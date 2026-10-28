أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
بيروت 303
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد 20 عاما من البحث... الذكاء الاصطناعي يقود الشرطة إلى لوحة مسروقة! (صورة)

منوعات
2026-10-28 | 10:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد 20 عاما من البحث... الذكاء الاصطناعي يقود الشرطة إلى لوحة مسروقة! (صورة)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
بعد 20 عاما من البحث... الذكاء الاصطناعي يقود الشرطة إلى لوحة مسروقة! (صورة)

بعد مرور عقدين على سرقتها، تمكّنت الشرطة الإيطالية من العثور على لوحة فنية نادرة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، بعدما رصد نظام متطور للتعرّف على الصور تشابهاً بصرياً خفياً بينها وبين إحدى القطع المعروضة في معرض للتحف بمدينة بارما الإيطالية عام 2024.
 
ويأتي هذا الاكتشاف في إطار جهود متزايدة لمكافحة سرقة الأعمال الفنية والاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية، في ظل صعوبة تعقّب ملايين القطع المسروقة المنتشرة في الأسواق والمعارض والمنصات الإلكترونية.

وتعود اللوحة إلى القرن السابع عشر، وتُصوّر القديسة أغنيس، وقد سُرقت من كنيسة صغيرة في منطقة سولمونا قرب نابولي في 11 آب 2004. وعثر عليها عناصر الشرطة خلال معرض للتحف في تشرين الأول 2024، بعدما التقطوا صوراً للأعمال المعروضة وأدخلوها إلى قاعدة بيانات متخصصة.
 
وتمكّن نظام الذكاء الاصطناعي، المعروف باسم "Swoads"، من التعرّف على التشابه في الألوان والأنماط والتكوين، رغم التعديلات التي أُدخلت على اللوحة لإخفاء هويتها، إذ استُبدل الحمل الأبيض الذي كانت تحمله القديسة بلفافة ورقية، وأُزيلت بعض العناصر التي كانت تميّزها. وأُعيدت اللوحة إلى الكنيسة في 20 أيار 2025، تمهيداً لترميمها وإعادتها إلى مكانها الأصلي.

ويعتمد النظام الإيطالي على قاعدة بيانات تضم أكثر من مليون قطعة أثرية وفنية مسروقة، ويستطيع مقارنة الصور بسرعة، واكتشاف أجزاء من اللوحات التي جرى تقطيعها أو تعديلها، فضلاً عن رصد الأعمال المعروضة على مواقع المزادات ومنصات التجارة الإلكترونية.
 
ومنذ بدء استخدامه في تشرين الثاني 2023، ساعد النظام في استعادة أكثر من 300 لوحة وتمثال كبير، إضافة إلى أكثر من 165 ألف قطعة أصغر، بينها عملات وميداليات ومخطوطات وأغراض دينية، بقيمة إجمالية تتجاوز 203 ملايين يورو، وفق الشرطة الإيطالية.

لكن خبراء يحذّرون من أنّ الذكاء الاصطناعي، رغم قدرته على تسريع التحقيقات، لا يشكّل حلاً نهائياً لسرقة الأعمال الفنية، ولا يمكنه أن يحلّ محل المحققين أو التعاون القانوني بين الدول. كما تواجه هذه التقنيات تحديات تتعلق بجودة الصور، والتعرّف على القطع ثلاثية الأبعاد، والتمييز بين الأعمال الأصلية والنسخ، فضلاً عن إمكانية استخدام الأدوات نفسها لتزوير الصور والوثائق.
 
وتعمل إيطاليا ودول أخرى على تطوير أنظمة مترابطة دولياً لتعقّب القطع المسروقة، في مسعى لتعزيز حماية التراث الثقافي وإعادة الأعمال الفنية إلى أصحابها ومواقعها الأصلية.
 
 

منوعات

لوحة مسروقة

الشرطة الإيطالية

الذكاء الاصطناعي

العثور

إيطاليا

متحف

السلطات الإيطالية

فن.

LBCI التالي
الشرطة في هذا البلد تستدعي طفلاً لا يتعدّى الـ 3 أعوام... هل خافوا من موهبة "ميسي المستقبل"؟
اطلاق "ندوة الكسليك" في جامعة الروح القدس ... حرية الإعلام في مواجهة خطاب الكراهية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-09-21

قادة أكثر من 20 دولة يدعون إلى اعتماد تدابير سلامة ملزمة لأنظمة الذكاء الاصطناعي

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2026-09-09

الذكاء الاصطناعي يتحدى الرياضيات: أوبن إيه آي تحلّ لغزاً عمره 90 عاماً في 88 ساعة!

