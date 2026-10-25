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شاهده يمشي على القمر صغيراً واشترى منزله كبيراً... سرّ التبرع بـ 400 ألف دولار لمنزل أرمسترونغ

منوعات
2026-10-25 | 14:27
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شاهده يمشي على القمر صغيراً واشترى منزله كبيراً... سرّ التبرع بـ 400 ألف دولار لمنزل أرمسترونغ
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شاهده يمشي على القمر صغيراً واشترى منزله كبيراً... سرّ التبرع بـ 400 ألف دولار لمنزل أرمسترونغ

تبرّع الطيار العسكري الأميركي المتقاعد كين شرايبر بمبلغ 400 ألف دولار لشراء منزل طفولة رائد الفضاء الشهير نيل أرمسترونغ في مدينة واباكونيتا بولاية أوهايو، وتمكين جمعية تاريخية محلية من اقتنائه لتحويله إلى متحف مفتوح أمام الجمهور.

ويعود سر هذه الخطوة إلى عام 1969، عندما كان شرايبر في التاسعة من عمره يتابع عبر الشاشة لحظة هبوط أرمسترونغ التاريخية على سطح القمر ضمن مهمة "أبولو 11"، وهي اللحظة التي ألهمته ليدخل عالم الطيران ويخدم 20 عاماً كطيار مقاتل في سلاح الجو الأميركي، ثم طياراً لدى شركة "أمريكان إيرلاينز" حتى تقاعده.

وعندما علم شرايبر في آب الماضي بعرض المنزل للبيع وعدم وجود من يتقدم لإنقاذه، حاول في البداية التواصل مع أصدقاء لاستطلاع إمكانية جمع تبرعات لشرائه. غير أنه قرر في النهاية تقديم المبلغ كاملاً من ماله الخاص، مستحضراً نصيحة والده بضرورة "ترك أثر في الحياة". وكان شرايبر قد زار المنزل بنفسه في الصيف الماضي، مؤكداً أن تواجده بين غرفه منحه إحساساً حياً بوجود أرمسترونغ في المكان.

عاشت عائلة أرمسترونغ حياة تنقّل مستمر خلال طفولته، قبل أن تستقرّ في غرب ولاية أوهايو عندما كان مراهقاً وتشتري هذا المنزل عام 1944. وفي هذا المكان تحديداً، ظهرت ملامح شغفه الأولى، إذ صنع نماذج لطائرات في غرفة الطعام، وأنشأ نفقاً هوائياً في القبو لاختبار تصاميمه، قبل أن يجري أولى رحلاته المنفردة ويحصل على رخصة الطيران في السادسة عشرة من عمره.

من الناحية المعمارية، لم يتغير الشكل الخارجي للمنزل كثيراً على مر العقود، كما يظل التقسيم الداخلي مشابهاً لما كان عليه في الماضي رغم بعض التحديثات التي أُدخلت عليه.

وقد اشترت كارين ميكسيل، وهي معلمة تاريخ متقاعدة، المنزل عام 1988 وحافظت على صلته الرمزية بعائلة أرمسترونغ، حيث استضافت فيه على مر السنين 9 رواد فضاء. وكان من أبرزهم رفيق رحلة "أبولو 11" باز ألدرين، الذي زار غرفة نوم أرمسترونغ السابقة بعد وفاته عام 2012 وذرف الدموع فيها متأثراً بالذكريات.

وبموجب التبرّع الجديد، تنتقل الملكية إلى جمعية مقاطعة أوغلايز التاريخية التي تخطط لترميم المنزل وإعادته بالكامل إلى هيئته التي كان عليها في أربعينيات القرن الماضي. وتأمل الجمعية في فتح أبوابه رسمياً أمام الزوار بحلول عام 2030، بالتزامن مع الذكرى المئوية لميلاد أول إنسان مشى على سطح القمر.
 
 

منوعات

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تبرع بـ 400 ألف دولار

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