزيز قدرات القيادات الإدارية وتزويدها بالأدوات العملية اللازمة لمواجهة التحديات المعاصرة، وترسيخ ممارسات إدارية مستدامة تدعم النمو والنجاح على المدى الطويل.

عن البرنامج

ثم بدأت أعمال البرنامج الذي تناول، من خلال دراسات حالة واقعية وتمارين تطبيقية جماعية، أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات في البيئات المتغيرة، مع التركيز على تجربة إنعاش شركة "نيسان" في إدارة غصن، وآليات التعامل مع الأزمات الداخلية والخارجية، وتطوير التفكير الاستراتيجي واتخاذ القرارات الفعّالة.
كما تضمن محاور متخصصة حول دور الذكاء الاصطناعي في القيادة وصنع القرار، واستراتيجيات الإدارة المستدامة للشركات العائلية، بمشاركة الخبير في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بيار ضاهر، والرئيسة التنفيذية لمجموعة "ماليا" جوان صرّاف شهاب، إلى جانب كارلوس غصن.

هذا وحصل المشاركون، بعد إتمام البرنامج، على شهادة حضور مشتركة موقّعة من جامعة الروح القدس – الكسليك وكارلوس غصن.
 
 

منوعات

جامعة الروح القدس

الكسليك

النسخة الثانية من برنامج الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات

كارلوس غصن.

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