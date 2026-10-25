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طفل وُلِدَ بشارب رجل: فيديو اقتحم الانترنت... كيف يفسّره الطبّ؟ (فيديو)

منوعات
2026-10-25 | 16:46
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طفل وُلِدَ بشارب رجل: فيديو اقتحم الانترنت... كيف يفسّره الطبّ؟ (فيديو)
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طفل وُلِدَ بشارب رجل: فيديو اقتحم الانترنت... كيف يفسّره الطبّ؟ (فيديو)

اجتاح مقطع فيديو منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، أظهر طفلاً حديث الولادة في أحد المستشفيات يمتلك شارباً داكناً وكثيفاً بملامح مكتملة ومحددة بدقة، مما أثار موجة واسعة من التفاعل والذهول بين الملايين من مستخدمي الإنترنت.

وتحوّل المقطع الذي أشار مستخدمون إلى أن مصدره يعود إلى دولة الإكوادور، سريعاً إلى مادة دسمة للسخرية والنكات. وعلّق أحد المتابعين قائلاً: "الطفل تجاوز مرحلة الروضة وانتقل مباشرةً إلى أزمة منتصف العمر"، بينما كتب آخر: "ولد وهو متقاعد ولديه ثلاثة أبناء وركن عقاري". 

ولم يقف الأمر عند التعليقات، بل قام هواة التعديل الرقمي بتركيب وجه الرضيع على صور شخصيات مختلفة، من بينها قائد عسكري في زي رسمي، ورجل أعمال يحمل سيجاراً، وشخصية "سوبر ماريو الشهيرة".

وطرح التداول الواسع للفيديو تساؤلات طبية حول مدى إمكانية ولادة الأطفال بشعر في الوجه. وفنّد أطباء الأطفال هذه الفرضية، مشيرين إلى أنّه تنمو لدى أجنّة البشر طبقة من الشعر الناعم جداً والخفيف تُعرَف بـ "زغب الجنين" خلال فترة الحمل، وغالباً ما يختفي قبل الولادة أو يستمر لأسابيع قليلة على الظهر والكتفين والوجه.

أما بالنسبة للشعر الداكن والكثيف والمحدد بالشكل الظاهر في الفيديو، فقد أكد خبراء الصحة أنه لا يوجد توثيق طبي لإمكانية ظهور شارب كامل بهذا الشكل لدى حديثي الولادة بشكل طبيعي. ورغم أن هناك حالات طبية نادرة تؤدي لنمو شعر مفرط مثل "فرط الشعر الولادي" أو التأثر المباشر ببعض أدوية علاج تساقط الشعر التي قد يستخدمها الوالدان، إلا أن مظهره لا يطابق ما ظهر في مقطع الفيديو.

من جانبه، كشف تقرير تحليلي لمنصة WION الإخبارية عن وجود علامات رقمية شابت الفيديو وتؤكد تعديله. وأوضح التحليل التقني أن الشارب لا يتحرك بشكل طبيعي متناسق مع إيماءات وجه الرضيع ودوران رأسه، فضلاً عن وجود وميض عند حواف الشارب، واختلاف توزيع الإضاءة بين الشعر والجلد الحقيقي للطفل.

ورجّح التقرير أنّ الفيديو يعود لطفل حقيقي داخل غرفة مستشفى بالفعل، إلا أن الشارب تمت إضافته لاحقاً باستخدام التتبع الرقمي أو تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف زيادة التفاعل وتحقيق الانتشار السريع على منصات التواصل.
 
 

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