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الأمير هاري يكسر صمته بشأن خلافاته الملكية... هل اقتربت المصالحة مع تشارلز وويليام؟

منوعات
2026-10-21 | 11:17
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الأمير هاري يكسر صمته بشأن خلافاته الملكية... هل اقتربت المصالحة مع تشارلز وويليام؟
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الأمير هاري يكسر صمته بشأن خلافاته الملكية... هل اقتربت المصالحة مع تشارلز وويليام؟

جدّد الأمير هاري، دوق ساسكس، رغبته في طيّ صفحة الخلافات مع عائلته الملكية، ولا سيما والده الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأمير ويليام، مؤكدًا أنّ المصالحة تبقى أولوية بالنسبة إليه، رغم سنوات من التوتر والقطيعة.

وفي مقابلة مع مجلة "GQ" في نيويورك، أشار هاري إلى أنّ بعض الأشخاص لا يرغبون في نجاح جهود المصالحة، لكنه شدّد على أهمية تجاوز الخلافات، معتبرًا أنّ التصالح هو الأهم، خصوصًا في ظلّ الأزمات التي يشهدها العالم.

وأوضح أنّ آثار الخلافات العائلية قد تستمرّ لسنوات، إلا أنّ تغيير النظرة إلى أحداث الماضي والمضي قدمًا قد يفتحان الباب أمام إصلاح العلاقات.

سنوات من التوتر داخل العائلة الملكية

وتأتي تصريحات هاري بعد سنوات من الخلافات التي تفاقمت عقب انتقاله وزوجته ميغان ماركل إلى الولايات المتحدة عام 2020، وانسحابهما من مهامهما الملكية الرسمية.

كما ساهم نشر مذكّراته "Spare" في تسليط الضوء على عمق التوتر داخل العائلة، خصوصًا في علاقته بشقيقه الأمير ويليام.

وفي محاولة لتوضيح تصريحاته، أكّد متحدث باسم دوق ودوقة ساسكس أنّ حديث هاري عن أشخاص لا يرغبون في المصالحة لم يكن موجّهًا إلى الأمير ويليام أو أي فرد آخر من العائلة الملكية، مشيرًا إلى أنّ توقيت نشر المقابلة حدّدته المجلة وحدها.

أطفاله ووالده في صلب اهتماماته

وتطرّق الأمير هاري إلى أهمية إتاحة الفرصة لطفليه، آرتشي وليليبت، لاختبار الحياة في بريطانيا، معربًا عن سعادته بتجربتهما التعليمية هناك.

كما تحدّث عن الوضع الصحي لوالده الملك تشارلز الثالث، الذي خضع للعلاج من السرطان، مشيرًا إلى أنّ حالته تتحسّن.

الأميرة ديانا... ذكرى لا تغيب

وفي جانب شخصي من المقابلة، استعاد هاري ذكرى والدته الأميرة ديانا، التي توفيت عام 1997، موضحًا أنّه بات قادرًا على تحويل حزنه إلى دافع إيجابي من خلال عمله ونشاطاته.

وأكّد أنّه لا يسعى إلى إثارة التعاطف مع تجربته، مشيرًا إلى أهمية العلاج النفسي والدعم الذي تلقّاه في التعامل مع فقدان والدته والتحديات التي واجهها.

واعتبر أنّ الخلافات بين الأشقاء والتوتر بين الآباء وأبنائهم ليست تجارب استثنائية، بل واقع تعيشه عائلات كثيرة، ما يجعل قصته الشخصية قريبة من تجارب الآخرين.

ورغم تأكيده رغبته في المصالحة، لم يُعلن الأمير هاري عن أي اتفاق جديد أو خطوات رسمية لإنهاء الخلافات مع العائلة الملكية البريطانية.
 

منوعات

الأمير هاري

المصالحة مع تشارلز وويليام

العائلة الملكية

بريطانيا

هاري وميغان.

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