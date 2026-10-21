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القبض على سارق بنوك يتخفّى وراء قناع عجوز: "صديق الله المفضل هو سارق بنك!"
منوعات
2026-10-21 | 10:32
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القبض على سارق بنوك يتخفّى وراء قناع عجوز: "صديق الله المفضل هو سارق بنك!"
بعد مرور عقد كامل على قضائه عقوبة طويلة خلف القضبان بتهمة السطو على البنوك، وجد الأميركي ديفيد سارتين، صاحب الـ40 عاماً، نفسه في ورطة جديدة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، بعد أن كرّر سيناريو جرائمه السابقة بالحذافير، مستخدماً نفس الحيلة القديمة والتنكر ذاته.
وبدأت خيوط القضية تتكشّف عندما تعرّض بنكان في ولاية فلوريدا لعمليتَي سطو منفصلتين هذا العام. في العملية الأولى التي وقعت في 24 آب، استهدف سارتين بنكاً في مدينة لارغو، حيث دخل المخادع متخفّياً خلف قناع مطّاطي يجسّد وجه رجل عجوز بلحية رمادية، واقترب من موظف الشبّاك مطالباً بالمال بهدوء ودون إطلاق عبوات الصباغ الأمني.
وبعد أن استولى على مبلغ 2900 دولار، غادر البنك قائلاً عبارة غريبة ومخيفة: "حتى نلتقي مرة أخرى!"، ليفرّ بعدها مستخدماً دراجة هوائية تركها بعيداً ليركب سيارته ويهرب بسرعة. وفي العملية الثانية التي جرت في 15 أيلول، كرّر سارتين ذات السيناريو في مدينة سانت بيترسبرغ مسقط رأسه، مستولياً هذه المرة على 2554 دولاراً.
ولم تكن خطط سارتين محكمة بالقدر الكافي، فقد رصدت كاميرات المراقبة سيارة غادرت منزله قبيل الهجوم الثاني وعادت إليه، ورُصد شخص يشبهه وهو ينزل دراجة هوائية. وفي اليوم التالي، لوحظ وهو يحاول طلاء سقف سيارته الأبيض باللون الأسود محاولاً تضليل الأمن.
وعندما داهمت السلطات منزله ووحدته التخزينية، عثرت على كنز من الأدلة شملت قناع العجوز ذا الشعر الرمادي ونظارات ذات إطار داكن، وقفازات عمل عليها آثار طلاء أسود، ومسدس مزيف والملابس ذاتها التي ظهر بها في كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى مذكرة شخصية مثيرة وجدت في عقار آخر يقيم فيه أحياناً، تحمل عنوان "صديق الله المفضل هو سارق بنك! العم هنري: اللصوص والشرطة بعيون سارق بنك" كُتبت عام 2021، وتضمنت رسومات لشخصية ترفع قناعاً مع عبارة بخطّ اليد: "وجهي وهو يرفع العم هنري، أنظر إليه وجهاً لوجه".
ولم تكن هذه المرة الأولى لسارتين، فقد عُرف عنه هوسه بالتخفّي للسطو على البنوك. ففي عام 2008 أُدين بمحاولة سطو فاشلة ارتكبها هو وشريكه باستخدام أقنعة الهالوين، وفي عام 2018 أُدين فيدرالياً وحُكم عليه بأكثر من عشر سنوات سجناً لارتدائه نفس قناع الرجل العجوز للسطو على 5 بنوك في ولاية تكساس عام 2016، مستخدماً نفس مركبة الهروب.
وبينما كان يقضي فترة الإفراج المشروط بعد قضائه عقوبته السابقة، قرّر سارتين العودة إلى لعبته القديمة ليعود خلف القضبان مجدداً.
المصدر
منوعات
سارق بنوك
قناع عجوز
اميركا
هوس السرقة.
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