LBCI
منوعات
2026-10-12

فضيحة في عالم التصوير العلمي… الذكاء الاصطناعي يُسقط صورة فائزة من مسابقة نيكون

LBCI
منوعات
2026-10-10

تظاهر بأنه شاهد على جريمة قتل... بلاغ كاذب من الذكاء الاصطناعي يثير غضب الشرطة الأميركية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:34

الشرطة في هذا البلد تستدعي طفلاً لا يتعدّى الـ 3 أعوام... هل خافوا من موهبة "ميسي المستقبل"؟

LBCI
منوعات
10:19

اطلاق "ندوة الكسليك" في جامعة الروح القدس ... حرية الإعلام في مواجهة خطاب الكراهية

LBCI
منوعات
10:00

مشروع «وطن الإنسان» يطلق منتدى "السلام والازدهار" من جامعة الروح القدس – الكسليك وتفاعل لافت للطلاب المشاركين

LBCI
منوعات
2026-10-27

"نافذتك على العالم": اليونسكو تسابق الزمن لإنقاذ الذاكرة السمعية والبصرية المهدّدة حول العالم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:34

حزب الليكود: سنقدم للشرطة والشاباك ولجنة الانتخابات مئات الإثباتات على سرقة الانتخابات في مراكز اقتراع عربية

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-27

الإمارات تؤكد دعمها للبنان خلال اتصال بين الشيخ محمد بن زايد والرئيس جوزاف عون

LBCI
آخر الأخبار
11:35

حزب الليكود: ندعو الشرطة وجهاز الأمن العام للتحقيق بشأن سرقة الانتخابات على يد القوائم العربية

LBCI
أخبار دولية
11:51

حزب الليكود بزعامة نتنياهو يتهم الأحزاب العربية بـ"سرقة" الانتخابات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:06

الجامعة اللبنانية الأميركية تحتفي بهبة عائلة دبانه وتطلق اسمها على حرمها في نيويورك

LBCI
أمن وقضاء
15:08

وجبة في مطعم فاخر وسط بيروت قادتهم إلى المستشفى… ماذا يخفي صحن اللحوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:49

الصناعة اللبنانية تواصل صمودها... كيف يبدو واقع القطاع وما آفاقه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

من المرفأ إلى المدينة… بيروت أمام فرصة جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

الدمج في المدارس الرسمية قصة قديمة بجديدة

LBCI
أخبار دولية
14:21

ترامب قال إنه لم يفكر بعد في التدخل للمساعدة في تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل... هذه التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
14:19

المنطقة تعيش على وقع حركة دبلوماسية تسابق أي تصعيد كبير محتمل…

LBCI
أخبار دولية
14:15

"نتنياهو راجع أو مش راجع؟" هذه كل الإحتمالات بضوء النتائج النهائية...

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
14:02

مقدمة النشرة المسائية 28-10-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:23

محمد الدايخ يعايد ترف التقي بأسلوب رومانسي… والأخيرة ترد: "عسل معك" (فيديو)

LBCI
حال الطقس
03:03

الطقس متقلب طيلة الأسبوع... أمطار غزيرة أحياناً وانخفاض في درجات الحرارة

LBCI
أمن وقضاء
03:12

غرفة لتخزين المخدّرات عند مدخل مخيّم صبرا… وشعبة المعلومات تكشف نشاطها وتوقف متورّطَين!

LBCI
أخبار لبنان
12:50

رئاسة مطار رفيق الحريري: المطار من دون كهرباء منذ الصباح ونناشد مؤسسة الكهرباء العمل عاجلا على معالجة هذا الوضع

LBCI
اسرار
00:56

أسرار الصحف 28-10-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:21

فرز الأصوات في إسرائيل مستمرّ... إليكم مستجدات نتائج الانتخابات

LBCI
أخبار دولية
01:48

نتنياهو يتعهد بتشكيل حكومة يمينية "قوية": لا يمكن القبول بحكومة تستند إلى دعم أحزاب عربية

LBCI
فنّ
06:11

إليسا بفيديو ترويجي ضخم لألبومها الـ14: "هذا العام أنا مَن سأعطيكم هدية" (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More