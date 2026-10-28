بعد 20 عاما من البحث... الذكاء الاصطناعي يقود الشرطة إلى لوحة مسروقة! (صورة)

بعد مرور عقدين على سرقتها، تمكّنت الشرطة الإيطالية من العثور على لوحة فنية نادرة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، بعدما رصد نظام متطور للتعرّف على الصور تشابهاً بصرياً خفياً بينها وبين إحدى القطع المعروضة في معرض للتحف بمدينة بارما الإيطالية عام 2024.

ويأتي هذا الاكتشاف في إطار جهود متزايدة لمكافحة سرقة الأعمال الفنية والاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية، في ظل صعوبة تعقّب ملايين القطع المسروقة المنتشرة في الأسواق والمعارض والمنصات الإلكترونية.



وتعود اللوحة إلى القرن السابع عشر، وتُصوّر القديسة أغنيس، وقد سُرقت من كنيسة صغيرة في منطقة سولمونا قرب نابولي في 11 آب 2004. وعثر عليها عناصر الشرطة خلال معرض للتحف في تشرين الأول 2024، بعدما التقطوا صوراً للأعمال المعروضة وأدخلوها إلى قاعدة بيانات متخصصة.

وتمكّن نظام الذكاء الاصطناعي، المعروف باسم "Swoads"، من التعرّف على التشابه في الألوان والأنماط والتكوين، رغم التعديلات التي أُدخلت على اللوحة لإخفاء هويتها، إذ استُبدل الحمل الأبيض الذي كانت تحمله القديسة بلفافة ورقية، وأُزيلت بعض العناصر التي كانت تميّزها. وأُعيدت اللوحة إلى الكنيسة في 20 أيار 2025، تمهيداً لترميمها وإعادتها إلى مكانها الأصلي.



ويعتمد النظام الإيطالي على قاعدة بيانات تضم أكثر من مليون قطعة أثرية وفنية مسروقة، ويستطيع مقارنة الصور بسرعة، واكتشاف أجزاء من اللوحات التي جرى تقطيعها أو تعديلها، فضلاً عن رصد الأعمال المعروضة على مواقع المزادات ومنصات التجارة الإلكترونية.

ومنذ بدء استخدامه في تشرين الثاني 2023، ساعد النظام في استعادة أكثر من 300 لوحة وتمثال كبير، إضافة إلى أكثر من 165 ألف قطعة أصغر، بينها عملات وميداليات ومخطوطات وأغراض دينية، بقيمة إجمالية تتجاوز 203 ملايين يورو، وفق الشرطة الإيطالية.



لكن خبراء يحذّرون من أنّ الذكاء الاصطناعي، رغم قدرته على تسريع التحقيقات، لا يشكّل حلاً نهائياً لسرقة الأعمال الفنية، ولا يمكنه أن يحلّ محل المحققين أو التعاون القانوني بين الدول. كما تواجه هذه التقنيات تحديات تتعلق بجودة الصور، والتعرّف على القطع ثلاثية الأبعاد، والتمييز بين الأعمال الأصلية والنسخ، فضلاً عن إمكانية استخدام الأدوات نفسها لتزوير الصور والوثائق.

وتعمل إيطاليا ودول أخرى على تطوير أنظمة مترابطة دولياً لتعقّب القطع المسروقة، في مسعى لتعزيز حماية التراث الثقافي وإعادة الأعمال الفنية إلى أصحابها ومواقعها الأصلية.